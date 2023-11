Video de la tiradera de Handa contra Leslie Shaw, al estilo de Calle 13: ataca a Magaly Medina y defiende a Mario Hart

Handa responde a Leslie Shaw con tiradera.

Handa decidió responder a Leslie Shaw a través de una tiradera, al mismo estilo de Calle 13, quien hace un tiempo hizo tendencia con un tema dedicado a J Balvin, donde se burla del cantante.

Los enfrentamientos entre Leslie Shaw y Handa continúan. La segunda, cuyo nombre real es Eva Bustamante, no dudó en responder de una particular manera. Este 10 de noviembre, a través de YouTube, lanzó un tema contra la rubia, llamado ‘Rip Leslie Chao’.

El video empieza con las declaraciones de Magaly Medina, donde llama desconocida a Handa. “Escucha, estaba por el género y también por la cultura, y por los que humillaste hablándoles con esa altura, una dura de verdad lo que actúa es con disciplina. Tú matas con abogados y yo te voy a matar con rimas”, empieza la cantante, donde le recuerda su relación Mario Hart.

“Hablaste de Mario y dices que no tiene nivel, pero no decías lo mismo cuando parabas de la mano con él. Metí presión y bajé con la decisión hablando de dinero y tiene OnlyFans en promoción. Yo y el don, sí porque con música te mato, porque lo que yo tengo es talento, tú lo tienes taco”, continúa.

En la canción, Handa le echa en cara también su forma de trabajar y cómo trata a su equipo, a quienes - según indica - llama “brutos”.

Handa responde a Leslie Shaw con tiradera. YouTube Handa

Su ataque contra Magaly Medina

En otra parte de la tiradera, que ya cuenta con más de 21 mil producciones en solo 10 horas, Handa le dice a Leslie Shaw que ha recibido el respaldo de todo el género femenino que se dedica a la música, mientras ella solo las ataca. Mientras ella solo ha recibido el apoyo de “una tal Magaly”, en clara alusión a la conductora de ATV.

“Tu ego intenta crear desunión, a mí me apoyan hasta los productores por Cali, y a ti te está apoyando una tal Magaly, una señora que no sabe qué es un tempo, que se atreve a decir que entre nosotras no hay talento”, dice la cantante.

Reta a Leslie Shaw que le responda

En el audiovisual se puede escuchar a Leslie Shaw diciendo que “todos son unos ineptos” en una entrevista. Basada en esta declaración, la pelirroja la invita a responderle de la misma forma que ella lo está haciendo, a través de música.

“Y si yo soy una inepta, por qué el género me acepta, y si tú eres tan dura, bueno, espero una respuesta. Te hago recordar que tú dijiste que eras dura, pero ahora estás escuchando lo que Magaly me censura”, continúa Eva Bustamante, quien toma un extracto de la música de Leslie Shaw para burlarse y remedarla tapándose la nariz, indicando que sus temas no tienen éxito.

Handa critica a Magaly Medina en tiradera contra Leslie Shaw. YouTUbe Handa / IG Magaly Medina

Advierte a Leslie Shaw si menciona a sus hijos de nuevo

Durante una entrevista, la rubia señaló que Handa tiene dos hijos y debe dedicarse a cuidarlos. Estas palabras no pasaron desapercibidas por la cantante urbana y también se refirió al respecto en el tema. “Te maté muy fina sin hablar de tu familia, yo no soy como tú, los códigos a mí me vigilan, mi mente combina y ya te di el primer knock out, así que hasta la próxima Leslie Shaw”, dice.

“Agárrate, a la próxima que quieras mencionar a mis hijos, lávate la boca, que mamá no te hace vieja, vieja te hacen los años, años que tú me llevas a mí, años que no te han servido para aprender nada”, continuó.

Finalmente, le alertó que Mario Hart no le va a responder y que aprenda a “reconocer el género urbano”.