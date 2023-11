Año escolar 2024: ¿cuántas vacantes habrá disponible en Lima y cuándo son las inscripciones, según Minedu?

El titular de la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana (DRELM) informó que el año escolar 2023 termina la tercera semana de diciembre, el 22 de diciembre. - Crédito: Andina

Con el próximo fin del año escolar 2023, las personas comienzan a preguntarse por las inscripciones programadas para el 2024, sobre todo si se considera que muchos padres y madres de familia ya han optado por acampar a las afueras de las escuelas con el objetivo de encontrar una vacante para la matrícula de sus menores.

Así, a fin de disipar la incertidumbre y preocupación de algunos apoderados, la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana (DRELM) dio a conocer que hay fechas definidas para la matrícula escolar 2024; sin embargo, de no lograr una vacante en los días fijados, se contemplará un periodo de inscripción excepcional para facilitar el proceso. Se recomienda a los interesados conocer las fechas específicas de este trascendental trámite.

¿Desde cuándo se podrá solicitar vacantes para el año escolar 2024?

En una entrevista, Luis Alberto Quintanilla Gutiérrez, director de la DRELM, se ha pronunciado para pedir a la ciudadanía a que no había necesidad de acudir a las puertas del local para el que deseen adquirir vacantes, puesto que las solicitudes podrán ser presentadas en un periodo que ya fue establecido.

Revisa si la escuela de tu hijo o hija se encuentra dentro de una de estas regiones. - Crédito: Andina

“No hemos terminado el año escolar y ya hay preocupación por matricular a los hijos y las hijas. Lo primero que debemos decirles a los padres de familia, abuelos o apoderados es que no tienen que hacer la cola, no es necesario amanecerse o maltratarse físicamente. Las inscripciones para la matrícula serán del 18 al 29 de diciembre”, detalló el funcionario para Latina.

De acuerdo a lo precisado, la plataforma del DRELM (https://matriculalima.drelm.gob.pe/), que contará con los requisitos, fechas y demás información para que la ciudadanía ubique el centro escolar más cercano a su domicilio, se encontrará habilitada desde el lunes 11 de diciembre. Solo así los apoderados de los menores tendrán la opción de acceder a la página para más detalles del colegio de su preferencia.

Si se desea proceder con el trámite de manera presencial, la entidad también reiteró que se podrá presentar dichos pedidos únicamente durante el periodo comprendido entre el 18 y el 29 de diciembre.

¿Cuántas vacantes habrá disponible para este año escolar 2024?

El próximo año escolar podría llegar con algunos cambios en los requisitos para la matrícula en los niveles de inicial y primaria - Crédito: Agencia Andina.

Para el año escolar 2024, se habilitarán cerca de 250 mil vacantes en Lima Metropolitana. “De ellas, más de 80 mil serán para educación inicial, más de 103 mil para educación primaria y más de 65 mil para educación secundaria”, detalló en entrevista con Latina.

Quintanilla Gutiérrez añadió que en el 2023 no se utilizaron más de 80 mil vacantes, por lo que se mostró positivo al anunciar que esto significa que no hay riesgo de quedarse fuera del año lectivo que está por iniciar.

¿Hay peligro de no hallar vacantes?

El Minedu ha dispuesto un proceso regular de matrícula y otro excepcional - crédito

El funcionario, a su vez, adelantó que los apoderados que no encontraron una vacante en esta primera etapa tendrán luego una segunda oportunidad, así que es vital que mantengan la calma y estén atentos a los anuncios oficiales que se emiten desde la entidad que representa.

“Es importante que los padres de familia sepan que no podemos determinar el número de vacantes mientras no terminemos el año escolar. Las vacantes serán asignadas del 3 al 8 de enero. Si algún padre de familia no encontrara una vacante en las primeras fechas, tendremos más vacantes para una segunda etapa excepcional. Debe quedar claro que todos los niños van a tener derecho a la educación”, apuntó.

Finalmente, puso énfasis en que la presentación de documentos solo es requerida para la matrícula de primeros ingresos o los niños de 3 años que ingresan a inicial. En estos casos, será necesario presentar el DNI del pequeño y del apoderado, aunque no se solicitará ningún otro documento.