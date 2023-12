Gamarra al borde del colapso: Más de un millón de personas acuden a diario al emporio comercial a días de la Navidad

Más de un millón de personas visitan el emporio comercial de Gamarra. (24 Horas)

El emporio comercial de Gamarra experimenta un notable incremento de visitantes nunca antes visto desde este martes 19 de diciembre. Se ha registrado que la cifra alcanza a más de un millón de personas recorriendo la zona, cifra que supera con creces el aforo promedio de 400 mil visitantes diarios. Este flujo masivo se debe a la anticipación de las compras navideñas por parte de los consumidores, quienes buscan evitar la congestión prevista para el 24 de diciembre.

La seguridad es un aspecto crítico que las autoridades locales necesitan asegurar, señalan transeúntes, ante la cámara de 24 Horas, especialmente durante épocas de alta concurrencia como estas. “Nosotros tenemos una capacidad de 400 a 600 mil personas que fluctúan en tiempo de fiestas, siempre y cuando la pistas y calles no estén invadidas. No debe haber ningún vehículo, ninguna carreta y debe estar libre de módulos de ventas”, indica un representante del emporio.

La gran afluencia representa tanto una oportunidad para comerciantes y empresarios como un desafío para los gestores de La Victoria. Estos últimos se ven obligados a delinear estrategias de evacuación y a establecer zonas seguras y vías libres para emergencias. Sin embargo, se reportaron vías de emergencia bloqueadas por comerciantes ambulantes, lo que ha provocado congestión y dificultades de movilidad.

Así luce el emporio comercial previo a fiestas navideñas. (Panamericana TV)

Ante los bloqueos, los comerciantes formales han realizado un llamado urgente a las autoridades de La Victoria para gestionar la situación y evitar mayores complicaciones que pudieran derivarse de la masiva presencia de vendedores informales en las rutas de evacuación. El enfoque está puesto en garantizar una compra segura y sin contratiempos para todos aquellos que se dirigen a Gamarra con el propósito de adelantar sus adquisiciones navideñas.

“Dios no quiera que haya un accidente como en Mesa Redonda, es un siniestro que no se podría controlar y se ocasionarían muchas muertes”, manifiesta un comerciante, luego de observarse que las ambulancias no pueden girar por las rutas principales, como evacuar por la calle Antonio Dazo y asistir una emergencia.

Numerosos ambulantes se ven obligados a pagar a las mafias de cobros de cupos por un espacio lotizado y 'seguridad'. La persona que incumpla esto puede terminar asesinado a balazos. (Andina)

Estación Gamarra: Zona de alta congestión vehicular

A la altura de la estación Gamarra del tren se presenta significativa congestión vehicular debido a la presencia de cientos de vendedores ambulantes que han tomado más de un carril de la vía. Automovilistas informan que en ocasiones están demorando hasta 40 minutos para transitar por el tramo afectado por la aglomeración.

En respuesta a la situación, la Municipalidad de La Victoria expuso que está llevando a cabo un “plan de Navidad segura 2023” e indicó que se han implementado capacitaciones en materia de defensa civil. Sin embargo, reconocieron que “lamentablemente en este momento se ha excedido la capacidad”, lo que refleja que las medidas no han surtido el efecto deseado en la regulación del comercio informal en la zona.

Cruce de la avenida Aviación a la altura del emporio comercial (Foto archivo GEC)

Los choferes y usuarios expresan su frustración frente a este caos vial, reportando que solo uno de los carriles está operativo debido a la ocupación por parte de los vendedores. Esta situación está afectando no solo a los conductores sino también al flujo normal de peatones y a la seguridad en general, conflictos típicos de la temporada navideña donde el comercio informal tiende a incrementarse.

Se espera que las autoridades correspondientes tomen medidas adicionales para aliviar el tráfico en Gamarra y garantizar una circulación más fluida y segura, tanto para los conductores como para los ciudadanos que recorren la zona a diario. La comunidad espera una pronta solución que equilibre el dinamismo comercial con el derecho al libre tránsito.