Ministro de Salud construyó ilegalmente parte del tercer piso de su departamento en San Borja, según Panorama

En el centro de la polémica se encuentra el ministro de Salud, César Vásquez, luego que se emitiera un reportaje de Panorama, en el que se denuncia la contrucción ilegal de una ampliación del tercer piso de su departamento, ubicado en una zona exclusiva de San Borja. De acuerdo al informe, se hizo las modificaciones en la estructura de la vivienda sin el permiso de la municipalidad del distrito.

Te puede interesar: Inició la huelga indefinida del sector salud: no hay atención en cirugías ni consultas en hospitales estatales

“Mi esposa hizo unos pequeños arreglos en unos 15 a 20 metros cuadrados al final de mi departamento. [¿Con permiso de la municipalidad de San Borja?] Eso sí desconozco. Si no lo ha hecho, se pagará la multa correspondiente no hay problema. Asumo el descuido y la responsabilidad de que mi familia no lo hizo, y yo puedo pagarlo”, dijo al dominical.

Blanca del Águila, gerente de Fiscalización de la comuna de San Borja, detalló: “Construye en el tercer piso de su departamento aproximadamente 24 metros cuadrados que, efectivamente, no está permitido porque vulnera el porcentaje de área libre”.

Ministro de Salud, César Vásquez, realizó construcción irregular en el tercer piso de su departamento en San Borja, según Panorama. (Andina)

En el reportaje se mostró una papeleta de imputación en contra del ministro de Salud, en el que se remarca que no se puede tener construcciones que sobrepasen o contravengan los parámetros normativos y edificativos. “Es tan pequeñita esa remodelación”, señaló -en su defensa- el ministro.

Al ser consultado por el reportero de Panorama, César Vásquez tomó la denuncia la ligera y hasta se animó a bromear. “Lo único que veo es que usted sabe más de mi casa que yo”, agregó.

Según el informe periodístico, en marzo del año pasado, los vecinos del ministro se empezaron a quejar por la construcción clandestina.

Titular del Ministerio de Salud brindó detalles sobre la contratación de Pamela Pineda.| Infobae Perú (Camila Calderón) /Minsa

En el acta de Fiscalización de la municipalidad de San Borja, se hizo una ampliación de material noble, consistente en paredes de ladrillo con columnas y vigas de amarre, y techa de losa aligerada, de un área construida de 24 metros cuadrados.

Te puede interesar: Huelga indefinida de salud desde este jueves: ¿Cuáles son las demandas y quiénes participarán?

Para Vicenzo Passoni, abogado especialista en derecho edil, no se puede construir en este espacio porque el reglamento de edificaciones determina que la construcción en zonas consideradas libres es un tipo que genera una infracción municipal.

“Es deber de la municipalidad verificar, fiscalizar y sancionar a la persona que incumpla o realice ese tipo de irregularidades”, subrayó.

Por su parte, el ministro minimiza los documentos municipales que describen una construcción. Para él, es un tarrajeo. Incluso cuando Los fiscalizadores de la municipalidad de San Borja acudieron a la casa del ministro para hacer su labor, no los dejaron pasar y se negaron en todo momento a colaborar.

César Vásquez Sánchez fue congresista de la República entre los años 2016-2017.

“Es un tarrajeo, un reforzamiento. Si ellos consideran que si ese tarrajeo no tiene autorización, pues tienen que poner la multa correspondiente, se paga. No hay que hacer tanto escándalo”, dijo Váquez.

Te puede interesar: Ministro de Salud cuestionó a Maduro por tratar de aprovecharse de incidente que hubo con avión de la selección venezolana

Tras las primeras diligencias por la irregularidad de César Vásquez, se emitió un informe final las recomendaciones del área de fiscalización fueron claras: una multa ascendente al 10% del valor de la obra y demoler la construcción de material noble.

Ante la inacción de la municipalidad de San Borja, la resolución de sanción nunca se concretó y el proceso sancionador caducó, pero las pruebas quedaron.

Tras una consulta de Punto final, personal de fiscalización de ese distrito acudió nuevamente al predio de César Vásquez y encontraron la misma situación. La construcción está paralizada y se ha dado inicio a un nuevo proceso sancionador.