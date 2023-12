Luis Zubeldía dio detalles de la charla con Paolo Guerrero sobre su futuro en LDU de Quito

Luis Zubeldía habló sobre la permanencia de Paolo Guerrero en LDU. (Stalin Cobena)

LDU de Quito se coronó campeón de la LigaPro de Ecuador el pasado domingo 17 de diciembre tras vencer a Independiente del Valle; pero, su título número 12 en su historia se vio opacado por la mala relación que existe en la directiva y que viene afectando a la parte deportiva de cara a la siguiente temporada.

Te puede interesar: Presidente de LDU de Quito enojado con Paolo Guerrero por poner condiciones en su renovación: “No corresponde”

Y es que el técnico Luis Zubeldía retrocedió en su decisión de continuar al mando del ‘rey de copas’ hasta que se arregle la situación en los altos mandos. Con ello, el delantero Paolo Guerrero, quien llegó al club ‘albo’ por pedido del argentino, también puso en duda su permanencia luego de vencerse su contrato.

El ‘Príncipe’, antes de partir hacia su país, habló con la prensa en las instalaciones del aeropuerto y se refirió a su situación en la institución ecuatoriana. Asimismo, el estratega ‘gaucho’ reveló el consejo que le dio al jugador peruano acerca de renovar su vínculo con dicho conjunto.

Te puede interesar: Paolo Guerrero y el nuevo ‘dardo’ contra Racing Club: “Lo dejé puntero de Libertadores y cuando salí fue eliminado”

“Con Paolo, hablé antes que termine el campeonato, él sabe la situación, después tiene el derecho de seguir o no seguir dependiendo su contrato. A todos los jugadores le he dicho que Liga es un gran equipo, sobre todo a los jugadores grandes, que cada seis meses vayan viendo su situación. Ojalá siga, estando nosotros a cargo o no del equipo porque es un gran jugador”, declaró.

Paolo Guerrero podría despedirse de LDU con dos títulos, uno de Copa Sudamericana y otro de LigaPro.

Zubeldía reveló lo que tendría que pasar para continuar en LDU

El entrenador de 42 años, por otro lado, manifestó que su prioridad es LDU por el momento pese a contar con ofertas de otros equipos, como la de Vélez Sarsfield de Argentina. Además, reveló lo que tendría que pasar para que permanezca en el banquillo del elenco de Quito.

Te puede interesar: HOY, a qué hora juegan LDU Quito vs Independiente del Valle: final vuelta de LigaPro de Ecuador

“Está clara mi postura, es Liga o nada, ya he hablado con mi cuerpo técnico, por más que uno tenga ofertas y con todo el respeto que se merecen las demás instituciones, hoy mi cabeza está puesta en Liga y no se llega a dar hasta marzo, no volveremos a trabajar”, señaló.

“No es ninguna condición, simplemente es una situación de ética, de valores, a nosotros nos trajo una comisión encabezada por Esteban Paz, le tengo un respeto muy grande, y si él no sigue no veo como poder continuar con este proyecto. Por más que me duela y me deseo sea seguir en Liga. Le he pedido al señor Isaac (Álvarez) que se junte con Esteban y arreglen las cosas”, complementó.

Luis Zubeldía llegó a LDU en 2022 después de su paso por Lanús - Créditos: Getty Images.

¿Qué dijo Paolo Guerrero sobre su permanencia en LDU?

El ‘Depredador’ finalizó su contrato con el club de Quito y está a la espera de lo que pase con el entrenador Luis Zubeldía. Eso sí, desde la entidad ‘alba’ ya le enviaron una primera propuesta, la cual fue rechazada por el futbolista nacional. Se conoció que se le ofreció un año de contrato, más la parte económica.

“Hablé con Zubeldía unas semanas atrás, me dijo que le gustaría que continúe en 2024. Le dije que es una opción de quedarme, pero, obviamente, si él me está diciendo que me quede, claro que me quedo con él. No puedo continuar en el equipo si terminan contratando a otro entrenador y este técnico no me tiene en sus planes. Si un nuevo entrenador me pide a Paolo Guerrero, entonces yo me quedo”, expresó en conversación con RPP.

Con 39 años encima y muy cerca de su retiro, Paolo Guerrero deberá tomar otra decisión importante para finalizar de la mejor manera su carrera. Por ahora, el capitán de la selección peruana retornará al país en los siguientes días y pasará las fiestas con su familia.