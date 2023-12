Magaly Solier deja atrás complicado 2023 y muestra su mejoría: “Estoy renaciendo como niña, soy feliz”

Magaly Solier reaparece y se despide de un difícil 2023 | Magaly Solier Oficial. Facebook

El 2023 ha sido un año complicado para Magaly Solier. La actriz peruana, reconocida por haber protagonizado la película “La teta asustada”, fue vista en penosas situaciones este año; desde aparecer en un hospital de San Juan de Miraflores con el rostro desfigurado hasta ser atropellada por intentar a la casa de su expareja, Erick Plinio Mendoza, en estado de ebriedad.

Te puede interesar: Patricio Parodi explica por qué no visitará a Luciana Fuster en Tailandia: “Trabaja todo el día”

Ante la preocupación de los fanáticos que deseaban ver a Magaly Solier brillando nuevamente en el mundo del cine, el Ministerio de la Mujer ayudó a la artista para que sea atendida en el Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado, donde llevó terapia psicológica para superar su adicción al alcohol.

No obstante, en diálogo con un corresponsal de América TV, Magaly Solier confesó haber dejado dicho tratamiento después de dos meses. “Me dio mucho miedo. Fue un tratamiento muy fuerte para el alcoholismo. Yo lo abandoné porque había muchas personas que gritaban: ‘Mamá, papá, sáquenme de aquí’”, expresó.

Magaly Medina recibió tratamiento en el Centro de Salud Mental de Huanta a fin de dominar su adicción al alcohol. Captura/América TV

Lo último que se supo, en agosto de 2023, es que la reconocida actriz estaba recibiendo ayuda médica en el Centro de Salud Mental de Huanta. “Yo pedí mi traslado. Me tratan muy bien, gracias a Dios”, señaló la intérprete, quien para ese entonces seguía impedida de trabajar y de ver a los hijos que tuvo con Erick Plinio Mendoza.

Magaly Solier reaparece y muestra mejoría

En los últimos días de diciembre, Magaly Solier volvió a usar sus redes sociales después de meses de inactividad. “A leer se ha dicho”, escribió en una de sus publicaciones, demostrando que regresó Lima para asistir a la 44° Feria del Libro Ricardo Palma, realizada en el distrito de Miraflores.

Magaly Solier asistió a la 44° Feria del Libro Ricardo Palma. Facebook/@Magaly Solier Oficial

El 10 de diciembre, Magaly Solier se dejó ver jugando en un parque para niños, afirmando que se encontraba mejor de salud.

“Estoy renaciendo como niña. Soy Magaly Solier Romero, saludos a toda la familia. Ahora soy feliz y libre, estoy jugando”, expresó mientras reía.

Magaly Solier asegura estar "renaciendo" tras lamentables episodios ocurridos en el 2023. Facebook/@Magaly Solier Oficial

¿Cuál es la enfermedad de Magaly Solier?

Magaly Solier, la actriz peruana que alguna vez representó al Perú en los Premios Oscar, sufre de alcoholismo. Dicha enfermedad salió a la luz cuando Erick Plinio Mendoza la demandó por maltratar físiciamente a sus hijos cuando estaba ebria. Mostró también los chats en donde Magaly le prometía dejar de beber.

Te puede interesar: Luciana Fuster no fue al matrimonio de Deyvis Orosco y Cassandra Sánchez pese a que fue invitada

“Te juro que lo dejaré, poco a poco. Del todo no puedo dejarlo. Si no veo botellas, no me acuerdo, pero si veo cerveza en la casa se me vienen las ganas”, se lee en una de las capturas de WhatsApp.

Tras las serias acusaciones, la Fiscalía determinó que la actriz no estaba apta para cuidar a sus dos pequeños, por lo que Erick Plinio Mendoza obtuvo la tenencia completa de ambos. Además, la justicia peruana determinó que Solier debía pasar 3 mil soles de pensión de alimentos.

Magaly Solier apareció con varios golpes en el rostro y se negó a recibir ayuda médica. Captura/ATV

Dos años más tarde, Magaly preocupó a sus fanáticos al aparecer en la vía pública en estado de ebriedad y hasta con el rostro desfigurado por, supuestamente, una caída en bicicleta. Poco después, fue atropellada al intentar ver a sus hijos y se la captó haciendo un escándalo en una comisaría de Huanta.

Te puede interesar: Alejandra Baigorria asegura que su ciclo en los realitys terminó: “Esto es Guerra no está en mis planes para el 2024″

En un reportaje de ‘La Banda del Chino’, Magaly Solier reconoció que era una persona alcohólica, pero dejó en claro que no era “consciente” del daño que se hacía a sí misma ni a su familia cuando se encontraba bajo los efectos del alcohol.

“Soy madre campesina. Yo no estaba consciente, te juro, hasta que mi mamá me dijo: ‘Estás mal’. Estoy muy agradecida con mamá”, justificó la actriz.