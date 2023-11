Falló el plan Navidad Segura de Rafael López Aliaga: Mesa Redonda continúa invadida por ambulantes

La Municipalidad de Lima dispuso que los ambulantes sean desplazados hacia los costados de la pista; sin embargo, siguen impidiendo la movilidad - crédito Infobae Perú

La Municipalidad de Lima viene implementando el Plan de Operaciones Navidad Segura 2023 para que los ciudadanos puedan realizar sus compras en Mesa Redonda y el Mercado Central con tranquilidad. Sin embargo, las calles del centro de Lima siguen siendo utilizadas por vendedores ambulantes. Esto podría dificultar no solo las ventas de los comerciantes formales, sino también la atención de una emergencia en ciertos tramos.

El jueves 23 de noviembre, cuando la comuna presentó la estrategia, se afirmó que un total de 2.500 efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) se encargarían de garantizar el orden de estas zonas. Además, se dijo que las cámaras de seguridad ayudarán al control de aforo gracias a que cuentan con un sistema inteligente de conteo de personas.

“Los ciudadanos podrán realizar sus compras con tranquilidad y transitar sin preocupaciones, ya que las vías han sido liberadas del comercio informal y ambulatorio”, aseguró el municipio.

Los transeúntes deben tener cuidado con sus pertenencias, ya que los robos son comunes - crédito Infobae Perú

En esa ocasión, la comuna anunció que se había “establecido el principio de autoridad”, luego de liberar los jirones Puno, Andahuaylas y Cuzco interviniendo los puestos informales. Incluso rememoraron una de las mayores tragedias en la historia de la capital, cuando durante un incendio en el 2001, perdieron la vida más de 400 personas.

“Contarán con personal municipal permanente que resguardará la zona intervenida, evitando que las vías sean ocupadas nuevamente”, precisaron.

Los problemas siguen

Cuando se ingresa al jirón Puno, en Mesa Redonda, se puede observar que trabajadores del área de Fiscalización de la municipalidad se encuentran supervisando que los ambulantes ocupen solo la parte lateral de las pistas. Ellos indican que de esta manera se puede garantizar que un camión de bomberos u otro tipo de vehículos pueda circular sin ningún inconveniente.

No obstante, los ambulantes continúan utilizando las calles como su lugar de trabajo y esto continúa generando incomodidad en los vendedores formales.

El personal de Fiscalización acude todos los días a Mesa Redonda - crédito Infobae Perú

“Como ellos no pagan impuestos, te venden un poco más barato. En cambio, acá tenemos que pagar alquiler de tienda, personal. Ellos no pagan nada y te venden más cómodo. Es un momento nada más que se ordena, luego la municipalidad se va, se descuida y otra vez se llena de ambulantes”, mencionó a Infobae Perú, un comerciante, cuyo local está ubicado en el jirón Puno.

En esa misma línea, otra persona expresó que “alquilas tu stand en un centro comercial, tienes que pagar luz, vigilante. Hay una competencia injusta que es del ambulante que no paga nada. Entonces, ¿cómo puedes competir?”, se sinceró.

El dueño de un negocio dedicado a la venta de ollas, sartenes y equipos de cocina en general, aseguró que la informalidad “no respetan los espacios”.

“Se ponen en las puertas y no dejan pasar. Si tú les dices algo, se ponen malcriados, se creen con derechos. Yo creo que la Municipalidad de Lima no nos dan la ayuda necesaria, tratan de ajustarnos. Los autovaluos acá son caros, esto es una situación caótica contra los comerciantes formales. No tienen consideración de nada hacia nosotros. Acá en el centro de Lima, en el jirón Puno Uno piensa cerrar su negocio e irse a otro lado, es un problema el tema de los ambulantes”, narró.

En algunos locales sí se toman medidas para garantizar la seguridad- crédito Infobae Perú

Él también recordó la tragedia del 2001, pero desde la perspectiva de alguien que podría ser una víctima. “La otra vez pasó un carro de los Bomberos, una cuadra han hecho en una hora. Si vuelve a pasar lo que pasó hace años va a ser un caos”, aseveró.

“Eso no está midiendo la Municipalidad de Lima, el alcalde, su gente, sus trabajadores, no les interesa acá, no hacen nada, ponen tremendos carteles que dice prohibido el comercio ambulatorio, pero abajo del cartel están los ambulantes. No se hace respetar como autoridad, la otra vez hubo un enfrentamiento. En ningún momento llegó la Policía, hemos estado más de dos horas, llegaron tres motorizados que no pudieron hacer nada. ¿Qué van a poder a hacer ante tanto ambulante que se rehúsa en salir?”, explicó.

Ante la pregunta de este medio a un vendedor ambulante sobre la situación en la que se encuentran, uno de ellos dijo que no tienen otra opción que apoderarse en las calles “porque lastimosamente queremos comer, tenemos que trabajar”. Por otro lado, acusó a sus competidores formales de no ser completamente sinceros. “Hay galerías que también sacan afuera, ellos tienen su tienda ahí y sacan”, declaró.

La fallida reubicación

Con el fin de concretar la tan esperada reubicación de vendedores ambulantes, a inicios de junio de este año, la Municipalidad de Lima inauguró la feria Huerta Encontrada, localizada en Barrios Altos. No obstante, el plan también fracasó: los supuestos beneficiarios se quejaron de que el lugar era peligroso, de difícil acceso y que no tenían clientes.

Los comerciantes ambulantes todavía no son desalojados completamente, aunque han sido puestos a los costados de la vía - crédito Infobae Perú

El alcalde de la capital, Rafael López Aliaga, les prometió que los iba a reubicar. “(Tenemos) la ventaja de tener varios locales en el Centro de Lima. Estamos habilitando un segundo local más cerca a Mesa Redonda”, dijo en ese momento.

El burgomaestre, tres meses después, abrió las puertas de otro espacio: la Feria Bazar Ave Fénix, ubicada en la avenida Paseo de la República 149.

En esta ocasión, aseguraron que se iba a aplicar un “riguroso filtro”, ya que, anteriormente, muchas personas habían fingido estar en situación vulnerable. “Nos dimos con la sorpresa que había gente que tenía su tremenda ‘casaza’ y tenía sus almacenes en Mesa Redonda. Bajaban para vender como ambulantes y no pagar impuestos”, declaró a la prensa López Aliaga.

Sin embargo, los comerciantes tampoco se muestran de acuerdo con esta medida. “No te compran, es obvio, es algo inaudito. (Están) donde la gente no va, ¿qué van a vender?”, mencionó un entrevistado de Infobae Perú.

La Policía también acude a Mesa Redonda para fiscalizar - crédito Infobae Perú

Incluso, una mujer que labora de forma informal determinó que esto “tampoco va a funcionar porque la gente está acostumbrada a trabajar acá, en el centro”.

“Si los ponen en otro lado, hay que esperar porque el negocio no es rápido, hay que esperar a que la gente se acostumbre a ir a otro lado”, se confesó.

Delincuencia y recesión

Otro de los inconvenientes que sufren los vendedores en plena campaña navideña es la delincuencia y la dificultad económica que está viviendo el país a causa de la recesión.

“Han bajado un 50%. No es como en anteriores donde sí había buenas ventas. Debe ser por muchos factores, pero creo que más priorizan otras cosas. La delincuencia es un factor muy determinante”, sostuvo un hombre que vende piñatas desde hace muchos años en el Centro de Lima.

“Yo al menos no veo mejoría en nada porque dicen que ponen ese estado de emergencia y es por las puras porque los delincuentes se burlan de la noticia”, concluyó una ciudadana.