La agenda de la selección peruana para 2024: amistosos, Copa América y Eliminatorias 2026

La agenda de la selección peruana para el 2024. (Composición: Infobae Perú)

El año 2023 está a punto de terminar y la selección peruana no la cerró de la mejor manera. La ‘blanquirroja’ no tuvo un buen arranque en las Eliminatorias Sudamericanas 2026, pues no ha podido celebrar un triunfo hasta el momento y eso lo ubica en el último lugar de la tabla de posiciones. Las opciones de clasificar al Mundial Estados Unidos, México y Canadá 2026 se complicaron, pero aún quedan chances de poder revertir el mal momento.

Te puede interesar: Oliver Sonne reafirmó su compromiso con la selección peruana: “Ahí es donde estoy centrado”

El ‘equipo de todos’ tendrá un nuevo comienzo en el 2024 porque no solo estrenará nuevo técnico, sino también tendrá torneos deportivos que le permitirá mejorar futbolísticamente. La llegada de Jorge Fossati a la Videna es casi un hecho, y será el cambio que los hinchas esperaban. El técnico uruguayo asumirá grandes retos el próximo año: amistosos, Copa América 2024, y Clasificatorias.

Conoce qué torneos tendrá que afrontar.

Marzo 2024: amistosos en Europa

Hace unos meses atrás, se conoció que la selección peruana tendrá dos partidos de preparación que serían en Europa y con escuadras de nivel mundial. Esa fue la información que se manejó en primera instancia. Sin embargo, todavía no está definido el destino donde se desarrollarán los amistosos pactados. La fecha tentativa sería entre el 18 y 26 de marzo.

Te puede interesar: Paolo Guerrero, enardecido, denunció ‘boicot’ contra la selección peruana: “Hay gente que no quiere vernos en el Mundial”

“Para marzo tenemos algunas alternativas, Europa es una de ellas, pero aún no está cerrado, pues tenemos otras”, aseguró Franco Navarro, gerente de selecciones de la Federación Peruana de Fútbol.

Junio 2024: partidos de preparación

La ‘blanquirroja’ quiere llegar de la mejor manera a la Copa América 2024, por eso tiene pensado jugar dos amistosos más en junio, los cuales se llevarán a cabo entre el 3 y 11 de junio, a pocos días de la participación peruana en el competencia continental.

Te puede interesar: Crisis de la selección peruana: el año del desplome y ocaso de la ‘blanquirroja’ | Resumen 2023

“Los amistosos de junio no serán en Europa, por la distancia, ya que se debería volver y luego ir a Estados Unidos, así que lo veo complicado”; explicó el gerente de selecciones, Franco Navarro.

La selección peruana afrontará cuatro amistosos previo a la Copa América 2024. Crédito: FPF

Junio 2024: Copa América 2024

La competición continental se llevará a cabo desde el 20 de junio hasta el 14 de julio en Estados Unidos. La selección peruana está en el Grupo A con Argentina, Chile y Concacaf 5. El ‘equipo de todos’ debutará contra Chile el próximo viernes 21 de junio del 2024 en el estadio AT&T, ubicado en Arlington, Texas. Luego se medirá a Canadá o Trinidad y Tobago el 25 de junio; y terminará la fase de grupos enfrentando a los ‘albicelestes’ el 29 de junio.

Los cuartos de final de la Copa América 2024 están pactados entre el 5 y 6 de julio, mientras que las semifinales serán el 9 y 10 de julio. La lucha por el tercer lugar se llevará a cabo el 13 de julio y la gran final se realizará el 14 de julio en Miami.

Setiembre 2024: Fecha 7 y 8 de Eliminatorias Sudamericanas

Luego de realizarse la Copa América 2024 se reanudarán las Clasificatorias después de varios meses de para. Perú jugará contra Colombia en su condición de local por la fecha 7 del torneo eliminatoria. Todavía no hay fecha confirmada, pero todo hace indicar que será el jueves 5 de setiembre y la hora está por definirse. La jornada 6 serán frente Ecuador en Quito el martes 10 de setiembre, el calendario se completará próximamente.

Octubre 2024: Fecha 9 y 10 de Eliminatorias Sudamericanas

La próxima fecha doble será contra Uruguay en Lima el próximo 7 de octubre; y Brasil de visita el 15 de octubre.

Noviembre 2024: Fecha 11 y 12 de Eliminatorias Sudamericanas

La última fecha doble de las Clasificatorias del año 2024 será contra Chile de local y se cerrará con Argentina en Buenos Aires. Se espera que se pueda finalizar la campaña dentro de la zona que llevará al Mundial Estados Unidos, México y Canadá 2026.