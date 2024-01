Rescatan a 30 adultos mayores de asilo de terror en Pueblo Libre: se encontraban en situación insalubre

En medio del descuido, sin limpieza, sin especialistas y otras desatenciones, fueron encontrados alrededor de 30 adultos mayores en un asilo ubicado en Pueblo Libre. La casa de reposo, que lleva el nombre de ‘La Casa del Amigo de Jesús’, fue intervenida por los representantes de la Fiscalía de la Nación en colaboración con el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP).

Las autoridades pudieron constatar que el lugar no contaba con el permiso para funcionar y atender a adultos mayores. No obstante, no solo se encontraban en situación de insalubridad, sino que también algunos ancianos estaban junto a personas diagnosticadas con problemas psiquiátricos sin ningún especialista presente.

Asimismo, la mayoría presentaba evidentes cuadros de deshidratación y otras heridas en el cuerpo. Uno de los doctores que acudió al operativo pudo corroborar que no contaban con atención médica constante. Esto, debido a que una adulta mayor presentaba una lesión en el pie, la cual no era curada.

Rescatan a 30 adultos mayores de asilo de terror en Pueblo Libre

En otro momento, un anciano se encontraba con un nivel de saturación bajo y había diversos casos parecidos.

Lugar insalubre

De acuerdo con la información de ATV, esta casa hogar tenía las lunas rotas, sábanas sucias, paredes sin tarrajear e incluso con insectos donde dormían. Situación que debería preocupar a los familiares, debido a que podría afectar la salud de los abuelitos y abuelitas.

A pesar de ello, el dueño del local optó por ocultarse y no dar explicaciones sobre la situación que vivían los adultos mayores. Además, tampoco precisó si contaba con todos los permisos para el establecimiento.

Por su parte, la municipalidad de Pueblo Libre decidió clausurar el lugar y, luego, sería cerrado de manera definitiva. Mientras tanto, los funcionarios del Ministerio de la Mujer procedieron a comunicarse con los familiares.



No es la primera vez en el distrito

Este caso no es el primero que se reporta en este distrito. En noviembre de 2023, algunos vecinos del jirón Amazonas denunciaron los constantes maltratos que vivían los adultos mayores en otra casa de reposo.

De esta manera, en un operativo, las autoridades verificaron los maltratos físicos y psicológicos que eran víctimas estas personas. El mismo testimonio de dos mujeres reflejaban las agresiones que habían vivido dentro del local. Desde una cocina en mal estado hasta medicamentos vencidos.

En ese entonces, el municipio también realizó la clausura respectiva para evitar que más personas puedan ingresar al lugar con engaños. Es importante conocer en qué espacio confiamos para los mayores del hogar.

¿Puedo denunciar un caso de maltrato?

Cabe precisar que, los adultos mayores se encuentran más en riesgo en contraer una enfermedad o padecerla a cierta edad. Muchos casos también están relacionados con el maltrato, el abandono y la dependencia, por lo que si conoces un caso puedes denunciar a través de los canales de ayuda.

Por ello, puedes comunicarte con la Policía Nacional del Perú (PNP) al 105 y reportar el caso de inmediato. Asimismo, a través de la Línea 100 del Ministerio de la Mujer, con la finalidad que acudan al lugar y puedan realizar la investigación correspondiente.

También, lo podrás reportar ante la Defensoría del Pueblo con el objetivo que puedan continuar con el proceso de verificación y pongan en buen estado a los adultos mayores.

Recuerda que la Constitución de nuestro país establece un mandato claro de protección especial hacia las personas adultas mayores, instruyendo así a que las políticas de Estado sean estructuradas de tal manera que se asegure la disponibilidad de programas y servicios.