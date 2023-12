Miguel Tudela reveló heroica hazaña: compitió con grave lesión y ganó medalla en Santiago 2023

El tablista peruano Miguel Tudela reveló que ganó medalla en Santiago 2023 pese a sufrir grave lesión en la rodilla.

En la última edición de los Juegos Panamericanos, que se disputó en Chile, los deportistas peruanos lograron diversas hazañas pese a las diversas dificultades. Pero ninguno lo hizo con una lesión tan grave como la que sufrió el tablista Miguel Tudela. El surfista peruano, con los ligamentos de su rodilla desgarrados, se las arregló para subirse al podio en Santiago 2023.

Tudela dio detalles de la difícil lesión, que arrastra desde hace buen tiempo, y que se agudizó precisamente en la previa de su competencia en la cita multideportiva en tierra chilena.

“Yo tengo lesiones en la rodilla hace seis años. Me rompí el cruzado posterior, de ahí me rompí el menisco y solo me operaron de eso. He trabajado la pierna para fortalecerla y contrarrestar la falta de ligamento. Venía bastante bien hasta comienzos de este año, donde sufrí una pequeña lesión, que no se supo bien qué era, pero conviví con ella hasta agosto”, afirmó en el programa de Youtube ‘Entre Ceja y Ceja’.

“Eso hizo que mi preparación física para este año sea un poco limitada, porque lo que tenía era una pelotita en la rodilla y no me dejaba hacer un montón de cosas. De hecho, en varios eventos tuve que parar previo a la competencia y hacer bastantes cosas para poder entrar al agua”, añadió.

Lesión que sufrió Miguel Tudela antes de empezar a competir en los Juegos Panamericanos. Crédito: Facebook

En medio de esas dificultades, Miguel Tudela se sumergió al agua para representar al Perú. Aunque para muchos sería imposible lidiar recurrentemente con esos dolores jornada tras jornada, para el surfista nacional no lo fue y peleó hasta el final por una medalla.

“Media hora antes de mi primera ronda en los Panamericanos, me metí a calentar y una ola me agarró, me aplastó y se me metió la rodilla para adentro. Lamentablemente, se me desgarró el ligamento. Salí del agua, fui a buscar al terapista y al entrenador y me senté con ellos un rato. Les dije lo que me pasó, el terapista me hizo los análisis y me dijo que estaba super inestable. Los dos me recomendaron no entrar al agua”, contó.

“A la hora que dije que iba a entrar de todas maneras, el terapista me amarró (en la rodilla) y tenía que probar. Ya estaba ahí. Felizmente fue la pierna de adelante y las cosas se dieron bien, me dejó correr hasta cierto punto. No podía llegar a mi 50% ni siquiera, pero felizmente la ola se daba para que con el 45% pueda hacer algo”, agregó.

Un bronce peleado y merecido

Al no estar al 100%, a Miguel Tudela se le complicó la misión de ganar la medalla de oro en los Juegos Panamericanos. Tuvo que pelear con su compatriota Lucca Mesinas por el pase a la final en la modalidad de shortboard, pero cayó y finalmente se tuvo que conformar con la presea de bronce.

Lucca Mesinas y Miguel Tudela se subieron al podio en los Juegos Panamericanos Santiago 2023. Crédito: Facebook

Su éxito igualmente es significativo, teniendo en cuenta que compitió a lo largo del evento con sus ligamentos de la pierna derecha desgarrados. La historia pudo ser distinta si hubiera estado en toda su potestad física. “Si hubiera estado al 100%, a Lucca se le hubiera hecho un poco más difícil definitivamente”, mencionó.

Tudela está feliz de que su compañero haya sido el que se consagró con el oro. Y no solo eso, sino que Mesinas también logró su clasificación a los Juegos Olímpicos de París 2024. Ahora le toca a él perseguir ese objetivo, no sin antes -primero- recuperarse de esta lesión que no puede seguir aquejando.