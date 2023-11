‘Magaly TV La Firme’ EN VIVO: minuto a minuto del programa del lunes 27 de noviembre

¿Qué pasó en la última edición de Magaly TV La Firme?

Por otro lado, Medina Vela no fue ajena a la separación de Juliana Oxenford de ATV. Al respecto, la esposa de Alfredo Zambrano mencionó que “Las cifras no la están acompañando. No nos bota un dueño de canal, nos saca un público. A ti no te está echando nadie Juliana, a ti el público te dio la espalda”.