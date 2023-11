Fuerza Popular pide que investigaciones contra fiscal de la Nación se realicen “sin sesgos políticos”

Jaime Villanueva, asesor de Patricia Benavides, pasa el control de identidad de su detención preliminar (Justicia TV)

La bancada de Fuerza Popular se pronunció este martes 28 de noviembre para exhortar a las autoridades a que las investigaciones que se realizan contra la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, sindicada como la cabecilla de una presunta organización criminal, se realicen de manera célere, pero sin sesgos de ningún tipo.

“Sobre los presuntos delitos que se le imputan a la fiscal de la Nación y a su entorno de confianza, esperamos que las investigaciones se realicen con rigor y sin sesgos políticos mediáticos. [...] Exhortamos a la ciudadanía a no caer en la narrativa falaz de quienes fueron los cómplices políticos del golpista Pedro Castillo.” señalaron a través de un comunicado compartido en sus redes sociales.

Asimismo, el grupo parlamentario liderado por Keiko Fujimori, aclaró que estas indagaciones no deberían interferir con las denuncias realizadas a la ex titular del Ministerio Público, Zoraida Ávalos Rivera. “Las presuntas infracciones que se le atribuyen a la actual fiscal de la Nación no diluyen en lo absoluto las faltas cometidas por la inhabilitada ex fiscal”, continúa el escrito.

Te puede interesar: Ministro de Justicia “preocupado” por presunta red criminal liderada por fiscal de la Nación: “No politizar ningún acto”

Como se recuerda, Benavides ha sido sindicada como la cabecilla de una presunta organización criminal que influenció en la votación del Congreso para inhabilitar a Ávalos, además de la elección de Josué Gutiérrez como defensor del Pueblo y el intento de remoción de miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

Comunicado de la bancada de Fuerza Popular. (Foto: X de Fuerza popular)

Investigación contra la presidenta Boluarte

De otro lado, la agrupación naranja también se pronunció acerca de la denuncia constitucional presentada por la Fiscalía de la Nación contra la presidenta de la República, Dina Boluarte, y consideró que esta debería ser evaluada por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Parlamento.

“El grupo parlamentario de Fuerza Popular tomará una decisión en su oportunidad sobre la base de hechos objetivos y respetando las reglas del debido proceso”, remarcó el fujimorismo. Esta investigación también alcanza al premier Alberto Otárola y a varios ministros de Estado, respecto a las muertes de ciudadanos durante las protestas.

Irregularidades en la elección del Defensor del Pueblo

Sobre la publicación de una conversación a través de WhatsApp de Jaime Villanueva, asesor de Benavides que fue detenido al salir de una clínica de Lima, en el que se revelaron presuntas irregularidades en la elección del Defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, Fuerza Popular minimizó el hecho e invocó a la ciudadanía a no dejarse llevar por “operadores de izquierda”.

El defensor del pueblo de Perú, Josué Gutiérrez, ofrece una rueda de prensa hoy, en Lima (Perú). EFE/Aldair Mejía

“No se deje engañar por ciertos operadores y activistas políticos de izquierda. En los chats de WhatsApp, que son de público conocimiento, se habla de una persona distinta a quien finalmente fue elegido como Defensor del Pueblo. Combatamos la mala praxis de las noticias falsas que tanto daño le hacen a nuestra democracia”, remarcaron.

En la víspera, el Defensor del Pueblo aclaró firmemente que no renunciará al cargo para el cual fue elegido y expresó su inquietud respecto al clima oscuro que se vive en el Ministerio Público y las denuncias que involucran a Patricia Benavides y sus asesores de confianza.

“No es verdad (todo lo que se viene especulando), no (voy a renunciar), les estoy explicando con la tranquilidad necesaria que no tengo nada que ver en este proceso que podría haber deslegitimado a la institución”, afirmó.

Asimismo, durante una entrevista con RPP, Gutiérrez afirmó que las especulaciones que circulan en redes sociales no son ciertas y enfatizó que no tiene vínculos turbios.