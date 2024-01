Mayra Couto responde a Gabriel Calvo por declaraciones sobre su relación con Junior Silva: “No sabía que lloraba todos los días”

Mayra Couto respondió a Gabriel Calvo por hablar de su relación con Junior Silva.

Mayra Couto se encuentra alejada de la televisión tras su paso por ‘Al Fondo Hay Sitio’. La reconocida actriz se ha dedicado a otros proyectos internacionales y ahora se encuentra nuevamente en Perú trabajando en sus talleres de teatro y más eventos.

Sin embargo, siempre se recuerda, además de sus papeles en telenovelas u obras de teatro, parte de su vida privada. Como se sabe, la actriz mantuvo un romance con Junior Silva, actor con el que compartió roles en ‘Al Fondo Hay Sitio’.

Aunque no se supo mucho de ellos, finalmente terminaron separándose, pero ninguno dio mayores detalles de su romance. Pero, fue hasta que el también actor Gabriel Calvo comentara que esta relación parecía no ir tan bien como se esperaba.

En una pasada entrevista, Calvo confesó que veía a Silva llorar en varias oportunidades y adjudicó la responsabilidad a su entonces pareja Mayra Couto. Al respecto, la artista respondió a su colega, pero antes bromeó con lo que Gabriel dijo sobre Junior Silva.

Mayra Couto defiende el uso del lenguaje inclusivo. Instagram/

“No sabía que lloraba todos los días, de haberlo sabido hubiésemos terminado antes”, bromeó. Tras ello, se dirigió a Calvo y destacó su trabajo como actor, pese a ello, señaló que no recordaba situaciones como esta, pues en aquella época era menor de edad y había tiempo en los que no podían verse.

“(Gabriel) Me parece un buen actor, tal vez pueda contar con él en algún proyecto. Con que no me falten el respeto pueden decir lo que quieran. En esa época era menor de edad, ni siquiera me acuerdo. Estaba en el colegio. Seguro lloraba porque no nos podíamos ver”, sentenció al respecto en conversación con El Comercio.

Mayra Couto y Junior Silva mantuvieron una relación. (Captura América)

¿Qué dijo Gabriel Calvo de Mayra Couto?

Gabriel Calvo, reconocido por su papel en el grupo de Fiorella Cayo y su faceta como actor, abrió el libro de sus recuerdos para responder a preguntas enfocadas en su trayectoria dentro de la industria del entretenimiento en Perú. Durante una conversación reciente, el diálogo dirigió su curso hacia la figura de la actriz y activista feminista Mayra Couto.

Al desgranar detalles de sus interacciones pasadas con figuras del medio, tocó el punto de su relación con Junior Silva. Calvo manifestó su discrepancia con la postura de Couto respecto al uso del “lenguaje inclusivo”, tema que ha generado división de opiniones. Recordó que, pese a no tener un trato cercano, compartió escenas con ella: “No la conozco, trabajé en ‘Graffiti’ con ella”, señaló.

Calvo trajo a colación episodios antiguos vinculados a la vida sentimental de Couto, revelando que presenció el tiempo en el que ella mantuvo una relación con Junior Silva.

“Creo que estaba ahí cuando era enamorada de Junior Silva. Lo hacía llorar todo el día, se peleaban y lloraba Junior”, detalló al respecto de aquellos momentos cargados de emotividad.

Qué pasó entre Mayra Couto y Junior Silva, Gabriel Calvo lo cuenta todo. Captura/YouTube/difusión captura de TV

En otro segmento de la entrevista, Gabriel Calvo rememoró un hecho relevante en la vida del recordado ‘Pollo Gordo’, más allá de las pantallas y los escenarios, al hablar de su matrimonio con la periodista Carla Tello. A pesar de que el enlace pareció marcar el inicio de una nueva etapa, no tardó en llegar a su fin: “Como se recuerda, la periodista se casó con el intérprete y, dos meses después, anunciaron su separación”, comentó sobre el efímero ciclo matrimonial.

Finalmente, Gabriel Calvo subrayó la distancia que mantiene actualmente con Mayra Couto, confirmando que han pasado años desde el último contacto entre ambos. No obstante, no dudó en ofrecer palabras de apoyo hacia Junior Silva, quien actualmente compite en ‘El Gran Chef: La Revancha’, referenciándolo afectuosamente como “un tipazo”.