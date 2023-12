Gabriel Calvo, expareja de Erika Villalobos, habla del ampay de Aldo Miyashiro: “le hicieron un gran favor”

Gabriel Calvo, expareja de Erika Villalobos, habló de la infidelidad de Aldo Miyashiro. | Youtube Carlos Orozco

En una reciente edición del podcast de Youtube de Carlos Orozco, los actores Gabriel Calvo y Pablo Saldarriaga, exmiembros del grupo musical ‘Torbellino’, discutieron diversos temas, entre ellos el recordado ‘ampay’ de Aldo Miyashiro, quien fue visto besando a la reportera Fiorella Retiz, a pesar de su matrimonio con la actriz Érika Villalobos.

Orozco resaltó cómo la prensa de espectáculos, específicamente el programa ‘Magaly TV La Firme’, realiza los seguimientos a los personajes públicos. “Te hacen un reglaje hasta que alguien cae. Estaban siguiendo a Óscar Del Portal varias veces y allí apareció Aldo”, comentó, rememorando el escándalo de infidelidad registrado en abril del 2022.

Además, se refirió a la telenovela ‘Perdóname’ que se emitió este año en medio de diversas críticas por - supuestamente - explotar la crisis matrimonial que vivieron Miyashiro y Villalobos. “Una vez entrevisté a Érika, me parece increíble y de las que canta increíble en los shows, pero me desencajó y me puso la cara al revés la telenovela ‘Perdóname’, yo dije ‘nada tiene sentido’”, comentó Orozco.

Gabriel Calvo recordó su romance con Erika Villalobos y habló de infidelidad de Aldo Miyashiro. | @7orbellino

Gabriel Calvo recuerda su romance con Erika Villalobos

Gabriel Calvo, quien fue pareja de Erika Villalobos a fines de los 90, cuando ambos eran integrantes de ‘Torbellino’, no se guardó sus opiniones. El actor consideró que la revelación de la infidelidad pudo haber sido, paradójicamente, un favor para Miyashiro, sugiriendo que tal vez él no encontraba la forma de finalizar su relación con la madre de sus dos últimos hijos.

“No conozco la historia de cerca, pero creo que al final de cuentas, a Aldo Miyashiro le quitaron... le hicieron un gran favor. Yo creo que él no quería... creo que quizás no tenía la manera de cerrar algo”, comentó.

Orozco amplió este punto, señalando que a menudo es difícil para los hombres concluir relaciones: “A veces a un hombre le cuesta mucho (terminar) a los hombres nos cuesta más, supongo”.

Gabriel Calvo y Erika Villalobos fueron novios hace 25 años, cuando eran integrantes de Torbellino. @7orbellino

Gabriel Calvo también rememoró su pasada relación con Erika Villalobos, acontecida hace 25 años, destacando sus características personales y su carácter. No obstante, no proporcionó detalles sobre el fin de su romance.

“A mi Erika me parece que es una mujer increíble, le tengo mucho cariño, es muy inteligente, tiene un carácter especial, un carácter fuerte, difícil, pero creo que es una mujer que puede estar con alguien que cumpla absolutamente todas sus expectativas y que se muera por ella”, sostuvo.

“Ella fue mi novia, ¿sabes? éramos muy chicos, de esos chicos no queda nada, somos otros seres humanos. Hay que gente que se ha ofendido (por la novela) Más bien debieron contratarme a mi”, comentó entre bromas.

Gabriel Calvo opinó de la infidelidad de Aldo Miyashiro a Erika Villalobos. | América TV / Instagram

Por su parte, Pablo Saldarriaga describió la relación entre Calvo y Villalobos como un “romance torrencial”, en el que él fungía como amigo de la pareja. “Fue un romance torrencial en la cual yo estaba al costado siendo el amigo de ellos”, sostuvo.

¿Por qué terminó ‘Perdóname’?

El viernes 8 de diciembre, ‘Perdóname’ finalizó sus emisiones alcanzando hasta 20 puntos de rating en algunos episodios de la temporada, según han indicado desde América Televisión. A pesar de las críticas recibidas y de los rumores de fracaso, la productora Michelle Alexander y el gerente Jack Aragonés destacan el éxito de la producción protagonizada por Aldo Miyashiro y Érika Villalobos.

El final de la telenovela llegó luego de dos meses de su estreno, el pasado 27 de septiembre. Aunque se había especulado con una posible cancelación prematura debido a la falta de aceptación del público, los responsables de América TV aseguran que el proyecto concluye con índices de audiencia satisfactorios, comparables a los obtenidos por la anterior serie del canal, “Luz de Luna 3″. “‘Perdóname’ ha sido un éxito rotundo para nosotros”, afirma Aragonés, señalando así la culminación de la serie en los términos previstos originalmente.

Aldo Miyashiro afirma que novela no está basada en su vida y cuenta por qué se llama ‘Perdóname’. América Hoy.

Alexander defendió su obra frente a las acusaciones de fracaso y las campañas mediáticas adversas. “Salieron a decir que es un fracaso, claro, salieron a decir eso personas que tiene 7 puntos de rating frente a 20 puntos de nosotros”, aseguró.