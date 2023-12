Hugo Ruiz Calle, el ciclista que lanzó su marca de ropa deportiva para solventarse en pandemia y ahora es campeón panamericano

Hugo Ruiz Calle ganó medalla de oro en ciclismo en los Juegos Panamericanos Santiago 2023 - Créditos: Captura

Hugo Ruiz Calle es un claro ejemplo de lucha y superación. Con tan solo 17 años, tomó la decisión de dejar su natal Chulucanas para mudarse a Arequipa en busca de sus sueños. Precisamente fue en esa ciudad donde inició a competir a los 14 años, participando de sus primeros Juegos Escolares. Visiblemente afectado por la altura, no logró obtener los resultados que esperaba, pero fue ese el punto de quiebre para lo que sería el inicio de algo realmente grande.

Su promesa fue regresar y sacarse esa espina, y vaya que lo cumplió. Desde hace poco más de 10 años, el ciclista de 27 años vive en el Centro de Alto Rendimiento ubicado en la ‘Ciudad Blanca’, donde entrena día y noche para seguir cumpliendo sus objetivos.

Fue así que, con perseverancia, logró colgarse la medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 y no solo eso, pues también se metió en las páginas más gloriosas del ciclismo nacional al recibir la primera presea de ese color en su disciplina.

Sin embargo, el camino no ha sido nada sencillo para el nacido en Piura, ya que para llegar a donde está, ha tenido que afrontar diversas complicaciones, entre ellas, la pandemia del 2020. En conversación con Infobae Perú, Hugo nos cuenta su historia, da detalles sobre su vida personal y comparte cuáles son sus sueños a futuro.

- ¿Cómo fueron tus inicios en el ciclismo?

Inicié en el ciclismo gracias a mis padres, ya que ellos también competían y entrenaban a nivel regional en Piura, Chulucanas. Siempre me llevaban a verlos en acción y así fue que me compraron mi primera bicicleta. Empecé a competir y me gustó, me tracé metas, participé en pruebas a nivel nacional y me gané un espacio en la selección. Luego vinieron las experiencias internacionales y poco a poco me fui haciendo de un nombre.

- ¿Qué nos dices sobre el proceso, fue complicado?

Definitivamente, el proceso fue bastante complicado. Pasé por situaciones muy duras, pero también por momentos buenos y eso es lo que más rescato. Además, lo más importante fue que pude conocer a personas que me ayudaron mucho y hoy en día son mi gran soporte.

- La pandemia paralizó todo, ¿Cómo eran tus entrenamientos?

La pandemia me perjudicó mucho en varios sentidos, porque justo ese año tenía la oportunidad de regresar a Francia, país en el que viví y competí por tres años, era un año decisivo en mi carrera deportiva, sin embargo, perdí la última chance de estar en Europa compitiendo de manera profesional. Pese a ello, pude manejar el tema de los entrenamientos, porque justo me agarró cuando estaba internado en el Centro de Alto Rendimiento de Arequipa, que felizmente tiene instalaciones A1 como velódromo, gimnasio y pista atlética.

- ¿Te viste en la necesidad de trabajar en algo completamente diferente?

Sí, trabajé en varios lugares. Primero, estuve en un almacén de bicicletas, luego en uno de repuestos de carros, después en un parque de recreación. Tuve la oportunidad de formar una empresa de ropa de ciclismo junto a mi enamorada en la época de pandemia.

Hugo Ruiz y su marca de ropa deportiva - Créditos: Facebook

- ¿Alguna vez sufriste una lesión? Si es así, ¿Cómo fue la recuperación?

Sí, he sufrido muchas lesiones. En la rodilla, en el talón de Aquiles y en el hombro. Cada lesión ha tenido un proceso de recuperación muy diferente, pero siempre me he apoyado en la fisioterapia, incluso a veces he tenido que esperar meses para poder volver a entrenar y competir, pero gracias a Dios he podido recuperarme con éxito.

- Muchos deportistas hablan sobre la falta de apoyo por parte del Estado, ¿Cuál es tu opinión acerca de ello?

Mi opinión es la misma. Debería aumentar la subvención económica que reciben los deportistas, porque no es suficiente el apoyo que brindan, considerando todo el gasto que nosotros hacemos en suplementos, accesorios, entre otras cosas. En general, el presupuesto que se le asigna el deporte en el Perú debería incrementar y lo más importante es hacerle el seguimiento debido, porque muchas veces no llega al deportista.

- Se anunció que los medallistas recibirían departamentos, ¿hay novedades sobre el tema?

Todos recibimos la noticia antes de viajar a Santiago para participar de los Juegos Panamericanos, además del premio económico. Sin embargo, hasta el día de hoy no sé nada al respecto, no se ha concretado, ni siquiera han dado una fecha, así que no sé cuando harán las entregas.

- ¿Qué significa para ti el haberle dado a Perú la primera medalla de oro panamericana en ciclismo?

Para mí, significa el inicio del cumplimiento de un gran sueño, que empezó cuando dejé mi casa para irme a vivir a Arequipa con la idea de hacer historia y ser el mejor representante peruano en el ciclismo nacional. Lo venía buscando desde hace mucho tiempo, pero por diferentes motivos no se me daba. Es el logro más importante de mi carrera.

El peruano ocupó el primer lugar en ciclismo de pita de los Juegos Panamericanos 2023. (Video: Panam Sports)

- ¿Cuáles son tus próximos objetivos?

Mi próximo objetivo es estar luchando por una medalla en los Juegos Olímpicos de París 2024. La verdad que, me visualizo en el podio, pero para poder lograrlo voy a seguir esforzándome y dando lo mejor de mí. Es la única forma de dejar el nombre del Perú en alto. Tengo un calendario bastante apretado el próximo año, que inicia en febrero y culmina en abril. Primero, es la Copa del Mundo en Australia, después en marzo estaré por Hong Kong y finalmente, en abril viajaré a Estados Unidos para participar del Campeonato Panamericano.

- ¿Qué mensaje le darías a los que les gustaría seguir tus pasos en el deporte?

Mi mensaje sería para todos los jóvenes y adultos, porque creo que no existe edad para soñar, nunca es tarde. Les diría que con perseverancia, resiliencia y trabajo duro, pueden alcanzar el éxito y que si pasan por situaciones difíciles, no se rindan, que aprendan de ello y si no pueden seguir adelante, busquen ayuda, pero lo más importante es que luchen por cumplir sus sueños.