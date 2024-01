Mayra Couto recuerda a Mónica Sánchez, Erick Elera y Magdyel Ugaz, en medio de su deseo de hacer un cameo en “Al fondo hay sitio”

Mayra Couto recuerda momentos con Mónica Sánchez, Erick Elera y Magdyel Ugaz. (Captura: @coutomayraof/)

Recordar es volver a vivir. Hace unos días, Mayra Couto, conocida por su papel como Grace Gonzales, expresó recientemente a un medio local su interés en realizar una corta participación en la reconocida serie peruana “Al fondo hay sitio”. Manifestó sus ganas de volver a la producción que la lanzó al estrellato y de reencontrarse con colegas cercanos.

Este interés tomó más fuerza después de que la actriz se animara a interactuar con sus seguidores en sus redes sociales y compartiera algunas fotografías del recuerdo. En estas imágenes, destacaban momentos junto a sus colegas y amigos, Erick Elera, Mónica Sánchez, Magdyel Ugaz y la hija del popular ‘Joel’ en la serie, la pequeña ‘Nelly Francesca’.

Con este gesto, Couto dejó en evidencia la estrecha amistad que aún conserva con parte del elenco que participó hasta el final de la serie dirigida por Efraín Aguilar, después de haber estado en Cuba durante varios años. Su entusiasmo se reflejó al compartir estas imágenes con sus fieles fanáticos decorados con tiernos emoticones.

Es importante señalar que la actriz solo ha expresado su deseo de regresar a la serie, incluso en un breve ‘cameo’, pero hasta el momento la producción no ha emitido ningún comunicado al respecto.

“La serie fue como una escuela para mí. Aprendí mucho, crecí como actriz. Si me quieren, aunque sea para un cameo, aceptaré con gusto. Con tal de reencontrarme con mi gente y mis amigos, todo está bien”, afirmó la actriz para el diario El Comercio.

En estos momentos, Mayra disfruta de la capital peruana en compañía de su pareja, tal y como lo ha mostrado en plataformas digitales. Tras pasar varios años fuera de Perú y su retorno al país con la mira en proyectos laborales emergentes, las especulaciones acerca de su regreso a la serie ‘Al fondo hay sitio’ se han reavivado.

¿Cuándo inicia la nueva temporada de “Al fondo hay sitio”?

La temporada once de “Al fondo hay sitio” tiene previsto su estreno durante este año, aunque la fecha precisa todavía no ha sido comunicada. La conclusión de la décima temporada, que se emitió el pasado 22 de diciembre de 2023, dejó sin resolver diversas tramas, entre ellas, el futuro de los Gonzales con el retorno de Don Alejo.

También el curso de la relación entre Joel y Macarena tras su fallida boda, y el clímax de la trama de Alessia, quien sufrió un ataque durante el evento nupcial de Macarena.

Mayra Couto y la vez que denunció a Andrés Wiese

Como se recuerda, la actriz Mayra Couto reveló en el año 2020 que durante las grabaciones de la serie “Al Fondo hay Sitio” fue acosada sexualmente por Andrés Wiese, quien era su compañero de reparto. Recientemente, comentó sobre el incidente, indicando que lo vivido por ella anteriormente no recibió la denominación de abuso.

“El que sea menor me tocó fibras muy íntimas y personales. Nunca nos vimos, no la conocí, pero quiero que sepa que estoy con ella. En el 2016 el acoso laboral no existía. Nadie puede juzgar un delito que existe hoy, pero que en ese tiempo no. Lo que él estaba haciendo en ese momento, no era un delito, sino una incomodidad. Y lejos de encontrarme con un caballero que asume su error o tontería, me encontré con una pared”, señaló.