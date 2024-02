Keiko Fujimori cuestiona labor de José Domingo Pérez y Rafael Vela: “Espero se investigue denuncia en su contra”

Lideresa de Fuerza Popular se refirió a la investigación en su contra. | Infobae Perú (Camila Calderón) / Andina /GEC

Keiko Fujimori, fundadora de Fuerza Popular e investigada por los presuntos delitos de lavado de activos y organización criminal, invocó a las autoridades judiciales tomar acciones contra los fiscales José Domingo Pérez y Rafael Vela, a cargo del caso denominado ‘Cocteles’.

Te puede interesar: Entregas de regalos y proselitismo: escándalo por excesos de congresistas durante la semana de representación

A través de sus redes sociales, la excandidata presidencial sostuvo que las declaraciones del exasesor de la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides, confirmarían “lo que siempre hemos sostenido sobre un proceso totalmente político”.

“Espero sinceramente que se investigue a fondo esta denuncia hasta llegar a conocer todos los detalles de esta gran injusticia que me llevó a prisión tres veces y le hizo daño también a muchas personas inocentes”, escribió.

Te puede interesar: Keiko Fujimori: coacusado Jaime Yoshiyama pide al Supremo de Brasil suprimir pruebas de Odebrecht en caso Cócteles

Asimismo, adelantó que tomarán acciones legales “para que los responsables de esta operación política enfrenten una verdadera justicia”.

Pronunciamiento de la excandidata presidencial investigada por el presunto delito de lavado de activos y organización criminal. | Keiko Fujimori

¿Qué dijo Jaime Villanueva sobre el caso Cocteles?

De acuerdo al testimonio difundido por el programa ‘Milagros Leiva, Entrevista’, Jaime Villanueva aseguró que el periodista Gustavo Gorriti estaba detrás de las diligencias en contra de Keiko Fujimori.

Te puede interesar: Keiko Fujimori ‘coquetea’ con descargarse Tinder este 14 de febrero: “No estoy preparada ¿o sí?”

“Ya expliqué la relación con Gustavo, que era un poco el que dirigía la investigación (del caso Cócteles). Gustavo venía bastante seguido a hablar con Pablo Sánchez, de hecho, Gustavo intercedió y hasta exigió que se contrate al (ex)fiscal (Stefan) Lenz”, manifestó el exhombre de confianza de Benavides.

Asimismo, mencionó que entrevistó y recomendó a Domingo Pérez, quien solicitó no perder su “bono como fiscal anticorrupción” al ser trasladado al Equipo Especial Lava Jato.

“Vino José Domingo, lo entrevisté, conversé con él, le pregunté si estaría dispuesto y me dijo que sí, y con eso fui y le propuse a Pablo, me dijo que sí, que Vela lo proponga porque tenía que ser de lavado, hablé con Rafael y él lo propuso, pero José Domingo había puesto como condición para ir a lavado el no perder su bono que tenía como fiscal anticorrupción, entonces, tuvieron que hacer una serie de malabares administrativos para que el señor vaya con su bono”, relató el exasesor de Patricia Benavides.

Incluso, detalló que el fiscal lo veía recurrentemente a fin de actualizarlo sobre las investigaciones y que, luego de increparle por no tomar acciones, se dispuso un allanamiento.

“Después, en 2017, José Domingo siempre venía a verme un poco para estar al tanto de las investigaciones y vino a verme un día antes del allanamiento a Fuerza Popular, porque yo le decía que lo había recomendado y habiendo pasado muchos meses no pasaba nada, y al día siguiente hubo el allanamiento”, relató.

De acuerdo al reportaje, Domingo Pérez fue junto a Villanueva a la casa de Gorriti y que, en una de las reuniones, se planeó cómo se presentaría ante los medios de comunicación.

“Se coordinó que se victimizara y por eso salió a denunciar que habían querido entrar a su casa y que forzaron la cerradura”, mencionó el programa.

Jaime Villanueva en la audiencia de control de identidad. Foto: Poder Judicial

¿Qué dijo Jaime Villanueva sobre Rafael Vela?

Según el mismo programa, Rafael Vela Barba intentó ocultar su relación amical con el abogado José Luis Hauyón porque tenía miedo de ataques por parte de José Domingo Pérez y el periodista Gustavo Gorriti.

Villanueva relató ante la Fiscalía que Vela Barba lo llamó “desesperado” para decirle que director de IDL iba a sacar un reportaje que lo iba a perjudicar, acerca de un almuerzo que tuvo con Hauyón y Patricia Benavides.

“Rafael me llamó desesperado para que le diga a Gustavo que a ese almuerzo solo íbamos a ir Patricia, él y yo, y que no pude llegar, pero que les avisé cuando ya estábamos ahí. Además, que Hauyón, que estaba en esa mesa, se acercó para saludar a Patricia. También me pidió que le diga eso a Patricia”, aseveró el exhombre de confianza de Benavides.