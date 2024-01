Ricardo Gareca, nuevo técnico de Chile, llegó a Santiago y tendrá a Perú como rival en Copa América y Eliminatorias 2026

Ricardo Gareca fue oficializado como nuevo técnico de Chile y tendrá como rival a perú en Copa América y Eliminatorias.

El nombre de Ricardo Gareca ha estado sonando con mucha fuerza en las últimas semanas en varios equipos de Sudamérica. De hecho, estuvo cerca de llegar a un acuerdo con América de Cali de Colombia, aunque a última hora se frustró su pase. El motivo no es otro porque estaba negociando con la selección de Chile. En ese sentido, luego de varios idas y vueltas, el argentino fue confirmado como el nuevo entrenador de la ‘roja’ de cara a la Copa América 2024 y rumbo a las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Norteamérica 2026.

A través de sus redes sociales, la Federación de Fútbol de Chile dio a conocer que el argentino será el reemplazante de Eduardo Berizzo, que dejó al equipo en el octavo puesto del actual proceso clasificatorio. Por tal motivo, la directiva entendió que el ‘Tigre’ es el elegido para reconducir el rumbo de un plantel que tiene como figuras a Arturo Vidal, Alexis Sánchez, Ben Brereton Díaz y otros más.

La prensa de ese país estuvo espectante a su llegada y pudieron sacarle algunas declaraciones luego de que su arribo, en el que se le vio con una sonrisa entusiasta. “Muy contento, es el desafío que esperaba”.

El 'Tigre' llegó a Santiago y brindó unas declaraciones por el nuevo desafío con la 'roja'. (Video: Benjamin Bonhomme)

Previo anuncio

Fue de un momento a otro que el ‘Flaco’ volvió a estar en diálogo con los altos mandos de la Federación de Fútbol de Chile. Y no pasó mucho tiempo para que en sus plataformas digitales se publique un video en alusión a esta noticia.

Con un emoji de ojos en la publicación, hubo un video que empezaba con una vista panorámica el Estadio Nacional de Santiago con el sonido de fondo de un helicóptero hasta que la imagen fue interrumpida por las garras, la mirada y el rugido de un tigre, haciendo referencia al apodo que recibe Ricardo Gareca.

Mediante las redes sociales, la Asociación Nacional de Fútbol Profesional publicó video con clara alusión al exentrenador de la 'bicolor'. (LaRoja)

Sin duda, que esta ha sido una decisión de Ricardo Gareca que ha polarizado al Perú. Esto se debe a su pasado en la ‘bicolor’, con la que logró clasificar al Mundial de Rusia 2018 y estuvo a un paso de Qatar 2022 (perdió por penales en el repechaje). Asimismo, la ubicó en el podio en tres de cuatro ediciones de la Copa América. Todo esto por la firme confianza que le tuvo al jugador peruano y a la Liga 1, de la que se las ingenió para conformar un plantel (aparte de los ‘extranjeros’) para competir de igual a igual con cualquier rival. A ello se le suma que el país ‘incaico’ y Chile han tenido una rivalidad que data dede el siglo XIX en un ámbito político y luego se trasladó al deporte y otras índoles.

Ricardo Gareca contra Perú en Copa América y Eliminatorias

Como se mencionó líneas arriba, el experimentado DT tendrá bajo su mando al combinado ‘sureño’ y enfrentará a la selección peruana en la Copa América 2024. Este partido se jugará el viernes 21 de junio en el AT&T Stadium de Texas, Estados Unidos. Cabe mencionar, que los dos equipos integran el grupo con Argentina. También se medirán en Lima el 14 de noviembre como parte de la fecha 11 de las Eliminatorias 2026.

Ricardo Gareca y la vez que habló de dirigir a Chile

Por su pasado en la selección peruana, Ricardo Gareca atendió a una pregunta en el programa Mauricio y Michael sobre qué piensa de dirigir a Chile si se le presenta la oportunidad. “Sé que es un rival y sé lo que piensa la gente. Sé lo que vive el peruano en sí. Fueron muchos años, pero siempre fui profesional. El sentimiento hacia Perú nunca cambiará”, sostuvo de manera contundente.

El 'Tigre' habló de la selección peruana y la chance de ser técnico de la 'roja'. (Video: Mauricio y Michael)

De la misma manera, Óscar Ruggeri, su amigo de toda la vida, dio a entender que será poco probable que el ‘Tigre’ deje de sentir un cariño especial por Perú por todo lo que vivió y las vivencias que tuvo. “Partiría más de un corazón, lo sé. Estuvimos charlando y no puedo... (risas) Ya sé que es el clásico, como Argentina vs Brasil. Nosotros con los peruanos tenemos algo especial porque los queremos, porque quiero que se clasifique después de Argentina. Tengo algo especial, pero no lo veo de mi lado”, dijo para el mismo programa digital.