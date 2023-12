Renzo Costa inaugura primer restaurante de pizzas y pastas: “Siempre se me pintó como el hijo que no hace nada”

Renzo Costa invierte en su primer restaurante de pizzas y pastas. | Magaly TV La Firme

Renzo Costa, conocido como el ‘Rey de los cueros’, ahora expande su horizonte empresarial incursionando en la gastronomía con la apertura de tres locales de su nueva cadena de restaurantes ‘Pomodoro Costa’. Este emprendimiento cuenta con la supervisión del chef italiano Massimiliano Saieva, destacado en el ámbito culinario por su experiencia en la elaboración de pizzas, según informó el programa ‘Magaly TV La Firme’.

Te puede interesar: Jossmery Toledo y capitán de la FAP captados juntos en Punta Sal: modelo supera su amorío con Paolo Hurtado

Para asegurar el sabor y la calidad de su oferta culinaria, Renzo Costa implementó un sistema de filtración de agua, una medida recomendada por Saieva y que el empresario sigue rigurosamente. Asimismo, el empresario invirtió en maquinaria especializada de Italia, que permite preparar pizzas y pastas en cuestión de minutos.

El hijo de Marina Bustamante manifestó su aspiración de alcanzar un nivel de comida rápida pero manteniendo una alta calidad: “Queremos hacer un concepto de comida rápida, pero de buena calidad y al nivel Italia”, declaró al magazine de ATV.

Renzo Costa tiene tres locales de su cadena de pizzas y pastas 'Pomodoro Costa' en Lima. | Instagram @renzocosta458

¿El nuevo rey de las pizzas?

Renzo Costa ha realizado una fuerte inversión en este proyecto que lleva dos años de estudio de mercado, buscando posicionar a ‘Pomodoro Costa’ como referente de comida rápida de alta calidad. Sin revelar cifras específicas, el programa de Magaly Medina menciona que la suma destinada al emprendimiento es considerable, pues el empresario confía en el potencial de crecimiento de sus pizzerías.

Te puede interesar: Magaly Medina dedicó premio ‘Martín Fierro’ a su padre y agradeció al público por respaldarla durante 26 años

La ‘pasta fresca al huevo’ es uno de los sellos distintivos que Renzo Costa resalta de su nueva oferta culinaria. Los clientes tienen la oportunidad de observar los ingredientes y el proceso de preparación, asegurando así la transparencia y la frescura del producto. “Hemos tenido asesoría especializada. Es pasta fresca, se hace en tan solo dos minutos, por eso se llama ‘pasta pronta’: rápida y rica”, comentó a diario Trome.

‘Pomodoro Costa’ ya cuenta con espacios en Plaza Norte y en Pro, pero el recién inaugurado restaurante en el Centro de Lima, con 170 metros cuadrados, es su apuesta más ambiciosa hasta la fecha.

Renzo Costa realizó una fuerte inversión y compró maquinaria italiana para ofrecer su servicio de 'pasta pronta'. | Instagram @renzocosta458

Costa subraya el valor sentimental del Centro de Lima para su familia y su carrera. El lugar es emblemático pues su madre, la destacada empresaria Marina Bustamante, inauguró allí el primer local de la ahora internacional cadena de productos de cuero ‘Renzo Costa’.

Te puede interesar: Magaly Medina sorprendida por la apariencia de Cassandra Sánchez en la fiesta de su hijo: “Está descuidada”

“Siempre se me ha pintado como el hijo que no hace nada. Pero mi mamá, hace años, me dio la batuta de la empresa y yo siento que debe sentirse orgullosa. Yo entre a trabajar cuando habían 6 locales y ahora hay 70. Las cosas no se hacen solas″, sostuvo al programa de Magaly Medina.

Planes de matrimonio

El empresario Renzo Costa ha sugerido que podría haber planes de boda con su actual pareja Thalía Alva, aunque no brindó una fecha concreta para la posible celebración. En declaraciones recientes, Costa expresó su deseo de formalizar su relación con la madre de sus mellizos, pero admitió no estar aún listo para dar el paso definitivo hacia el matrimonio.

Renzo Costa tiene dos mellizos fruto de su relación sentimental con Thalía Alva. | Instagram @renzocosta458

“(¿Cuándo le pides la mano?) Esa es la pregunta del millón. Espero pronto, no tengo fecha. Nunca me he casado por religioso (...) Ella sueña con algo lindo, emotivo, bien preparado, y a mi también me gustan las cosas muy bien hechas, entonces quiero que sea algo lindo, desde la pedida”, comentó a ‘Magaly TV La Firme’ el destacado empresario sobre sus planes de futuro junto a Alva.

A pesar de su reticencia a entrar en detalles, Costa no ocultó su optimismo respecto a la idea de casarse, destacando que Thalía Alva tiene ilusiones de un acontecimiento nupcial bien organizado. “Soy recontra hogareño. Me encanta estar en mi casa con mis hijos ahora. Todo el día estoy jugando con ellos”, comentó sobre su paternidad.