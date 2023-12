Connie Chaparro lanza mensaje de desamor y usuarios culpan a Sergio Galliani: “Cuando no te ama, se nota”

Connie Chaparro tiene 15 años de relación con el actor Sergio Galliani. En su aniversario #15, ella publicó este video.

Connie Chaparro (40) y Sergio Galliani (56) celebraron 15 años de unión, una relación que ha sobresalido no solo por su fortaleza ante las adversidades, sino también por la diferencia de edad de 16 años entre ambos. A pesar de las críticas, la actriz y el cantante han forjado un vínculo duradero, iniciado en el 2008, el cual se conoció gracias a un ‘ampay’ del programa de espectáculos ‘Magaly TV’.

Te puede interesar: Jossmery Toledo y capitán de la FAP captados juntos en Punta Sal: modelo supera su amorío con Paolo Hurtado

El romance fue sellado con su matrimonio en el 2010 y se fortaleció con la llegada de su único hijo en 2011. La pareja, conocida por sus trabajos en televisión y teatro, subraya la felicidad y la intensidad de su amor sin importar los estereotipos o prejuicios sociales.

Polémico mensaje de Connie Chaparro

La alarmas se encendieron este 3 de diciembre cuando la actriz de 40 años de edad publicó un misterioso mensaje en sus redes sociales. Connie Chaparro, quien siempre se mostró muy enamorada de su esposo, sorprendió a sus seguidores con estas palabras:

Connie Chaparro sorprendió con insólito mensaje y usuarios reaccionaron. | Facebook

“Cuando alguien te ama se nota y cuando no te ama, se nota mucho más”, escribió en su cuenta de Facebook. Luego agregó: “cuando alguien no quiere estar contigo se nota a leguas, lo que pasa que mucha veces no queremos verlo”.

Los usuarios expresaron su preocupación por este peculiar mensaje, arremetiendo - algunos de ellos - contra Galliani, recordado por su personaje de ‘Nachito’ en la exitosa serie ‘Al Fondo Hay Sitio’.

Te puede interesar: Angie Jibaja hace fuerte acusación contra Magaly Medina y le recuerda su pasado con las drogas

“Nooo Nachito, ya no creo en el amor”; “Le hizo algo Miguel Ignacio”; “Huy.... Problemas en el paraíso”; “¡Nooo! Nachito ¿qué hiciste?”; “¿Se acabó el amor entre ustedes? ¿Qué pasó Connie?”; “Nachito, qué fue”; “Entonces va a salir un ampay de Sergio Galliani?”, escribieron preocupados.

Los usuarios expresaron su preocupación por el matrimonio de Connie Chaparro y Sergio Galliani.

Los usuarios expresaron su preocupación por el matrimonio de Connie Chaparro y Sergio Galliani.

Sin embargo, Chaparro aclaró que no se trataba de ninguna indirecta para su esposo, sin precisar el por qué de sus reflexiones. “Solo escribo pensamientos (…) nada personal jaja”, sostuvo.

Los usuarios expresaron su preocupación por el matrimonio de Connie Chaparro y Sergio Galliani.

La historia de amor de Connie Chaparro y Sergio Galliani

La historia de amor de Chaparro y Galliani comenzó durante la producción teatral “El retrato de Dorian Grey”, momento desde el cual se frecuentaron y finalmente entablaron una relación. Además de formar una familia, ambos han navegado juntos por distintos retos, como el accidente de Galliani al lanzarse al público durante un concierto, demostrando la constante presencia y apoyo mutuo en cada momento de su vida.

Te puede interesar: Magaly Medina dedicó premio ‘Martín Fierro’ a su padre y agradeció al público por respaldarla durante 26 años

Esta relación ha enfrentado escrutinio público, especialmente por el gran interés que ha suscitado la diferencia de edad. Connie Chaparro ha comentado públicamente que los problemas en el matrimonio surgen más por los miedos internos y la necesidad de control, más que de la edad en sí misma.

Connie Chaparro y Sergio Galliani llevan 15 años de relación.

“Siempre me preguntan, qué cuántos años nos llevamos, acá se los muestro. Nuestro amor fue intenso desde el día 1 de estar juntos y sin medias tintas. Somos muy felices. La gente me pregunta, ¿es complicado estar con un hombre mayor? Yo les respondo, es complicado los miedos que tenemos en la cabeza y las ganas de siempre manejarlo todo. Es complicado estar con alguien que no está seguro de lo que quiere o que no tiene los mismos objetivos que tú. O quizá es complicado estar con un hombre machista y mentiroso, eso si es complicado”; escribió la actriz el pasado 9 de julio, en su aniversario número 15.

Chaparro aconseja vivir el amor intensamente y sin miedos, mientras insta a otros a seguir su instinto y a evitar juzgar a las demás personas por sus decisiones afectivas. Al final, destaca la importancia de disfrutar cada día de la vida, un mensaje que resuena en su video conmemorativo de aniversario. “Yo solo les digo vivan intensamente y estén con quien los ame con todo y sin miedo. Vivan su vida y sigan su instinto y dejemos de juzgar a los demás”.