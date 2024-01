Ana Paula Consorte habló de Paolo Guerrero con ‘Amor y Fuego’: “Él y yo no tenemos nada más que nuestros hijos”

Los chats de Ana Paula Consorte con ‘Amor y Fuego’ | Willax

Durante el último fin de semana se comenzó a especular que Ana Paula Consorte y Paolo Guerrero habrían contraído matrimonio civil en Brasil, luego de haber consolidado su amor y su familia con la llegada de dos hijos. La noticia se hizo viral en cuestión de horas y sorprendió a más de uno, pues el deportista se había mostrado en más de una ocasión alejado de la opción de casarse y haber dado este paso sería una gran sorpresa.

La noticia del supuesto matrimonio fue difundida por Javier Lobatón en una entrevista a Trome, pero fue el propio delantero quien decidió comunicarse con Rodrigo González y así desmentir lo que se venía diciendo. Con un mensaje a través de Instagram, Guerrero señaló que él no tendría problemas en revelar esta información si fuera cierta.

“Esto no es cierto (la boda con Ana Paula). Agradece mucho que desmienta este tipo de comentarios y que no crean absolutamente nada, que cuando él quiera hablar de su vida, cuando él tenga algo que decir, cuando él se quiera casar, que por lo pronto no se ha casado (...). No es verdad que Paolo Guerrero se haya casado”, expresó al inicio y luego destacó que no conoce a Lobatón: “Por ningún lado es mi familia, nunca he estado en una reunión con ese señor”.

Ana Paula Consorte asegura que no tuvo matrimonio con Paolo Guerrero. (Foto: Captura de IG)

¿Qué dijo Ana Paula Consorte de su relación con Paolo Guerrero?

Este fin de semana, se vio en las redes sociales de Ana Paula Consorte había quitado de su perfil todas las fotos que tiene con Paolo Guerrero, por lo que los rumores de una posible separación se fueron acrecentando. Esa fue la razón por la que el equipo de ‘Amor y Fuego’ se contactó con la garota para conocer su versión.

Al inicio, cuando el reportero del programa le mencionó que eran una gran pareja, Ana Paula sorprendió al señalar que no tenía nada con el deportista, más que sus hijos.

“No sé lo que es pareja, pero yo y Paolo no tenemos nada, solamente nuestros hijos. Así como tienen con otras mujeres, ahí también. Está bien para todo, quedar bien sabes”, agregó.

Ana Paula Consorte dio revelaciones a Amor y Fuego sobre su relación con Paolo Guerrero. (Willax)

Por otro lado, la brasilera mencionó que no le gusta estar involucrada en chismes porque lo considera una falta de respeto. Espera que si hablan de alguien sea de Paolo y no de ella. “No me gusta estar involucrada en estos canales de chismes, solo sirve para generar críticas e incomodar a la gente”, mencionó.

Además, resaltó que lo del supuesto matrimonio es falso, porque tiene claro que el deportista no tiene eso en sus planes. “Ya sabes, todo el mundo sabe que Paolo no quiere y nunca ha querido casarse, para nadie es un secreto, entonces para que seguir creando historias que no existen usando mi nombre. Una falta de respeto. Ya han pasado 5 días desde que di a luz a mi hijo, si quieres hablar, hablar de Paolo no de mí, no tengo nada que ver”, agregó.

Ana Paula Consorte dio revelaciones a Amor y Fuego sobre su relación con Paolo Guerrero. (Willax)

Finalmente, aclaró que si en algún momento llega a casarse, no tendría problema en compartirlo en sus redes sociales, pues es allí donde deja grabadas todas sus memorias. “Todo lo que tengo lo publico aquí, mi vida no es un secreto, si algún día me caso con alguien, estará aquí en mi Instagram también, entonces ¿por qué está historia? Falta de respeto a mí como ser humano, tanto por parte de los medios como parte de Paolo”, comentó.

Desmintió también a Javier Lobatón y recalcó que los anillos que lleva con Paolo son solo de promesa. “Como este otro tipo que no tengo idea de quién es. Solo llevábamos un anillo de promesa en nuestra mano derecha, que no es nuestra mano de casados, solo tenemos dos hijos, no creas más de lo que no es”, finalizó Ana Paula.