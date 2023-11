‘Tío Juan’: abuso, maltrato y dinero donado, la triste realidad detrás del adulto mayor que es viral en TikTok

Dos hombres, entre los que figura un suboficial de la Policía Nacional, venden videos a través de Telegram donde violentan al anciano. (Magaly TV La Firme)

El ‘Tío Juan’ es un adulto mayor de 76 años que se ha convertido en popular en TikTok por los videos en los que se le ve bailando, riendo e insultando a la gente. El anciano identificado como Juan León Castillo incluso ha grabado videos con Mario Hart cantando su tema ‘Yo No Fui’ y ha sido mencionado en una historia por el futbolista Edison Flores.

Sin embargo, detrás del contenido viral del que es protagonista, hay una historia de abusos y violencia contra él, cometida por dos personas que viven en Chimbote y formarían parte del equipo que se dedica a administrar su cuenta de TikTok y grabar los videos.

El programa ‘Magaly TV La Firme’ reveló pruebas de que el adulto mayor viene siendo explotado y golpeado. Así se puede observar en videos que los inescrupulosos no suben a la plataforma oficial del ‘Tío Juan’, sino que ofrecen a cambio de dinero mediante Telegram.

En las imágenes inéditas se observa que estos sujetos graban al anciano mientras lanzan objetos a sus partes íntimas cuando se encuentra orinando. También se ve que orinan sobre él mientras se baña.

En otras imágenes reveladas por el programa de Magaly Medina, aparece la cabeza rota del ‘Tío Juan’ y él caminando desnudo en la vía pública.

Los sujetos que están detrás de estos delitos residen en Chimbote, en una quinta. Manuel Rojas, padre de ambos, reveló lo que sus hijos realizan contra el anciano.

“Hasta vergüenza me da decir que son mis hijos. (...) Antes de que suceda este problema, ellos venían a mi casa”, comentó.

Hermanos graban cuando violentan a anciano 'Tío Juan' y venden contenido por Telegram. (Captura: Magaly TV La Firme)

Pierre Campos Espinoza y Patrick Campos Espinoza son los hermanos que estarían detrás de los maltratos hacia el adulto mayor. El segundo es un estudiante que aspira ser suboficial de la Policía Nacional del Perú (PNP) y que compró recientemente una moto valorizada en S/7.000. Se cree que el monto pudo haberse generado por las ganancias que dejan los videos del ‘Tío Juan’ en TikTok.

También se identificó a otros dos presuntos maltratadores: un sujeto que se hace llamar ‘Yuca’ y el suboficial de tercera de la PNP Miguel Castillo Chu, conocido como ‘Nivea’.

Suboficial de Chimbote está involucrado en maltratos físicos y psicológicos hacia anciano 'Tío Juan'. (Captura: Magaly TV La Firme)

Este último habría disparado su arma de reglamento al lado del ‘Tío Juan’, mientras viajaban en la parte trasera de un vehículo.

En otros videos se observa que camionetas de la PNP y otros policías de Chimbote califican de “homosexual” al ‘Tío Juan’, mientras lo insultan y lo graban cuando camina usando un chaleco de la institución.

Juan León Castillo, quien reside en un asentamiento humano ubicado en Chimbote junto a su hermano de 85 años, respondió que los sujetos que lo maltratan le dan algo del dinero que obtienen a través de TikTok.

“Yo no vivo de las bromas, sino de lo que me cae, del sencillo. Si hubiera una situación en la que me quieran llevar, por mí, yo estoy dispuesto a ir, no hay problema”, comentó el adulto mayor, quien vive en condiciones precarias.

Sus sobrinas Laura y Liliana también fueron entrevistadas. Ellas señalaron que el adulto mayor está rodeado de “delincuentes”.

La hija del ‘Tío Juan’, quien reside en Chile, contó que su padre tiene 8 hijos, quienes se alejaron de él y decidieron no cuidarlo porque es adicto a las drogas.

Reveló que, además de los sujetos ya mencionados, hay otras dos personas que también abusan de él. Se trata de sus primos Giancarlo León Chávez y José Luis León Chavez, quien es un delincuente que ya ha permanecido en prisión.