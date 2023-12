Martha Moyano niega ser el “agente especial” que expuso chats con asesor de Patricia Benavides

Congresista Martha Moyano. (Foto: Andina)

El misterio respecto a quién sería el congresista consignado como “agente especial” en el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (EFICCOP), en el marco de las investigaciones a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, sigue en pie. Pese a que en reportajes previos se había deslizado la posibilidad de que la “congresista topo” sea Martha Moyano, la fujimorista negó cualquier vinculación con el hecho y cuestionó a colegas que se pronunciaban sobre el tema.

Te puede interesar: Patricia Benavides, asesores y congresistas implicados en organización criminal: ¿cuántos años de cárcel recibirían?

Como se sabe, el último caso que el EFICCOP estuvo investigando tomó relevancia luego de que se revelaran una serie de chats en los que se detallaba cómo el asesor más cercano de la fiscal de la Nación, Jaime Villanueva, habría coordinado votos para temas convenientes para la Benavides con congresistas a cambio de beneficiarlos con el archivamiento de sus casos.

Estas conversaciones de Whats App llegaron a manos del equipo liderado por Marita Barreto por medio de un legislador que fue consignado en el caso bajo el nombre de “agente especial” y que, según el dominical Punto Final, al ser expuesto por el delito por el coronel Harvey Colchado, decidió mostrar todo lo conversado con el asesor.

Conversación de Jaime Villanueva implica al Bloque Magisterial y a José Luna. Epicentro.

Desde que estalló el hecho, el lunes pasado, diferentes teorías se han formado alrededor de quién sería este legislador que ahora se encontraría aportando a las investigaciones en el caso “La fiscal y su cúpula de Poder”, una de las más relevantes era la propuesta de que sea la congresista Martha Moyano. Quien finalmente fue sindicada del hecho por la tarde de este domingo.

Niega ser la “congresista topo”

No obstante, y ante las aseveraciones, la congresista fujimorista se presentó en una entrevista para el dominical de Latina a fin esclarecer las dudas y negó toda vinculación con las investigaciones en contra de Patricia Benavides y, en cambio, confesó haberse reunido “en varias oportunidades” con Villanueva Barreto, pero justificó que estos encuentros “no eran delictivos”.

Te puede interesar: Patricia Chirinos pierde los papeles: manda callar a Henry Shimabukuro por decir que es operadora de Patricia Benavides

“Yo venía justamente porque he visto un programa de Willax en el que ya una vez osó hablar de un tema concreto de mí y que después no pidió disculpas”, inició Moyano como respuesta a los cuestionamientos. Además, insistió en que “eso es mentira, y lo que me preocupa es que habiendo una situación de crisis en este caso en la Fiscalía, que todo el mundo empiece a especular y a buscar el nombre”, cuestionó.

La congresista no solo negó haber sido ese “agente especial que cedió ante las investigaciones de la fiscalía, sino que afirmó “no tener nada que ver” con los personajes inmiscuidos en la trama que llevó al Ministerio Público a la ejecución de la Operación Valkiria V.

Reuniones con el asesor de Patricia Benavides

Pese a ello, apenas dos oraciones después, la fujimorista no tuvo reparos en afirmar que se había reunido con el asesor de Benavides Vargas, Jaime Villanueva. “Por supuesto, yo he declarado (que me reuní con él) varias veces, más de una vez; cuando nos reunimos con coordinadores, asesores, de todas las instituciones. Porque a los congresistas nos buscan, nos reunimos, para una u otra cosa. Y va a depender, pues, de qué cosa acepte el congresista o no”.

Te puede interesar: Patricia Benavides habría intentado promover a Marita Barreto para alejarla del equipo que la investiga

Al ser consultada por la temática de las conversaciones de Moyano con este exfuncionario, que ha sido sindicado como operador de una organización criminal liderada por Patricia Benavides, esta explicó que sus encuentros giraban en torno a “un tema de procedimiento”, sin brindar más detalles.

“Tienen que entender que todos los parlamentarios recibimos a todos. Nos reunimos con algunos, a algunos ni siquiera los recibimos, pero es una práctica, eso no es un delito” insistió la legisladora, referenciando, además, a lo detallado por varios congresistas que han sido sindicados en los chats difundidos.