Partidos de hoy, sábado 2 de diciembre: horarios, canales TV y resultados en vivo

Partidos de hoy, sábado 2 de diciembre: programación, canales TV y resultados en vivo.

Hoy, sábado 2 de diciembre, estará repleto de fútbol. Se jugarán fechas de las principales ligas de Europa y Sudamérica. Asimismo, dos integrantes de la selección peruana podrían sumar minutos con sus respectivos clubes. Por último, se conocerá al nuevo campeón del Mundo Sub 17.

El delantero nacional Gianluca Lapadula fue convocado para el duelo de Cagliari ante Lazio por la Serie A de Italia. El ‘Bambino’ no ha podido recuperar su titularato en los ‘rojiazules’ desde que se recuperó de su lesión en el tobillo y lo más probable es que espere su oportunidad en el banquillo.

LDU de Paolo Guerrero, que se consagró ganador de la segunda ronda de la LigaPro de Ecuador la jornada pasada, se medirá ante Mushuc Runa. El técnico Luis Zulbedía pondría un equipo alterno para este compromiso pensando en la final con Independiente del Valle; por ese motivo, el ‘Depredador’ sería suplente o no saldría en lista.

El delantero peruano logró su quinto tanto en el liga ecuatoriana de Primera División. (Video: Star Plus).

Habrá otros grandes enfrentamientos. Por ejemplo, Newcastle United recibirá a Manchester United por la Premier League. Real Madrid buscará mantenerse en lo más alto de LaLiga cuando choque con Granada en su casa. Alemania se medirá ante Francia por el tan ansiado título del Mundial Sub 17, que se viene disputando en Indonesia.

Partidos de Premier League

- Arsenal vs Wolverhampton Wanderers (10:00 horas / Emirates Stadium / Star+ y ESPN)

- Brentford vs Luton Town (10:00 horas / Gtech Community Stadium / Star+ y ESPN2)

- Burnley vs Sheffield United (10:00 horas / Turf Moor / Star+)

- Nottingham Forest vs Everton (12:30 horas / City Ground / Star+ y ESPN4)

- Newcastle United vs Manchester United (15:00 horas / St James’ Park / Star+ y ESPN)

Partidos de LaLiga

- Girona vs Valencia (8:00 horas / estadi Montilivi / DirecTV)

- Athletic Club vs Rayo Vallecano (10:15 horas / estadio San Mamés / DirecTV)

- Real Madrid vs Granada (12:30 horas / estadio Santiago Bernabéu / Star+)

- Osasuna vs Real Sociedad (15:00 horas / estadio El Sadar / ESPN3 y Star+)

Partidos de la Serie A

- Genoa vs Empoli (9:00 horas / estadio Luigi Ferraris / ESPN3 y Star+)

- Lazio vs Cagliari (12:00 horas / Stadio Olímpico Tour / Star+)

- Milan vs Frosinone (14:45 horas / estadio San Siro / Star+ y ESPN)

Partidos de la Bundesliga

- RB Leipzig vs Heindenheim (9:30 horas / Red Bull Arena / Star+)

- Borrusia M’gladbach vs Hoffenheim (9:30 horas / Borussia Park / ESPN2 y Star+)

- Bochum vs Wolfsburgo (9:30 horas / Vonovia Ruhrstadion / Star+)

- Sttugart vs Werder Bremen (12:30 horas / Mercedes-Benz Arena / Star+)

Partidos de Primeira Liga

- Famalicao vs Porto (13:00 horas / estadio Municipal 22 de Junho / GolTV)

Partidos de Ligue 1

- Lens vs Lyon (11:00 horas / estadio Bollaert-Delelis / Star+)

- Nantes vs Nice (15:00 horas / stade de la Beaujoire / Star+)

Partidos de la Major League Soccer

- Cincinnati vs Columbus Crew (18:00 horas / TQL Stadium / MLS Pass on Apple TV)

- Los Angeles FC vs Houston Dynamo (21:30 horas / Banc of California stadium / MLS Pass on Apple TV)

Partidos del fútbol brasileño

- Corinthians vs Internacional (16:00 horas / Neo Química Arena / Star+)

- Atlético Mineiro vs Sao Paulo (19:00 horas / estadio Mineirao / Star+)

Partidos del fútbol argentino

- Huracán vs Platense (16:30 horas / estadio San Juan del Bicentenario / Star+ y ESPN2)

- Godoy Cruz vs Banfield (19:30 horas / estadio Parque La Pedrera /TyC Sports y TNT Sports)

Partidos del fútbol chileno

- Universidad Católica vs Copiapó (16:00 horas / estadio Santa Laura / Estadio TNT Sports)

- Audax Italiano vs Magallanes (16:00 horas / estadio Bicentenario de La Florida / Estadio TNT Sports)

- Palestino vs Curicó Unido (16:00 horas / estadio Municipal de La Cisterna / Estadio TNT Sports)

- Everton vs O’Higgins (18:30 horas / estadio Sausalito / Estadio TNT Sports)

Partidos de fútbol ecuatoriano

- El Nacional vs Independiente del Valle (12:30 horas / estadio La Cocha / Star+)

- Guayaquil City vs Gualaceo (15:00 horas / estadio Christian Benítez / Star+ y GolTV)

- Libertad vs Cumbayá (15:00 horas / estadio Federativo Reina de El Cisne / Star+)

- LDU de Quito vs Mushuc Runa (18:00 horas / estadio Rodrigo Paz Delgado / Star+ y GolTV)

Final de la Copa del Mundo Sub 17

- Alemania vs Francia (7:00 horas / stadion Manahan / DirecTV)