César Acuña ante corrupción en cúpula fiscal: “No queremos adelanto de elecciones, ya faltan dos años”

El líder de Alianza Para el Progreso (APP) y gobernador de La Libertad, César Acuña, rechazó este jueves la invocación que lidera la diputada Susel Paredes (Cambio Democrático – Juntos por el Perú) para adelantar las elecciones con “urgencia” ante la red criminal investigada en la cúpula del Ministerio Público.

“Esta semana ha pasado de todo y me preocupa porque hoy más que nunca debemos buscar estabilidad política y económica. Espero que no haya una crisis social. Eso sería lamentable porque pierde a la gente que menos tiene. La recesión es alta y, si esto no se controla dándole estabilidad al país, es peligroso”, dijo en una rueda de prensa desde la región norteña.

“Tenemos una posición firme como partido. No queremos adelanto de elecciones, ya falta dos años. Además, es un costo enorme. Si el próximo año hubiera elecciones y [otra] en 2026, es un costo enorme. Lo que debemos hacer es tratar de darle credibilidad al Perú”, continuó.

Bajo la óptica del gobernador, “no es institucional” que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) haya abierto un proceso disciplinario inmediato contra la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, a raíz de la investigación abierta por la unidad anticorrupción contra su entorno más cercano por conformar una supuesta organización dedicada al tráfico de influencias.

“APP busca la estabilidad. Tenemos que apoyarla. Si no hay gobernabilidad, no pensemos en que va a haber crecimiento. También pensemos en la institucionalidad del país. Miren lo que está pasando entre la JNJ y la Fiscalía”, mencionó sin pedir la dimisión de la magistrada.

El jefe del gabinete, Alberto Otárola, también se ha mostrado en contra de adelantar los comicios al considerar que esos llamados “son reacciones políticas a una situación política”. Los poderes del Estado “no podemos caer en la tentación de enfrentarnos a raíz de la situación de una señora que trata de escabullir su responsabilidad trayendo una denuncia contra nosotros”, declaró el premier en RPP sobre la solicitud de Paredes.

La legisladora, quien comparó el encontronazo entre Boluarte y Benavides con el guion de una novela mexicana, ha requerido en el pasado que la fiscal general presente sus tesis con las que obtuvo sus grados académicos, pese a que estos documentos han sido declarados como no habidos.

Su iniciativa legislativa del adelanto electoral fue presentada en agosto pasado y, a la fecha, se mantiene a la espera de ser debatida en la Comisión de Constitución y Reglamento, que preside la fujimorista Martha Moyano. “Urge hoy más que nunca ante grave crisis institucional. La fiscal de la Nación se habría dedicado al cabildeo político congresal. Tiene que dejar [el cargo] de inmediato”, exhortó.

La organización atribuida a Benavides es acusada de influir “ilícitamente en decisiones de congresistas” para la destitución de los titulares de la JNJ, la designación del actual defensor del pueblo, Josué Gutiérrez, y la inhabilitación de la ex fiscal general Zoraida Ávalos.

“Algunos preguntan por qué APP votó para elegir al defensor o [para suspender a] Zoraida. [Es que] en ese tiempo no se sabía lo que ahora se sabe. Cuando hubo esa votación, no sabíamos que la Fiscalía tenía estos problemas internos, porque esto es un problema interno”, mencionó Acuña al respecto.

La JNJ ha propuesto la suspensión preventiva de Benavides en el proceso disciplinario inmediato abierto en su contra, aunque la magistrada solicitó suspender el proceso como parte de un pedido de ampliación de la medida cautelar dictada a su favor por la jueza Jacqueline Tarrillo, del Sexto Juzgado Constitucional de Lima.

La audiencia para resolver el pedido de suspensión durará 30 minutos y se realizará el miércoles 6 de diciembre a las 9.00 horas, de manera presencial, en la sede de San Isidro. Posteriormente, será una cuestión de votos si la jefa del Ministerio Público es inhabilitada del cargo (hasta por 120 días).