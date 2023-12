Expuso a su esposo y amante en Facebook y amaneció sin vida: el caso de la profesora ‘Mili’ que conmociona a Pisco

Conmoción en Pisco por la muerte de la profesora 'Mili', quien fue hallada sin vida horas después de exponer la infidelidad de su esposo en Pisco | Foto composición: Infobae Perú.

Vivía un infierno junto a su esposo y se lo hizo saber a todos sus conocidos y familiares a través de varias publicaciones en su red social de Facebook. Horas después de su último post, los medios de comunicación locales informaron que la habían hallado sin vida en su vivienda ubicada en Urbanización Fonavi, en Pisco.

Te puede interesar: Feminicidios en Perú: se registraron cinco asesinatos de mujeres en apenas dos días

La mujer de iniciales M.M.B.F., a quien se le ha otorgado el seudónimo ‘Mili’ para preservar su identidad, sería un número más de los feminicidios en el Perú de este año 2023. Lo que ella habría revelado en su red social junto a algunas denuncias por agresión apuntan a su esposo Sandro Fernan Almeyda López como el principal sospechoso.

Expuso a su esposo y amante en Facebook

‘Mili’, de 38 años de edad, era una profesora de nivel inicial en Pisco que vivía junto a su esposo de 40 años. Este último desempeña labores en el puesto de Gerente General de la Municipalidad Provincial de Pisco, lugar donde habría iniciado una relación clandestina con una de sus trabajadoras municipales.

Te puede interesar: Feminicidio en Cusco: hombre asesina a hija de su expareja y familiares exigen celeridad en la investigación

Según las publicaciones de la docente, hace algún tiempo se enteró que su esposo era infiel tras revisarle el celular. Fue así como logró contactarse con Luisa Nickolle Rosse Canales y esta persona no negó los hechos, sino que incluso le dio detalles del presunto amorío que tenía con Almeyda López.

“Como una tonta, llevando tratamiento de fertilidad por 1 año, para que se esté revolcando con otra con 2 pequeños. Ahí tienes a los hijos que querías, adóptalos y también adopta a tus hermanos menores de edad que dejó abandonados tu padre en Pisco y no los ayudas”, dice una de las publicaciones realizadas el 17 de diciembre, aparentemente por la víctima.

Un día después, ‘Mili’ sacó a la luz la conversación que había tenido con Rosse Canales.

Chat de WhatsApp entre la profesora 'Mili' y la trabajadora municipal Luisa Nickolle Rosse Canales | Foto captura: Infobae Perú / Facebook.

“Tengo dos hijos a quien cuidar. Él suele tener solo dos horas conmigo, en las que primero nos acurrucamos en la cama o vamos a comer algo, conversamos y luego, si hay tiempo, hacemos el amor, pero no es que no pueda. Cuando nos fuimos a Ica se vino varias veces porque me tuvo todo el día. Mujer, ¿tú no le veías las marcas en el cuerpo, los chupetes, los arañones? Eran míos”, se lee en uno de los intercambios de WhatsApp entre la profesora y la presunta amante del gerente general municipal.

La encuentran sin vida y detienen a su esposo

El último lunes, M.M.B.F. fue encontrada en su vivienda sin vida. La Policía Nacional del Perú (PNP) llegó hasta la casa de los esposos y detuvo a Sandro Almeyda como el principal sospechoso de la muerte de su esposa.

Te puede interesar: Sacerdote acusado de acoso sexual en Chiclayo reconoció delitos y número de víctimas se incrementa

Los principales motivos que las autoridades policiales han considerado, además de lo manifestado por la víctima en su red social, son las acusaciones de violencia física que ella misma había denunciado contra Almeyda, quien en una ocasión la golpeó hasta dejarla inconsciente.

Se conoció que el cuerpo de la víctima fue trasladado a la morgue para realizar la necropsia de ley, procedimiento esencial para determinar la causa de su fallecimiento.

Este martes, familiares, amigos y padres de la institución educativa donde ‘Mili’ trabajaba se reunieron fuera de una sede del Ministerio Público para exigir que no se libere al detenido, quien está cercano a cumplir las 48 horas de detención preliminar y podría ser puesto en libertad.

Los manifestantes la recuerdan como una persona alegre, amable y reservada con respecto a sus asuntos personales. Insinúan que las publicaciones en Facebook podrían haber sido manipuladas por el presunto feminicida con la intención de hacer parecer que la muerte fue un suicidio.

Adicionalmente, solicitan que en la investigación del deceso de la docente también se incluya a Luisa Nickolle Rosse Canales como coautora, debido al acoso psicológico que esta presuntamente infligió a la víctima. Rosse Canales ha optado por cerrar sus redes sociales tras los hechos.