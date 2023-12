‘Cuto’ Guadalupe no descarta reconciliarse con su esposa pese a infidelidad: “Es mi vida y la amo”. América Televisión.

‘Cuto’ Guadalupe vivió uno de los años más duros de su vida. Y es que el exfutbolista se enteró de la infidelidad de su esposa Charle Castro a través de ‘Magaly TV La Firme’. En ese momento, el deportista no se quedó de brazos cruzados, por lo que decidió realizar una conferencia de prensa, donde amenazó a Magaly Medina.

Luego de todo el escándalo que se originó, el conductor de la ‘Fe del Cuto’ se dedicó a sus negocios personales. Asimismo, el programa ‘América Hoy’ se comunicó con él para que haga catarsis sobre su año, en el que no solo tuvo que afrontar la deslealtad de su pareja, pues también se reconcilió con su sobrino Jefferson Farfán.

“Un año muy bueno, a pesar de que he tenido momentos duros, pero es un año que le doy gracias a Dios, por lo bueno que me ha dado y por lo malo porque saco conclusiones, después de la tormenta, viene la calma. Me pasó lo que me pasó, comienzas a analizar con la espiritualidad, con Dios, todo comienza a tener sentido”, dijo en un primer momento.

Asimismo, el ‘Cuto’ Guadalupe se mostró agradecido con Dios por haberle dado la oportunidad de reencontrarse con su sobrino y, de paso, resolver los conflictos familiares luego de ocho años. Como se recuerda, ellos estuvieron enfrentados por los comentarios que en algún momento hizo contra Yahaira Plasencia.

“Es un detalle muy importante, ocho años tuvieron que pasar, los tiempos de Dios son perfectos y se dio tal cual, mi sobrino acercándose a nosotros y tenerlo ahora, pasar una Navidad diferente, recibir un año nuevo, porque mi hermana Charo cumple cada primero de cada año”, acotó.

¿Tiene pensado perdonar a su esposa?

Cuando se dio a conocer la infidelidad de su esposa, el ‘Cuto’ Guadalupe siempre dijo que estaba dispuesta a perdonarla; sin embargo, nunca aclaró si iba a retomar su relación sentimental con ella, por el contrario, sostuvo que él en el pasado también cometió los mismos errores, por lo que no podía juzgarla.

Ahora, cuando la reportera de ‘América Hoy’ le consultó si en un futuro próximo se iban a reconciliar, él exfutbolista no lo negó, ni afirmó, solo atinó a decir que, de hacerlo, no le importará el qué dirán.

“Hay personas que sí me entienden, como hay otras que se alarman, pero es mi vida, que la amo, lógico, eso no se va de la noche a la mañana. Si yo vuelvo o no vuelvo con ella es un tema mío, no es un tema del qué dirán. En mi vida personal, nadie nunca se ha metido, mi mamá siempre ha respetado, mis hermanos también, mi decisión no depende de un programa, no depende del qué dirán, solamente de mí”, señaló.

Además, resaltó que Charle Castro es una persona que ha estado a su lado en los peores momentos de su vida. “No sé lo que pueda pasar, y lo que tenga que pasar entenderé cuál es el mensaje. Esta persona ha estado conmigo en el momento más difícil de mi vida”, sentenció.