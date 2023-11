Armando Machuca, Karina Calmet, Miguel Vergara, Mayra Goñi, Junior Silva y Milene Vásquez vuelven por su revancha en “El Gran chef famosos”

El Gran chef famosos: Armando Machuca, Karina Calmet, Miguel Vergara, Mayra Goñi, Junior Silva y Milene Vásquez vuelven a la competencia

En buena hora. Para gusto de sus fieles seguidores, el exitoso programa culinario “El Gran Chef Famosos” ha confirmado la producción de una cuarta temporada, sorprendentemente anunciada cuando la actual temporada está próxima a su fin. La revelación fue hecha por el conductor José Peláez en un adelanto transmitido por Latina Televisión.

Te puede interesar: ‘El Gran Chef Famosos’: Fiorella Cayo, Renato Rossini y ‘Checho’ Ibarra fallaron y lucharán en la eliminación

“Tus participantes favoritos ya están listos para la revancha y enfrentar el reto más grande en esta cocina”, así comenzó diciendo Peláez en la promoción del reality culinario. En esta ocasión, respondiendo al deseo del público, seis de los exconcursantes que ya han vivido la experiencia del programa regresarán para enfrentar el reto de la revancha.

Entre ellos, están Armando Machuca, Karina Calmet, Miguel Vergara, Mayra Goñi, Junior Silva y Milene Vásquez. “Probando nuevos ingredientes, Armando Machuca explorando nuevos sabores, Karina Calmet, cortando el aburrimiento, Miguel Vergara, llegando a lo más alto de la diversión, Mayra Goñi, manteniendo encendida la emoción, Junior Silva, y preparándose para emociones extremas, Milena Vázquez”, fue el esperado reclame.

El Gran Chef Famosos. (Captura: Latina)

También se ratificó la presencia constante de los rigurosos jueces Nelly Rossinelli, Javier Masías y Giacomo Bocchio en el programa de cocina, ya que también fueron destacados en el avance promocional junto con la conducción de José Peláez. Estos expertos continuarán evaluando a las personalidades que regresan en busca de su revancha en la cocina de Latina.

Te puede interesar: Armando Machuca sobre llamada de atención de Giacomo Bocchio a Fiorella Cayo: “Le da de alma, es difícil no tomarlo personal”

Este programa regresa con su tercera temporada a partir del lunes 4 de diciembre a las 7:45 de la noche. “Tus participantes favoritos vuelven en una renovada emocionante y divertida competencia en “El Gran chef famosos, la revancha”, agrega.

Al final del clip, uno de los jueces revela que no solo habrá 6 participantes, sino que se darán a conocer 6 más en el estreno de la cuarta temporada. “Pero, Peláez los seis primeros famosos no están, les dije que no se movieran. Ahora hay que tener que buscarlos lo que nos faltaba”, se le escucha decir a Javier Masías.

'El Gran Chef Famosos'.

¿Cuáles figuras han formado parte hasta el momento en El Gran Chef Famosos?

El programa culinario “El Gran Chef Famosos” de Latina ha llevado a cabo tres exitosas temporadas hasta la fecha, contando con la participación de 37 personalidades del espectáculo nacional que han desafiado sus habilidades culinarias en la cocina.

Te puede interesar: José Peláez recordó la participación de Milett Figueroa en la primera temporada de ‘El Gran Chef Famosos’

Primera temporada

Jorge Henderson

Fiorella Rodríguez

Patricia Portocarrero

Natalia Málaga

Patricio Suárez Vértiz

Millet Figueroa

Miguel Vergara

Nico Ponce

Korina Rivadeneira

Andrés Vílchez

Susan León

Karina Calmet

Ricardo Rondón (Ganador de primera temporada)

Segunda temporada

Jimmy Santy

Junior Silva

Antonio Pavó

Belén Estevez

Katia Palma

Jesús Neyra

Mónica Torres

‘Mr Peet’ (Peter Arévalo)

Laura Spoya

Mauricio Mesones

Alessandra Fuller

Natalia Salas (Ganadora de segunda temporada)

'El Gran Chef Famosos' empezará luego que termine el partido de Perú vs Venezuela. (Foto: Difusión)

Tercera temporada (Al aire)

Beatriz Martínez

Mayra Goñi

Rocky Belmonte

Christian Wagner

Josi Martines

Milene Vázquez

Armando Machuca

Mariella Zanetti

Sirena Ortiz

Santi Lesmes

Leslie Stewart

Giacomo Bocchio y su polémica con Fiorella Cayo

Recientemente, el juez Giacomo Bocchio ha emitido críticas contundentes respecto a los platillos mal preparados y la falta de coordinación de algunos participantes en el programa de cocina “El Gran Chef Famosos”.

Sin embargo, en esta ocasión, Bocchio atrajo la atención al reprender nuevamente a la actriz Fiorella Cayo, señalando su falta de precaución al manipular aceite caliente y exponer a quienes la rodeaban. Además, expresó su sorpresa por su continuidad en la competencia tras evaluar su primer platillo en el programa.

“Esta es mi parte de hablarte a ti como un cocinero profesional y decirte que estas equivocada que estás trabajando de una manera alborotada con cosas muy caliente, nuevamente te lo estoy diciendo. Somos tres jurados, pero categóricamente te digo ‘no sé como has llegado hasta acá’, lo siento”, sostuvo el cocinero en la edición del 26 de noviembre.