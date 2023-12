Oliver Sonne reafirmó su compromiso con la selección peruana: “Ahí es donde estoy centrado”

Oliver Sonne está preparado para debutar con Perú en el 2024. - Crédito: Go' Morgen Danmark.

En vísperas de Navidad, Oliver Sonne ha brindado un regalo muy esperanzador al pueblo peruano al confirmar que su destino ya está marcado por la ‘blanquirroja’ más allá de que llegue cualquier propuesta de Dinamarca, el país que lo vio nacer.

A horas de la Nochebuena, Sonne se presentó en el programa ‘Go’ Morgen Danmark’ de la cadena televisiva TV2 DK para hacer un repaso de su convulsa carrera a partir de su unión con Perú -por sus raíces incas por lado materno- para disputar el inicio de las Eliminatorias Norteamérica 2026.

En la extensa entrevista, en la cual estuvo tras bastidores su novia Isabelle Taulund, se abordaron todos los temas relacionados al intenso cambio de vida, al impacto de su figura en suelo sudamericano y sobre todo si su decisión era definitiva. Ante la pregunta si “has dado por perdida a la selección danesa”, Oliver fue categórico: “Descartada y descartada”.

“Ahora mismo estoy jugando con la selección de Perú y ahí es donde estoy centrado”. Con esta escueta, pero poderosa declaración, el nuevo integrante de la ‘bicolor’ en el proceso clasificatorio mundialista 2026 generó una enorme sorpresa en el set televisivo al tiempo que desatará una enorme alegría entre los peruanos, que desde el primer momento le han demostrado su apoyo incondicional.

Oliver Sonne, retratado junto a sus polos fabricados en el emporio de Gamarra, Perú. - Crédito: Isabella Taulund.

El proyecto Oliver Sonne en la FPF

Desde que Sonne Christensen, de 22 años, pisó la Villa Deportiva Nacional (VIDENA) se ha sabido que genera una atención distinta no sólo en los medios de comunicación, sino también en la interna de la selección nacional. Todos los integrantes del plantel están sorprendidos por su impacto general.

“Los otros compañeros también dicen que es una locura”, mencionó Oliver recordando que su caso “lo han visto antes con Gianluca Lapadula; él fue una historia de éxito”. Ese es el ejemplo que quiere seguir cuando inicie oficialmente su camino con Perú: “Yo soy algo así como el otro proyecto que van a poner en marcha”.

El nuevo integrante de la selección peruana se mostró agradecido por el recibimiento del país. | VIDEO: FPF

Sonne, el hombre más popular del Perú

A Oliver Sonne le resulta curioso que sea toda una celebridad cuando apenas ha tenido apariciones esporádicas en los entrenamientos. Su popularidad es tan alta que es el personaje más buscado del año en Google Perú registrando 7.6 millones de búsquedas llevándose por delante a divos consagrados de la región o astros del fútbol mundial.

“Es una locura, por su puesto. Shakira ocupa el segundo lugar y Mbappé el octavo. Eso dice algo”, comentó el lateral derecho del Silkeborg IF reconociendo, asimismo, que existe una sobrevaloración de su personal: “En cierto modo, es exagerado porque no he jugado. Todavía no me han visto jugar al fútbol y, sin embargo, hay tanto amor”.

Oliver Sonne estaba emocionado en la antesala del Perú vs Venezuela. - Crédito: Luis Pérez.

La apoteosis por su llegada y las expectativas de la afición

En varias ocasiones, Oliver Sonne se ha referido a la historia de su primer arribo a Lima, Perú. Pero ahora ha contado algunos pasajes desconocidos de aquella experiencia. “Había hablado con el personal de trabajo de la selección antes de llegar y también me habían advertido y dicho: ‘Trata de escuchar, puedes esperar que sea salvaje aquí abajo’”, reveló.

“No me lo esperaba. Esperaba tal vez una sola cámara. Pero que me persigan y que me siga un cámara desde que recojo el pasaporte hasta que entro en el coche. No me lo esperaba en absoluto. Cuando aterrizo y apago la función de vuelo de mi teléfono. ... es una locura. Ha habido 50.000 personas mirando el avión, así que sabían dónde estaba aterrizando. Creo que fue entonces cuando me di cuenta: ‘Vale, esto es una locura’”, añadió.

Sonne, por último, se ha apresurado a expresar su inquietud por las altas valoraciones colocadas hacia su persona desde la hinchada peruana. “Está claro que hay expectativas. Ellos las han creado. Si no marco tres [goles] en la primera... entonces no sé”, enfatizó agregando que “es algo con lo que he convivido en Silkeborg, sólo que a otro nivel. Pero cuando entras en el campo, te olvidas de las expectativas”.