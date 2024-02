¿Alianza Lima puede reemplazar al lesionado Pablo Sabbag por otro jugador extranjero en Liga 1? Asesor de Agremiados absolvió duda

Gertente legal de SAFAP negó que Alianza Lima pueda sustituir al 'Jeque', ya sea por un futbolista nacional o extranjero. (Los Renegrones)

Tras la eliminación de la selección de Siria en la Copa Asia, se aguardaba con ansias el retorno del delantero Pablo Sabbag a Alianza Lima para afrontar el clásico del fútbol peruano contra Universitario de Deportes, pero el futbolista volvió al país con una lesión y aún no se tiene conocimiento del tiempo que estará alejado de las canchas.

Te puede interesar: Pablo Sabbag regresa a Alianza Lima: quedó eliminado en cuartos de final de la Copa de Asia con Siria

Ante este panorama, y con el historial de lesiones que posee el deportista nacido en Colombia, se empezó a especular con una posible salida de Sabbag Daccarett y registrar a otro atacante en su lugar, ya que no había sumado un solo minuto en el Torneo Apertura 2024.

¿Es posible que la institución ‘blanquiazul’ pueda cambiar al ariete cedido desde La Equidad? El asesor legal de Agremiados, Jhonny Baldovino, respondió de manera tajante al ser consultado sobre esta fórmula.

Te puede interesar: La dura crítica de Reimond Manco a Pablo Sabbag tras ser baja en Alianza Lima: “Barcos tiene 40 años y no se lesiona”

“No, el reglamento permite seis extranjeros en el año y Alianza ya tiene los seis. La posibilidad que se abre es que cuando comience la segunda ventana de pases en junio, pueda ser reemplazado por un jugador nacional, pero por un extranjero no. El reglamento no contempla ninguna posibilidad de reemplazar entre jugadores extranjeros”, manifestó en declaraciones con el programa de YouTube Los Renegrones.

Pese a que los ‘íntimos’ son los principales perjudicados en esta situación y la lesión no ocurrió en ninguna de las competiciones que disputa, no tiene oportunidad alguna de cambiarlo por otro elemento foráneo.

Te puede interesar: Michael Succar elogió a Alianza Lima por renovar el contrato de Pablo Sabbag: “En el club rindió bien estando sano”

En el único ámbito en el que el ‘equipo del pueblo’ no se verá dañado será en el económico, pues la recuperación de Pablo Sabbag será costeada por un seguro externo.

“Pablo tuvo mala suerte. Al haberse lesionado con su selección en la Copa Asia, está cubierto por un seguro. Alianza ni el jugador van a quedar desamparados. Alianza es el perjudicado porque no puede utilizar deportivamente a su jugador. Para eso hay un seguro que se establece en los reglamentos internacionales y Alianza va a estar cubierto. Económicamente, no hay problema, el problema es deportivo, porque tú quieres al jugador. Tu preocupación no es pagarle, sino que esté disponible para el técnico...”.

El atacante Pablo Sabbag se perdió 12 partidos con Alianza Lima durante 2023 - Crédito: Alianza Lima

¿Cuántos partidos se perdió Pablo Sabbag en 2023?

El pasado 2023, por molestias en su tobillo izquierdo, misma zona que tiene afectada actualmente, Pablo Sabbag se perdió hasta 12 encuentros entre Liga 1 y Copa Libertadores.

Su ausencia más prolongada se dio entre setiembre y octubre del citado año, donde estuvo ausente por 54 días, impedido de participar en seis presentaciones. Retornó en la última fecha del Torneo Clausura y para la final nacional contra Universitario de Deportes, pero no pudo retomar su mejor nivel.

En el primer semestre de la temporada anterior, el ‘Jeque’ había conseguido marcar nueve goles, pero entre junio y noviembre solo vio puerta en una oportunidad, esto debido a la seguidilla de problemas físicos que padeció.

Entre julio y noviembre de 2023, Pablo Sabbag solo marcó un tanto, contra César Vallejo.

Alianza Lima escaso en opciones de ataque

Ante la nueva lesión del profesional de 26 años, el comando técnico encabezado por el entrenador Alejandro Restrepo queda con pocas alternativas de garantía en la delantera. Con el nuevo esquema táctico establecido en La Victoria se requiero al menos dos delanteros y en las dos primeras jornadas del Torneo Apertura la dupla ofensiva estuvo formada por el argentino Hernán Barcos y el panameño Cecilio Waterman.

Hasta que Pablo Sabbag se reincorpore, la única pieza de recambio con la que cuenta el DT colombiano es el juvenil de 17 años, Víctor Guzmán, que viene de participar en el Preolímpico Sub 23 de Venezuela y aún no debuta en primera división.