Golazo de Sebastián Rodríguez con Alianza Lima: ‘huacha’, ‘pared’ y definición ante Alianza Atlético por Liga 1

Alianza Lima se enfrentó a Alianza Atlético en el estadio Campeones del 36 de Sullana por la fecha 2 del Torneo Apertura de la Liga 1 2024. Los ‘blanquiazules’ encontraron el 2-0 a los 80 minutos por medio de uno de sus refuerzos estrella como Sebastián Rodríguez, quien demostró toda su calidad al armar una espectacular jugada que él mismo finalizó.

El volante uruguayo se encontraba sobre el sector izquierdo cuando recibió un pase de Jhamir D’Arrigo, inmediatamente le llegó la presión del volante argentino Rodrigo Castro, pero se lo sacó de encima con una rápida ‘huacha’. Libre de marca se acercó al vértice del área y encaró a Christian Vásquez, mientras esperaba la subida del carrilero izquierdo, a quien, una vez le pasó por detrás, habilitó con un pase de taco. El exfutbolista de Melgar desbordó y vio al ‘Bigote’, quien se había metido al área en diagonal hacia el punto penal, por lo que dio el pase hacía atrás, permitiendo que el volante mediocampista defina al primer palo, engañando a Diego Melián.

Este tanto sirvió para que los dirigidos por Alejandro Restrepo terminen de asegurar su victoria, resultado que les permitió sumar su segundo triunfo consecutivo y subir a la segunda posición de la Tabla de Posiciones, igualando en puntaje a Universitario de Deportes, equipo que los supera en diferencia de goles.

Alianza Lima ganó 2-0 a Alianza Atlético por fecha 2 del Torneo Apertura - Crédito: Liga 1.

Mas allá de su gol, el exfutbolista de Peñarol fue uno de los puntos más altos en el elenco de La Victoria, debido a que manejó los hilos y el ritmo del juego, partiendo desde la posición de volante central, ubicación que ocupó debido a que los ‘blanquiazules’ no pudieron contar con Adrián Arregui, expulsado en la primera fecha contra César Vallejo.

El volante de 31 años ya había dado detalles de su calidad, con pases filtrados que dejaron en gran posición a Cecilio Waterman; autor del 1-1, y Kevin Serna, quienes no los pudieron aprovechar. Recordemos que, su llegada generó gran expectativa entre los aficionados ‘grones’, pues venía de integrar el equipo ideal de la liga uruguaya y ser uno de los pilares del ‘carbonero’ con 9 goles y 6 asistencias en 41 partidos disputados.

Los 'blanquiazules' se impusieron 2-0 en Sullana por la fecha 2 del Torneo Apertura. (Video: Liga 1 Max)

La revancha de D’Arrigo y Rodríguez

Tanto Jhamir D’Arrigo como Sebastián Rodríguez, protagonistas del segundo tanto de Alianza Lima, venían dejando dudas en sus primeras presentaciones. El primero, quien llegó con gran cartel para pelearle el puesto a Ricardo Lagos, todavía no pudo asentarse como titular, y en sus ingresos contra Csar Vallejo en la primera jornada y Once Caldas en la ‘Noche Blanquiazul’, tuvo un rendimiento bastante discreto. No obstante, en Sullana, aprovechó los pocos minutos que le dio Restrepo en el campo, para marcar diferencias con su velocidad y desequilibrio.

Por su parte, el uruguayo fue uno de los últimos en unirse a las filas ‘íntimas’, llegando incluso a no tener minutos en los primeros amistosos. Contra los ‘poetas’ fue titular, pero también tuvo un desempeño regular, sin llegar a ser el diez que los victorianos esperaban para olvidar a Jairo Concha y dar un salto de calidad en la creación de juego.

Próximo partido de Alianza Lima

Luego de este triunfo, Alianza Lima se mantiene invicto en el Torneo Apertura. Sin embargo, ahora su reto será sostener esa regularidad. En esa línea, el próximo rival que tendrá en frente será Universitario de Deportes.

Este duelo entre los ‘compadres’ se llevará a cabo en la tercera jornada del segundo certamen de la temporada el sábado 10 de febrero a las 20:00 horas de Perú en el Estadio Nacional de Lima. Cabe mencionar, que Matute sigue suspendido por el apagón que sucedió en la final de la Liga 1 2023, por lo que el coloso de José Díaz seguirá siendo la casa de los ‘blanquiazules’.