Maltrato animal en el Jockey Plaza: denuncian a veterinaria por golpear brutalmente a perro que fue dejado para un baño

Un perro golden retriever habría sido víctima de golpes en una conocida veterinaria | Vídeo: Fernando Alva / Infobae Perú.

El último viernes, Fernando Alva, un amante de los anímales, llevó a su golden retriever a para un baño estético a la clínica veterinaria Pet Center, en su local ubicado en el Jockey Plaza de Santiago de Surco. No imaginó que en el lugar, su mascota sufriría una presunta agresión.

A través de un vídeo publicado en su cuenta de TikTok, el usuario mostró cómo su amado ‘Brunito’ quedó cojo, sin poder caminar bien, y evidentemente lastimado de la pata izquierda.

“Ayer llevé a bañar a Brunito a la clínica veterinaria Pet Center del Jockey Plaza y me lo entregaron de esta manera y no quieren hacerse responsables. Encima su personal actúa de manera violenta. Subo este video a redes con el fin de que otro animalito no sea victima de esta veterinaria”, escribió el dueño del can en su red social.

Los hechos ocurrieron en horas de la tarde del último viernes. Cuando Fernando regresó a recoger al can, se encontró el lamentable panorama por lo que decidió hacer su reclamo a los responsables de la tienda, no obstante, uno de los trabajadores habría reaccionado de forma violenta, llegando incluso a empujarlo.

Infobae Perú se contactó con la gerencia general de la conocida veterinaria, la cual tiene 13 sedes en distintos puntos de la ciudad de Lima. Nos indicaron que se encuentran en constante “contacto con el propietario de la mascota y que ya se esta solucionando el tema de manera interna”, fue su respuesta.

No obstante, Fernando negó que se haya llegado a una solución. Resaltó que luego que el vídeo se hiciera viral, recientemente se comunicaron con él para ofrecerle dinero.

Foto captura de la declaración de Fernando Alva, dueño del perro de raza Golden Retriever que habría sido víctima de maltrato animal en el Jockey Plaza | Perú | Foto captura: Infobae Perú.

“Aún no he arreglado nada, yo estoy yendo a una clínica para sacar un diagnóstico exacto de mi mascota. Hoy me llamaron ofreciéndome mil soles para los análisis de mi perro. Pero todo es a raíz del video. El día de ayer no me querían atender, me dijeron que mi perro ya estaba. Que no podían hacer más que solo ponerle un desinflamante. Encima sufro agresión por parte del personal”, lamentó.

Más casos de presunto maltrato animal

El dueño de Bruno reveló además que su caso no es el único. Existen otras denuncias contra la veterinaria también por abuso contra las mascotas que atienden en sus locales y por presunta negligencia.

“Y no soy el único caso de maltrato animal. Hay muchos casos similares. Ayer un perro sufrió un ataque de golpe de calor y no lo supieron atender. Y hoy día está en una clínica en UCI porque el perrito está en shock. El perrito está en riesgo de muerte”, añadió.

En los comentarios del vídeo de Bruno, otros usuarios reportaron sus malas experiencias. “En todos los Pet Center es así. A mi perrito y muchos otros les han hecho lo mismo en distintas sedes”, escribió la usuaria Mónica Z.

Comentarios de usuarios en TikTok que acusan a la veterinaria Pet Center de maltrato animal y negligencia | Foto captura.

“Nunca tengan tanta confianza en Pet Center. Tenía una perrita a la que maltrataron hasta el punto en el que temblaba cada que llegaba de bañarse de ese lugar. Cuiden a sus amigos de 4 patas, ese lugar tiene un terrible servicio”, contó otra cibernauta de nombre Esme.