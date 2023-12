Bono S/600: ¿qué es el aporte solidario que los trabajadores del sector público deben pagar y cómo exonerarse?

Trabajadores del sector público aún no cobran bono de 600 soles. Foto: composición Infobae/Andina

Como parte del Convenio Colectivo Centralizado 2023 - 2024, el MEF dispuso transferir S/ 143 millones a pliegos del Gobierno Nacional, mientras que los gobiernos regionales y locales recibirán S/ 95 millones y S/ 106 millones respectivamente.

Con la oficialización del decreto supremo, los trabajadores estatales están a un paso de cobrar dicho subsidio. Lo que deben saber es que como parte de los logros conseguidos en el convenio colectivo, deben efectuar un importe monetario o también llamado “aporte solidario”, tal como figura en la cláusula décima del convenio.

En diálogo con Infobae Perú, el presidente de la Confederación Nacional de Trabajadores Estatales del Perú (Confetep), Edward Flores, señala que “en la propia ley se establece el aporte a todas las confederaciones que negocian con el Estado peruano” y sirve para realizar pagos administrativos.

“Por ejemplo, en Confetep hemos contratado los servicios de un economista, asesores en materia laboral, etc. No existe una cultura de aporte sindical de los trabajadores”, indicó a este medio.

Todo sobre el aporte solidario del convenio colectivo. Foto: Infobae Perú

Aporte solidario: ¿cómo se calcula y quiénes pagan?

A propuesta de las confederaciones sindicales, se acuerda que los trabajadores no sindicalizados incluidos en el ámbito de aplicación del presente convenio colectivo, abonen, por única vez, una suma como compensación a los gastos generados durante el proceso de negociación colectiva, fijándose un aporte económico del 0,5% de la remuneración mensual de dichos trabajadores.

Los aportes totales serán distribuidos de la siguiente manera: 70% para las tres confederaciones más antiguas (CITE, CTE y UNASSE) y 30% para las dos nuevas confederaciones Conasep y Confetep que suscriben el presente convenio colectivo.

Los trabajadores afiliados a las confederaciones que suscriben el presente convenio colectivo abonarán por única vez a sus respectivas confederaciones el 0,2% de su remuneración mensual como compensación a los gastos generados durante el proceso de negociación colectiva, siempre que sus estatutos lo permitan.

Bono de 600 soles es fruto del Convenio Colectivo Centralizado 2023-2024. Foto: composición Infobae/Andina

¿Cómo hacer si no quiero realizar un aporte solidario?

Para cumplir con lo señalado en los párrafos anteriores, la oficina de Recursos Humanos recibirá desde la suscripción del presente convenio colectivo hasta el 31 de diciembre del 2023, por escrito, las solicitudes de los trabajadores que expresen su negativa a contribuir con dicho descuento.

La retención de los aportes económicos de los trabajadores se realizará hasta el 31 de enero del 2024 para su abono, en las cuentas del sistema financiero señaladas por las confederaciones en la primera semana de febrero de 2024.

Bono de S/600 para sector público: ¿Cuándo pagan?

De acuerdo con Flores Alarcón, a la fecha, el bono aún no se ha hecho efectivo en la cuenta del trabajador y en sus cálculos se estaría pagando antes de Navidad.

“El pasado jueves, el Poder Ejecutivo promulgó el decreto. Tienen que pasar 5 días al entrar en vigencia la norma aprobada. La planilla de noviembre ya se cerró. Se estaría pagando entre el 22 o 23 diciembre, un día después de la remuneración”, apuntó a este medio.

Autógrafa de proyecto de crédito suplementario para pago de subsidios. Foto: Congreso

Bono S/600: ¿Cuáles son los requisitos?

El bono extraordinario de S/600 que se entregará este año no tiene carácter remunerativo, está libre de cargas sociales, no es de naturaleza pensionable y no forma parte del cálculo de los beneficios laborales. Para ser beneficiario del bono de S/600, los trabajadores de los tres niveles de gobierno deberán tener los siguientes requisitos:

Tener vínculo laboral al 30 de junio de 2023.

Para el caso de las entidades del Gobierno nacional y los Gobiernos regionales, el personal beneficiario debe estar registrado en el Aplicativo Informático para el Registro Centralizado de Planillas y Datos de los Recursos Humanos del Sector Público ( AIRSHP ) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

El trabajador municipal deberá figurar en la Planilla Electrónica (PDT Plamee) que se encuentra a cargo del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE).

Este bono de carácter excepcional es destinado a los servidores de los regímenes 728, 276, CAS, Ley del Servicio Civil, carrera especial pública, penitenciaria y servicio diplomático de la República, de los tres niveles de gobierno.

¿Quiénes no recibirán el bono S/600?

Aquellos trabajadores que no son beneficiarios del bono de S/600 son quienes tienen cargos directivos o de confianza, así como aquellas que se ajusten a las cualidades típicas de un empleado público. Este grupo no será elegible para recibir el subsidio.

Sector público: ¿Cuánto será el aumento de sueldo para trabajadores?

El Convenio Colectivo Centralizado 2023-2024 se firmó el 30 de junio. Dentro del convenio colectivo también se señala que el personal estatal recibirá un incremento mensual en sus remuneraciones a partir del 1 de enero del 2024. Este aumento costa de S/100 y se realizará en dos armadas: en enero se incrementará S/50 y a partir de diciembre se hará efectivo los otros S/50.