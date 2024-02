Michael Succar lanzó duro mensaje a Universitario y Alianza Lima tras comunicado: “Los insultos en redes sociales también son violencia”

Universitario y Alianza Lima emitieron un comunicado en conjunto tras los incidentes llevados a cabo en el distrito de Santa Anita.

El último fin de semana, cuando todos estaban enfocados en el desarrollo de la Liga 1 2024, un lamentable suceso volvió a manchar el fútbol nacional. Y es que un grupo de delincuentes inició una balacera en el distrito de Santa Anita, donde cuatro personas terminaron heridas de gravedad, entre ellas, dos menores de edad.

Ante esto, Universitario de Deportes y Alianza Lima tomaron la decisión de pronunciarse a través de un fuerte comunicado publicado en redes sociales. En este rechazaron todo acto de violencia e instaron al público en general a eliminarlo de raíz.

En ese sentido, Michael Succar no dudó en opinar acerca de la misiva emitida por ambos clubes; no obstante, dejó en claro que son ellos mismos los que deben empezar a dar el ejemplo y no solo eso, sino también ser coherentes con sus actos.

“La delincuencia y la violencia se expresaron otra vez en nombre del fútbol y de la pasión, lo que es lamentable, triste y terrible. De esto se tiene que encargar la Policía Nacional, sin embargo, todos los que estamos sumergidos en este mundo tenemos algún tipo de responsabilidad”, sostuvo en el programa deportivo ‘Después De Todo’.

“Saludo el comunicado de Universitario y Alianza, porque al final se pusieron de acuerdo en algo. Celebro la frase ‘somos rivales y no enemigos’. Ahora les pido a ambas instituciones que haya una coherencia entre sus acciones y esa frase”, añadió.

Asimismo, aseguró que son los mismos equipos los que deberán encargarse de que esta rivalidad quede únicamente dentro del campo de juego. “En ese aspecto, sí tienen una responsabilidad directa de intentar que se minimice este odio. Que las brechas en lugar de agrandarse, se acorten y ojalá algún día volver a ver un clásico con ambas hinchadas”.

Con respecto al actuar de los dirigentes, el comunicador dijo lo siguiente: “En los últimos años, la frase que mencionan, ninguno de los dos clubes la ha aplicado. Han parecido enemigos y esto evidentemente si viene desde tan arriba, también genera un tipo de influencia”.

Finalmente, remarcó que será importante que de ahora en adelante utilicen sus distintas plataformas para fomentar la unión y la paz entre ambas hinchadas, argumentando que “lo que aparece en redes sociales, amenazas, humillaciones, insultos por no pensar igual o simplemente por ser de otro equipo también es un tipo de violencia” .

Alianza Lima y Universitario se juntaron para mandar contundente mensaje tras balacera.

¿Qué dice el comunicado?

Tras conocerse la gravedad de la situación, ‘cremas’ y ‘blanquiazules’ se unieron para sacar un comunicado en conjunto, en el cual expresaron su preocupación y a la vez, aprovecharon en solicitar a las autoridades competentes investigar exhaustivamente lo sucedido.

“Condenamos enérgicamente todo acto que atente contra la vida de las personas, especialmente cuando se involucra a menores de edad en sucesos como este. Esperemos la pronta recuperación de los afectados. Rechazamos categóricamente toda forma de violencia, sin importar el contexto en el que ocurra. La delincuencia no puede justificarse ni camuflarse en nombre del deporte”, se puede leer en un inicio.

Además, agregaron que “como las instituciones más representativas del fútbol peruano, queremos reafirmar nuestro compromiso de consolidar los valores que nos han guiado desde nuestra fundación. Convocamos a que todos los protagonistas de la industria del fútbol nos unamos para erradicar la violencia. Somos rivales, no enemigos”.

Comunicado de Alianza Lima y Universitario tras el ataque del 17 de febrero en Santa Anita - Créditos: Universitario y Alianza Lima

Pronunciamiento del MINSA

Según el último reporte publicado por el MINSA (Ministerio de Salud), las cuatro personas que fueron agredidas vienen siendo atentidas en el Hospital Hipólito Unanue y sus pronósticos son reservados. Solo uno de ellos se encontraría estable.

“La mayoría presenta diversos traumas y vienen siendo atendidos por un equipo multidisciplinario de este nosocomio. Algunos se encuentran siendo intervenidos con pronóstico reservado y uno de ellos está estable”, señalaron.