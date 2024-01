Verano 2024: Golpes de calor pueden generar convulsiones, advierte EsSalud

Los golpes de calor pueden ocasionar fiebres altas, agitación y hasta convulsiones. (Foto: Composición - Infobae/Renato Silva/ANDINA/Norman Córdova)

Durante el verano diferentes partes del país, y en particular las regiones ubicadas al norte y en la selva, experimentarán altas temperaturas que en ocasiones superarán los 35 °C. Si bien estas son ideales para quienes disfrutan de ir a la playa, estas también pueden ocasionar graves daños a la salud de la ciudadanía. Es por eso que EsSalud realizó una advertencia respecto a los efectos que tienen los llamados golpes de calor.

Este mal, que se origina por la exposición prolongada a un ambiente con altas temperaturas, puede generar diferentes problemas médicos, como por ejemplo fiebre repentina, cambios en el comportamiento (confusión, agitación y balbuceo), sudoración excesiva, náuseas, vómitos, piel enrojecida, pulso acelerado, respiración rápida, dolor de cabeza, desmayos y hasta convulsiones.

Según la doctora Susana Ortega, especialista de la Escuela de Emergencia de EsSalud, es necesario saber aplicar debidamente los primeros auxilios para ayudar a mantener estables a los pacientes hasta que llegue una ambulancia o este sea trasladado a un hospital.

Cómo asistir a personas que sufran un golpe de calor

Para brindar atención inmediata a una persona que sufre un golpe de calor, algunas de las recomendaciones iniciales consisten en reducir su temperatura utilizando agua, compresas frías o envolver su cuerpo con una toalla mojada con agua fresca. Además, en caso de que el paciente se encuentre consciente, se deberá ofrecer agua fresca, una bebida deportiva, con electrolitos, sin alcohol o cafeína.

Temperaturas máximas elevadas, el cambio climático y el Fenómeno El Niño son tres variables que analizan los expertos para esta temporada, donde el calor empieza a sentirse. (RPP Noticias)

En caso de que los pacientes pierdan el conocimiento o dejen de mostrar signos vitales, será necesario realizar reanimación cardiopulmonar y esperar a que llegue un vehículo de emergencia para que se realice el traslado a un establecimiento de salud.

Qué otros casos médicos se pueden presentar

Durante el verano también es común que las personas puedan encontrarse en situaciones en las que alguien sufre de intoxicación por alcohol, fracturas, quemaduras, ahogamiento, atragantamiento, etc.

Si se tiene a una víctima de intoxicación por alcohol, lo principal es identificar si está consciente o no. En caso de no estarlo, será importante ubicarla en una posición segura, boca abajo y de costado, de modo que no pueda ahogarse en su vómito y su vía aérea permanezca libre.

Para los casos de ahogamiento, las personas deberán sacar a la víctima del agua y recostarlo boca arriba con su cabeza, cuello y columna alineados. Si no respira, será necesario hacer reanimación cardiopulmonar (RCP) básico y propiciar que expulse el agua de las vías respiratorias.

Los salvavidas juegan un rol crucial en la prevención de accidentes y en la respuesta eficaz a emergencias acuáticas. (Andina)

Las quemaduras requieren de atención inmediata en la zona y se debe enfriar el área afectada con agua corriente por aproximadamente 20 minutos. Una vez pasado el tiempo, se deberá cubrir la zona afectada con un trapo o pañuelo húmedos para proteger la herida de cualquier infección. De todas formas se deberá llamar a un servicio médico especializado.

Lo principal será inmovilizar la extremidad con un tabladillo rígido por encima y por debajo de la fractura y acudir rápidamente a la emergencia.

Playas saludables en el Perú

Por medio de la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria, el Ministerio de salud indicó cuáles son las playas disponibles en el litoral peruano para que la ciudadanía pueda disfrutar de un verano seguro.

Para ello, habilitaron la plataforma web veranosaludable.minsa.gob.pe, que recopila los resultados de la observación de más de 312 playas que no presentan riesgos sanitarios para la población.

Los criterios para definir playas saludables y no saludables son tres: control de calidad microbiológica, control de calidad de limpieza y control de presencia de servicios higiénicos.