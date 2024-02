Las mujeres peruanas tienen 42% menos de probabilidad de encontrar un empleo diez años después de convertirse en madres

Diferentes países están planteando iniciativas para que las madres vuelvan a trabajar - crédito composición Infobae / Andina

En el mundo, el 95% de los hombres entre 25 y 54 años son parte de la fuerza laboral de sus países; sin embargo, la cifra se reduce a solo un 52% en el caso de las mujeres.

Te puede interesar: Los violadores sexuales de menores de edad “más buscados” no son capturados por la PNP: 280 están prófugos

Como reporta The Economist, un grupo de académicos de la Escuela de Economía de London y la Universidad de Princeton han logrado medir el efecto de la maternidad en decisiones laborales en 134 países, lo que corresponde al 95% de la población mundial.

Esta investigación también se hizo sobre la base del trabajo de Claudia Goldin, una economista de Harvard que recibió el premio Nobel de Economía en el 2023 por su investigación de la igualdad de género en el mundo laboral.

Te puede interesar: Psicosis posparto: el trastorno mental por el que algunas mamás matan a sus bebés

De esta manera, se descubrió que, en promedio, el 24% de las mujeres abandonan sus pretensiones profesionales durante el primer año de maternidad. Cinco años después, el 17% sigue en la misma situación, mientras que en cinco años, el número es similar (15%).

Si la mujer tiene una madre que se quedó en casa en lugar de trabajar, hay más posibilidad de que haga lo mismo - crédito Andina

Si bien las mujeres provenientes de países ricos se preocupan más por su salario, y cómo se compara este a de los hombres, esta problemática también está relacionada con la falta de acceso a puestos, lo cual a la larga significa retrasar o perder ascensos y otras oportunidades.

¿Por qué surge una brecha laboral?

En Perú, las mujeres peruanas tienen 42% menos probabilidad de encontrar un empleo diez años después de convertirse en mamás. Así es la situación en otros territorios dependencia de sus ingresos económicos:

Países más ricos: Los hombres trabajan un 80% más porque las mujeres abandonan el mercado después del nacimiento del primer hijo.

Países de ingreso medio: Las mujeres tienen más probabilidades de trabajar después de casarse, pero muchas renuncian permanentemente después de convertirse en mamás. En Latinoamérica, por ejemplo, el 38% de las mujeres trabajadoras abandonan sus puestos después de tener un hijo, y el 37% sigue afuera, incluso una década después.

Países más pobres: Se abandona el mercado al casarse, mucho antes de que nazca su primer hijo.

En los países más ricos, las mujeres tienen mayor preocupación de que su sueldo sea igual al de los hombres - crédito Andina

“No tiene sentido volver cuatro o cinco días a la semana, porque me sobraría alrededor de 100 libras (USD 127) al mes después de (pagar) el cuidado de los niños” dice a The Economist Alison Greatorex, una madre del condado de Surrey, Inglaterra, quien no ha vuelto a trabajar desde el nacimiento de su hijo de dos años.

Te puede interesar: Una mujer explicó los motivos por los que decidió no ser madre y desató un debate en las redes

El estudio establece, además, que las normas culturales también causan un efecto en este tópico. La Organización Internacional del Trabajo (OIT), una agencia de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), precisó que, en el 2018, 606 millones de mujeres en edad de trabajar de todo el mundo no podían considerar ejercer profesionalmente una carrera porque debían atender los cuidados de la casa. Esto solo aplica para 41 millones de hombres.

Hay más hombres que mujeres en el mercado laboral - crédito Andina

Madres de casa

En otra investigación internacional, de escala menor, los mismos autores evidenciaron que las mujeres cuyas madres se habían tenido que quedar en casa para criarlas, tenían más posibilidad de hacer lo mismo. No obstante, debido a los problemas actuales, muchos políticos están tratando de encontrar la manera de que las mamás vuelvan a trabajar.

Así como sucedió en Gran Bretaña, Austria, Alemania y los Países Bajos están pensando en reformar los subsidios para el cuidado de los niños o la licencia parental. En 2021, Canadá empezó a ofrecer cuidado infantil a través de estas ayudas del Estado para que las familias solo paguen 10 dólares al día.

Por su parte, Japón está reestructurando los incentivos fiscales para este mismo fin. En el caso de Jordania, se fijó el objetivo de duplicar la participación de las mujeres en la fuerza laboral para 2033 y se ha propuesto ampliar los subsidios para el cuidado infantil de las madres.