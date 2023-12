Estrella Torres estalla en llanto al dirigirse a su madre en televisión: “no te mueras nunca, solamente tú me quedas”

Estrella Torres llora en el programa 'Cuál Es El Verdadero'. | América TV

Durante su participación en el programa ‘¿Cuál es el verdadero?’, la cantante de cumbia Estrella Torres presentó a su madre en un emotivo segmento. Antes de revelar la identidad de su progenitora, Torres interpretó una canción que emocionó a los asistentes y participantes, quienes debían adivinar quién era su familiar entre varias mujeres presentes.

La artista no pudo contener las lágrimas y, al concluir su actuación, se entregó a un tierno abrazo con su madre, expresándole el deseo de “por favor no te me mueras”.

Estrella Torres, profundamente conmovida, rompió en llanto tras su presentación, momento en el cual dedicó palabras de amor hacia su madre: “Te amo mucho mamita”. La respuesta de su madre reflejó orgullo y sentimiento de bendición al decir: “Me siente muy orgullosa, gracias por ser mi hija y ser esa guerrera que siempre te identifica y porque siempre estamos unidas”.

Estrella Torres abrazó a su madre y le pidió que nunca se vaya.

“Perdonen por no cantar la canción como tiene que ser y es que no puedo dejar de agradecerle tanto a mi madre y pedirte madre, por favor, que no te me mueras nunca, solamente tú me quedas mamá”, dijo entre sollozos.

Palabras finales y la reacción de los participantes

La cantante de cumbia tuvo que disculparse por su desempeño al cantar, alegando no poder dejar de agradecer a su madre. Asimismo, expresó la dura falta de su padre fallecido, manifestando que hablar de él le rompía el corazón y lamentando su ausencia para presenciar su crecimiento personal y profesional.

La emisión se cargó de emotividad cuando la artista reconoció que la vida le había arrebatado a su “alma gemela”, pero a su vez le había regalado un ángel, refiriéndose a su padre. Mediante las palabras dirigidas a su difunto padre y a su madre durante el programa, la cantante logró tocar los corazones de todos los presentes.

Estrella Torres conmueve al presentar a su madre en televisión. | América TV

“Hablar de mi papá es algo que me rompe muchísimo el corazón porque no sabes la impotencia que tengo de no tenerlo aquí y que vea todo lo que he crecido y he avanzado (...) Sé que siempre está ahí y de hecho sé que mi papito me está mirando”, comentó.

Estrella Torres defiende a su esposo Kevin Salas

Estrella Torres y Kevin Salas contrajeron matrimonio el pasado 9 de septiembre en una ceremonia realizada al sur de Lima, que contó con la actuación de cuatro orquestas. Pese al ambiente de celebración, la boda ha suscitado críticas en redes sociales, donde usuarios han insinuado que todos los gastos fueron cubiertos únicamente por Torres. Ante estas aseveraciones, la artista defendió a su pareja y su contribución al matrimonio.

Estrella Torres habló de su padre fallecido.

La cantante Estrella Torres, conocida por su pasado en Corazón Serrano, abordó los comentarios negativos que han surgido en internet, calificando a Salas de “mantenido” al haberse convertido en su mánager, y por tanto, empleado de Torres. En una entrevista, la artista expresó su incomodidad con las críticas y destacó el esfuerzo conjunto en la organización de su boda. “Nuestro matrimonio fue de ensueño y fue gracias al esfuerzo de ambos y de nuestros familiares que nos apoyaron”, declaró Torres.

Torres enfatizó en que su apoyo económico se limita a su familia directa, restándole importancia a las opiniones externas y subrayando la irrelevancia de las mismas frente a la felicidad que vivieron. “Yo no soy una persona que mantiene a alguien, a nadie, a las únicas personas que realmente apoyo son a mi mamá y hermanas. Por más críticas, nadie opacará el bello momento que viví”, agregó la cantante peruana.