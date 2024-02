Paolo Guerrero culpará a Richard Acuña por el fin de su carrera si no lo deja salir de César Vallejo

El delantero peruano se mostró bastante afectado por las palabras del presidente de César Vallejo. (Video: ATV)

La situación de Paolo Guerrero en César Vallejo se complica cada vez más. El ‘Depredador’ salió a contestar las declaraciones de Richard Acuña, presidente del cuadro ‘poeta’, quien había manifestado que las amenazas contra su familia no eran un motivo de “fuerza mayor” como para rescindir su contrato. El capitán de la selección peruana quedó muy mortificado con las palabras del dirigente trujillano, a quien responsabilizó de terminar prematuramente con su carrera, si es que no lo deja desligarse de la institución.

El formado en Alianza Lima señaló que acudir a instancias de la FIFA no era una alternativa, debido a que se encuentran remando contra el tiempo, pues el libro de pases del fútbol peruano está por cerrarse y necesita resolver su contrato antes de fichar por otro equipo:

“No se trata de ir a la FIFA, porque obviamente corro contra el tiempo de recuperar mi carrera y de volver a jugar. El 26 está claro que se cierra al libro de pases, si estos tipo o estas personas no firman la rescisión, yo le voy a tener que poner punto final a mi carrera, lo digo así bien claramente y va a ser gracias a estos señores, que van a ser los responsables, y los hago responsables de todo eso”, declaró a ATV.

La mamá de Paolo Guerrero recibió en total tres mensajes de extorsión el 02 de febrero. En el último, los criminales señalan que pedirán "7 cifras" luego de proceder con el secuestro de algún miembro de su familia | Foto captura: América Noticias

El primer mensaje que recibió la mamá de Paolo Guerrero fue el 02 de febrero | Foto captura: América Noticias.

El delantero también refutó las palabras del excongresista, quien había señalado que Vallejo sería el gran perjudicado con su no llegada:

“Quiero ser bien claro en esto, así como lo recibí a Richard, acepté su propuesta, acepté conversar con él y siempre fui muy honesto, muy respetuoso, claro y transparente. De la misma manera esperaba cerrar este tema, porque causó una mayor incomodidad a mi familia, un acoso que no lo esperaba, el perjudicado aquí soy yo. Vallejo, con todo el respeto que se merece el club, como lo he dicho es un gran club, no ha salido perjudicado en nada porque ellos no han gastado absolutamente nada”, añadió.

Asimismo, reveló que la decisión de rescindir su contrato, se dio cuando su esposa Ana Paula Consorte, se enteró de las amenazas, pues hasta el momento habían preferido mantenerla alejada de todo el problema:

“Las especulaciones hoy en día sobre mi persona, siempre han sido cada vez mayores, han ido creciendo a lo largo de toda mi carrera. Siempre han especulado cosas. Justamente, el señor Richard Acuña entiende muy bien que desde el día 2 que firmamos el contrato comenzaron las amenazas, y lo dije bien claro, no quiero que llegue a oídos de mi mujer, porque eso sí sería fatal. Pero ya llegaron, por eso fue la determinación de que no iba a cumplir con mi contrato, porque mi mujer no quiere”, indicó.

Paolo Guerrero fue presentado en César Vallejo el 2 de febrero, el mismo día comenzaron las amenazas - Créditos: César Vallejo

“No hay penalidad”

En los últimos días se comentó que la penalidad que tendría que pagar Paolo Guerrero por resolver su vínculo con César Vallejo ascendería a un millón 200 mil dólares. Sin embargo, cuando le preguntaron acerca de dicha cifra, el exHamburgo y su abogado fueron tajantes y sentenciaron que no deberían abonar ni un sol, pues el elenco de La Libertad tampoco les ha pagado por sus servicios.

“No hay penalidad ¿Por qué tendría que pagar si la Universidad César Vallejo no me ha pagado a mí ni un sol? Lo estábamos llevando amigablemente para resolver el tema, pero el día de ayer ya no respondió, parece que se desconectó Richard, y quiso resolverlo a través de los abogados. Nos mandó una carta a mí y al doctor Julio, diciendo que ellos se desentendían del tema y que estaba obligado a venir el sábado. Además, ponían en duda el tema de las amenazas”, afirmaron.