Magaly Medina evidencia diferencias culturales entre Deyvis Orosco y Cassandra: “Él tiene pensamiento machista”

Magaly Medina opinó sobre las diferencias culturales entre Deyvis Orosco y Cassandra Sánchez de Lamadrid.

Magaly Medina emitió fuertes comentarios respecto a la anunciada boda del cantante de cumbia Deyvis Orosco con Cassandra Sánchez de Lamadrid, hija de Jessica Newton. La periodista de espectáculos señaló las diferencias culturales y sociales entre ambos, además de cuestionar los roles de género en su relación.

Te puede interesar: Cassandra Sánchez y Deyvis Orosco se casarían en el cumpleaños de su hijo, según Magaly Medina: “Ya era hora”

La conductora de ‘Magaly TV La Firme’ expuso que existen marcadas diferencias culturales y de crianza entre el ‘bomboncito de la cumbia’ y la empresaria, atribuyendo a Deyvis un pensamiento “machista” debido a su entorno familiar y la forma en cómo fue criado.

Asimismo, Medina contrastó las imágenes que cada uno proyecta en la relación, donde figurativamente Deyvis se presenta como un “ceniciento moderno” y Cassandra como la “princesa”. Las cenicientas antes en el cuento era una chica de origen humilde, ahora él se vende como el chico humilde, que vivía en un barrio de tierra y la vende a Cassandra como una chica de origen diferente”, comentó.

Cassandra Sánchez de Lamadrid niega que crea 'ciegamente' en Deyvis Orosco. | Instagram @deyvisorosco @casemaze

Las diferencias entre Deyvis Orosco y Cassandra, según Magaly

La crítica de la presentadora se extendió a los roles que ambos parecen asumir en su relación, apuntando a la desigualdad y los prejuicios de género. Por ello, recordó que Orosco fue criado con un pensamiento ‘machista’, que termina aplicando en su convivencia con la madre de su único hijo.

Te puede interesar: Deyvis Orosco y Cassandra Sánchez se casan: Fecha, lugar, invitaciones y más detalles de su boda

“No es una cuestión geográfica, que uno viva en San Isidro y el otro en San Martín de Porres, no es así. Acá hay diferencias culturales grandes y abismales entre las dos crianzas, definitivamente”, argumentó.

“Los dos tienen orígenes, costumbres diferentes, culturas diferentes, educaciones diferentes. Hemos visto que él tiene ese pensamiento tan machista, cavernícola, porque él seguramente se crió así. Él vio en la figura paterna un hombre que iba de gira, exitoso, y la mamá en la casita, un poco sumisa. Esa es la imagen de esposa perfecta para él. Se nos vende marketeramente como un ceniciento”, acotó.

Según Magaly Medina, el cantante Deyvis Orosco fue criado con un pensamiento machista. | Instagram Deyvis Orosco

Magaly aconseja a Cassandra Sánchez

Magaly Medina aconsejó a Cassandra Sánchez mantener su independencia y no dejar que su relación con Deyvis Orosco opaque su propio brillo. Sugirió que Sánchez de Lamadrid no permita que la figura de su pareja limite su luz personal.

Te puede interesar: Deyvis Orosco y Cassandra Sánchez confirman fecha de matrimonio con romántico video en redes sociales

La presentadora enfatizó en las emociones de la pareja, sugiriendo que Cassandra podría estar más enamorada que Deyvis, y expresó su esperanza de que la relación sea equilibrada en términos de afecto. “Se nota que tú lo amas más, eso se ve, salta a la vista. Acá en esa pareja la que ama más eres tú, debes seguir brillando con luz propia, no permitas que tu pareja apague tu luz”.

La periodista criticó la postergación en los planes de boda de la pareja, quienes se comprometieron en el 2020, en plena pandemia por el Covid-19. Para Medina, esta situación no era del agrado de Jessica Newton: “Ojalá que se enamore de ella. Jessica no debe estar muy contenta con que esta boda se haya postergado tanto y tanto. Ella dice ‘el amor lo puede todo’. Ni modo que exprese sus (verdaderos) pensamientos. Es una mamá gallina, debe haber muchas cosas que no le gustan”.

Deyvis Orosco y Cassandra Sánchez de Lamadrid se van a casar. IG

Fecha de la boda de Deyvis Orosco y Cassandra Sánchez

Cassandra Sánchez de Lamadrid y Deyvis Orosco se casarán el próximo jueves 21 de diciembre de 2023, en una ceremonia privada y civil en Miraflores. La pareja celebrará su matrimonio en la sala del Park Plaza del Hotel Belmond.

La confirmación de la boda llegó con un video que publicó el ‘bomboncito’ en sus redes sociales, donde mostró fotografías de cómo fue su niñez en Collique y cómo fue la infancia de Cassie. Al finalizar el clip, agradece a todos sus amigos y fanáticos por las muestras de cariño para él y para su futura esposa.