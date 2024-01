Maricielo Gamarra se corona como Reina Hispanoamericana 2023: modelo le da a Perú el bicampeonato en el concurso

Maricielo Gamarra se corona como Reina Hispanoamericana y hace historia para Perú. | Canal UNO

La modelo peruana Maricielo Gamarra fue reconocida como Reina Hispanoamericana 2024, triunfo que obtuvo durante la gala llevada a cabo en Santa Cruz, este 28 de enero. Este importante evento puso en competencia a diversas representantes de países de habla hispana. Ella también ganó la categoría ‘Favorita Missologo’, que se dio en la noche.

Fernanda Rojas, candidata por Venezuela, se alzó con el título de Virreina Hispanoamericana, y se destacaron también las finalistas Cinthya Moura de Brasil, Michelle Arceo de Filipinas, Bianty Gomperts de Curazao y Paula Andrea Alarcón de Colombia.

¿Cómo fue la final de Reina Hispanoamericana 2024?

El certamen, que congregó a participantes de varios países, contó con un jurado de renombre integrado por personalidades como Luciana Fuster, Miss Grand Internacional 2023; Stephany Sánchez, Miss Mesoamérica Internacional 2017 y presentadora de Red Uno de Bolivia.

Arlette Rujel corona a Maricielo Gamarra como Reina Hispanoamericana 2023. | captura/Canal UNO

También estuvieron José María Reyes, Gerente General del Hotel Radisson Santa Cruz; Paola Coimbra, Miss Bolivia Universo 2001; Ramiro Serrano, productor, actor y director nacional de Premios Maya; y Stephen Diaz, jefe de Gabinete y Director Principal del certamen Miss Internacional.

Este equipo de jueces fue el encargado de evaluar a las concursantes y finalmente otorgar el máximo reconocimiento a la candidata peruana, quien se mostró emocionada al escuchar su nombre en el primer lugar de la competencia.

La victoria de Maricielo Gamarra como Reina Hispanoamericana no solo ha hecho resaltar su belleza y talento, sino que también puso en alto el nombre de Perú en el ámbito de los certámenes de belleza internacionales.

La edición del certamen de este año, celebrada en Santa Cruz, Bolivia, demostró ser un escenario de encuentro y celebración de la diversidad y riqueza cultural de la comunidad hispanoamericana, destacando no solo la belleza física de las participantes, sino también sus capacidades, inteligencia y compromiso con causas sociales.

Miss Perú felicita a Maricielo Gamarra. | captura/Instagram

¿Quién es Maricielo Gamarra?

Maricielo Gamarra Alvarado es una joven de 27 años con un fuerte historial en el ámbito de los certámenes de belleza y formación académica en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Piura.

Tras su paso como candidata al Miss Perú 2020, la modelo se vio envuelta en una controversia que afectó su posición dentro del Miss Grand International, reconocimiento que se le dio luego de no poder ganar la competencia principal.

Fue sorprendida infringiendo las normas sanitarias en medio de la pandemia, y posteriormente destituida como representante de Perú en el mencionado concurso. Esto ocurrió después de que se hicieran públicas imágenes de Gamarra asistiendo a eventos sociales, a pesar de las restricciones vigentes.

Traje típico de Maricielo Gamarra en el Miss Grand 2020.

La decisión fue tomada por Jessica Newton, directora de Miss Perú, quien argumentó que cualquier persona que no siga las normas establecidas por la organización y el país, en un momento crítico, no merece ser considerada un ejemplo a nivel nacional.

“Si una mujer de 25 años no sabe qué está bien o qué está mal y no ha escuchado que las normas de la organización y del país es que las reuniones sociales están prohibidas, esa mujer no merece ser un ejemplo nacional”, dijo en aquel entonces.

Maricielo Gamarra se corona como Reina Hispanoamericana. | Instagram

Por su parte, Maricielo recurrió a sus redes sociales para emitir una disculpa pública, expresando su pesar por los eventos sucedidos y reconociendo sus errores.

“Pedirles disculpas si los he ofendido. Intenté dar lo mejor de mí en este concurso y ha sido de las mejores experiencias, pero también acepto que me equivoqué, que cometo errores y que voy a mejorar”, expresó la modelo.