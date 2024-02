Juan Manuel Vargas recordó cuando fue amenazado por mafia italiana al opinar del lío entre Paolo Guerrero y César Vallejo

Juan Manuel Vargas recordó la amenaza que recibió de la mafia italiana. (Playzon TV)

El reciente conflicto legal entre Paolo Guerrero y Universidad César Vallejo, que se desató producto de la extorsión que viene sufriendo el delantero de la selección peruana de una banda criminal de Trujillo, provocó diferentes posturas y múltiples críticas para ambas partes.

Juan Manuel Vargas, excompañero del ‘Depredador’ en la ‘bicolor’ por varios años, se refirió a la polémica entre jugador y club en el último programa de Youtube llamado ‘Playzon Sports’ en el cual es panelista junto a el exfutbolista Julio César Uribe y el periodista Pedro García.

El popular ‘Loco’ fue consultado si pasó por un momento similar al del ‘nueve’ en su paso por Calcio Catania de la Serie A de Italia por allá entre el 2006 y 2008, a lo que respondió realizando una inesperada revelación. El exUniversitario reconoció que recibió amenazas.

“En Catania la barra era seria, no podía nombrarla, había mafia. Sentí que eran serios cuando estábamos jugando la baja con Chievo Verona, fueron seis, que los ves con cara de que eran los seis, y nos dijeron ‘nosotros nos vamos a la B y las consecuencias van a ser para ustedes’. Era delicado el tema y eran serios, no era que iban todos los días a la puerta del estadio a ajustarte”, contó.

Vargas contó que, felizmente, no pasó a mayores, debido a que concentraron diez días, ganaron a Chievo y mantuvieron la categoría en Italia. De esta manera, su equipo pudo regresar a su ciudad sin problema alguno y las amenazas quedaron como una anécdota.

Juan Manuel Vargas jugó en Calcio Catania de Italia luego de pasar por Colón de Argentina.

Vargas afirmó que nunca sufrió extorsión en su etapa como futbolista

“No, ahora lo hago yo que gano como antes”, fue la hilarante respuesta de Juan Manuel Vargas sobre si alguna vez fue extorsionado en su etapa como futbolista, desatando carcajadas en el set. En seguida, profundizó en cómo cuidaba a su familia de la delincuencia.

“Cuando venía de vacaciones, con la seguridad que hay en Lima y en todas partes del Perú, no solamente en Perú, sino en toda Sudamérica, siempre vas a tener un resguardo porque no todos son buenos, siempre va a haber la viveza o el tema que te quieran a asaltar, bueno sí caminaba con seguridad, lo hacía más por mis hijos, pero eso no me impedía salir o que salga de vacaciones”, complementó.

Juan Manuel Vargas reveló qué haría si fuera Paolo Guerrero en el conflicto con César Vallejo

El ‘Loco’ Vargas, asimismo, se refirió a qué haría en caso se encuentre en el lugar de Paolo Guerrero y tenga el conflicto contractual con la Universidad César Vallejo. El exlateral izquierdo afirmó que su excompañero se apresuró y debió pensar junto a familia antes de estampar su rúbrica por la institución de la ciudad de la ‘Eterna Primavera’.

“Inseguridad la estamos viviendo en todos lados, él debe haber hablado con su grupo, con su familia, pero por qué no fue antes de poner una firma, yo lo hubiera pensando un poco más y ver qué es lo mejor para mi familia. No sé qué pensará él en este momento, muy apresurado”, expresó.

Juan Manuel, por último, señaló que tal vez el ‘Depredador’ no quiere vestir la camiseta de la UCV porque recibió el llamado del equipo de sus amores. “Se le habrá venido otras conversaciones, se está hablando de otras opciones, tal vez Alianza Lima, que se le lesionó un delantero, lo habrá llamado, no sé que pasará en la interna de él”.