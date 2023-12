El explosivo comentario de Erick Delgado asegurando que Yotún no irá Universitario: “Dejen de estar vendiendo humo”

El tema de que Yoshimar Yotún podría llegar a Universitario de Deportes sigue en tendencia. Todos hablan de eso porque todavia no hay un pronunciamiento oficial al respecto y las especulaciones crecen cada día. El interés de la ‘U’ por fichar al volante de Sporting Cristal es real y están haciendo todo lo posible para que su fichaje se dé todas maneras. Incluso, se conoció que las negociaciones continúan, sin embargo la operación no es tan fácil porque el seleccionado tiene contrato vigente, hasta fines del 2024.

La posibilidad de que ‘Yoshi’ se vaya a Ate se vive de manera diferente en redes sociales, se ha vuelto una especie de lucha entre hinchas de la ‘U’ con los fanáticos ‘celestes’. Y hasta algunos exjugadores allegados al capitán ‘cervecero’ han comentado sobre esa opción. Uno de ellos fue Miguel Rebosio, quien aseguró que le preguntó al futbolista y le respondió lo siguiente: “No sé, hay algo importante ahí, tú sabes, uno vive del fútbol”.

Esa conversación generó muchas reacciones, y más en los seguidores ‘merengues’ se ilusionaron más con la probabilidad de ver a Yotún con la camiseta de Universitario. Sigue siendo un misterio si el mediocampista se queda o no en La Florida, lo cierto es que es jugador de los bajopontinos por tener un vínculo contractual.

Erick Delgado también se pronunció y garantizó de que se quedará en el Rímac con determinante comentario. Respondió enérgico a Gonzalo Núñez que no llegará a la ‘U’ y pidió que se termine con los rumores de una posible salida porque eso no pasará.

El periodista deportivo hizo este comentario: “No va ir a la U, yo creo que no va ir, pero el tema está vigente”. A lo que el exarquero de Cristal reforzó: “Te dije o no. Qué te dije hace dos días. Yo hablé con él y no va ir. Es jugador de Cristal y se acabó la payasada, hermano. Dejen de estar vendiendo humo”. Este debate se dio en el programa de YouTube llamado ‘Erick y Gonzalo’.

'Conejo' Rebosio reveló su conversación con Yoshimar Yotún sobre su continuidad en Sporting Cristal. (Estudio Fútbol)

¿Cuál es el plazo para conocer el futuro de Yotún?

Universitario de Deportes le presentó a Yoshimar Yotún una súper propuesta, le está ofreciendo un contrato de 3 años con opción a que se prolongue un año más y uno de los mejores sueldo de la Liga 1. Las negociaciones se siguen dando, la ‘U’ sigue esperando una respuesta del jugador ya que aún no lo ha rechazado. Se llegó a conocer que el capitán de Sporting Cristal también mantiene reuniones con los dirigentes ‘celestes’ para que puedan igual la oferta de los ‘cremas’.

Los ‘cerveceros’ no quieren perder a su futbolista, por eso están dispuestos en hacer un esfuerzo para retenerlo. Sin embargo, los días siguen pasando y se debe tomar una decisión porque los de La Florida ya empezaron con el ‘Plan 2024′ y deben ocuparse de otros temas. Además, tienen pensando en arrancar pretemporada en quincena de diciembre y deberán hacerlo con todo el plantel definido.

Por su parte, los ‘merengues’ también quieren concretar el pase de ‘Yoshi’ de una vez porque también tienen agendado el incio de los entrenamientos pensando en la próxima temporada, la cual arrancará el próximo 20 de diciembre. Jorge Fossati quiere tener al equipo completo para empezar a trabajar sin problemas.

Entre la lucha de Universitario y Cristal por Yotún, se sumó Alianza Lima, quien también dio a conocer su propuesta, pero quedó casi descartada porque no se iguala a lo que ofrece el club liderado por Jean Ferrari. En las próximas horas se deberían haber novedades, todos están pendientes de lo que pasará con el futuro del seleccionado nacional.