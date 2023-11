Korina Rivadeneira le pone el alto a Leslie Shaw por menospreciar a Mario Hart: “Nada nos puede interferir”

Korina rivadeneira defiende a Mario Hart de ataques de Leslie Shaw. | América TV

Minimiza las críticas de Leslie Shaw. Korina Rivadeneira, la modelo venezolana, ha dejado claro que su relación con Mario Hart no se ve afectada por los recientes comentarios de la cantante en una entrevista. La exchica reality manifestó que su vínculo con el corredor de autos es sólido y dichos comentarios no mermaron su fortaleza como pareja.

En declaraciones a ‘América Espectáculos’, la joven fue consultada por la polémica que se generó a inicios de noviembre. En respuesta, mencionó que su vínculo con el deportista está más fuerte que nunca. Así también, ha optado por no alimentar la polémica y se mantiene enfocada en su carrera actoral.

¿Qué respondió Korina Rivadeneira?

Durante la entrevista, Korina Rivadeneira expresó que tanto ella como Mario Hart han decidido no responder a las declaraciones de Leslie Shaw, considerando que no tienen relevancia en su relación.

Korina Rivadeneira defiende a Mario Hart de ataques de Leslie Shaw. | Composición/captura América TV/Instagram

“Estamos tan bien en este momento que nada nos va a afectar. Nada se puede interferir o meter en eso. Él ha decidido no responder y me parece muy bien porque darle más pie a eso no tiene mucho sentido y menos cuando no tiene nada que ver con nosotros”, dijo.

Mientras tanto, aseguró estar viviendo una de las mejores fases de su vida, centrada en su pasión por la actuación y agradecida por las bendiciones y el amor que recibe. “Mejor que lo deje ahí nomás, él está haciendo de todo”, aseveró la modelo.

“Yo estoy actuando, que es lo que me gusta a hacer. Estoy avanzando, a paso lento, pero seguro. Estoy en una etapa donde todo es bonito, lleno de bendiciones, mucho amor”, añadió al programa de televisión.

Korina Rivadeneira se va de viaje a Máncora sin su esposo Mario Hart. (Composición: Infobae)

Las fuertes declaraciones de Leslie Shaw

Leslie Shaw se mostró inflexible en un podcast al ser cuestionada sobre una posible colaboración con Mario Hart, su expareja, negando rotundamente la posibilidad de un nuevo proyecto conjunto como el realizado en 2016 con la canción “Tal para cual”.

“Creo que sería una falta de respeto juntarme con una persona que no está a mi nivel”, dijo en ‘Flowreando’. La intérprete de “Faldita” describió al exchico reality como alguien que no es un referente en la música peruana y cuestionó su habilidad artística.

“(¿A qué nivel está Mario Hart?) En el subsuelo, no es ni compositor, no es productor, no baila, es feo, se viste feo, no le veo nada. Productores de otros países, me respetan, respetan mi arte”, mencionó.

Leslie Shaw minimizó la carrera de Mario Hart como cantante | Flowreando / Youtube

La respuesta de Mario Hart

En el programa ‘Mande quien Mande’ del pasado 7 de noviembre, Mario Hart se refirió a las declaraciones de Leslie Shaw sin mostrar interés en continuar con el desaire público y destacó que lleva más de ocho años sin mencionarla. También, defendió la industria musical peruana y al talento nacional, señalando la importancia de apoyarse mutuamente en vez de generar división.

“Siempre coincide con algo que va a sacar musicalmente cuando habla de mí. Hace 8 años que no piso el palito, no lo voy a hacer ahora, no voy a hablar directamente sobre lo que ella pueda decir de mí, me tiene sin cuidado”, manifestó.

Mario Hart habla de Leslie Shaw y explica por qué le tiene rencor. Katty con Kalle/ IG

“Lo que sí quiero resaltar, hay algo que sí todos debemos valorar y apoyar que es el talento nacional, la industria peruana, la industria del reguetón peruano. Es algo que venimos luchando como industria hace muchos años”, agregó el corredor de autos.

La relación entre Leslie Shaw y Mario Hart ha sido parte de la esfera pública desde hace años. Pese a sus diferencias pasadas y presentes, ambas figuras mantienen una presencia activa en la música y la televisión, cada uno desarrollando sus respectivas carreras en distintas direcciones y manteniendo la distancia.