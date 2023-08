Madre de Facundo González quiere que su hijo se reconcilie con Paloma Fiuza y ella le hace fuerte aclaración

La madre de Facundo González se encuentra en Perú y no solo se ha dedicado a engreír a modelo, también lo ha acompañado a las instalaciones de ‘Esto es Guerra’, donde pudo encontrarse con Paloma Fiuza, expareja del argentino. Como se recuerda, la brasileña ya se encuentra en una nueva etapa amorosa, tiene una relación con Tomi Narbondo.

Pese a ella, doña Alejandra Meyras se animó a abrir su corazón y confesó que no pierde la esperanza que Paloma Fiuza y Facundo González retomen su relación. La madre del modelo dio estas declaraciones mientras abrazaba a la brasileña.

“Pudo haber sido la esposa ideal, totalmente. No lo dudo, y tengo esperanzas, ah. No las pierdo”, dijo la mujer ante la risa nerviosa de Paloma Fiuza

Durante la incómoda, el reportero de América Espectáculos se atrevió a proponerle una apuesta a doña Alejandra delante de la brasileña, asegurando que la pareja sí regresaba. Muy gustosa, la madre de Facundo aceptó. “Que no me escuche Tommy, si me escucha me a odiar”, acotó Meyras, dejando en claro que Paloma Fiuza ya le contó sobre su nueva relación. “Bueno, es lo que yo siento, qué voy a hacer”, acotó.

La respuesta de Paloma Fiuza

Aunque no se mostró disgustada, Paloma Fiuza hizo una rápida aclaración sobre un posible regreso entre Facundo González y ella. La modelo y bailarina resaltó que tiene mucho cariño a su exsuegra, pero el argentino y ella ya están en caminos diferentes.

“Tenemos una bonita relación, me da mucho gusto que esté acá. Le dije a Facu que la cuide y apachurre, que la saque a pasear. Por si acaso, Facu ya está por otro lado, yo también estoy por otros bandos, pero él también. Somos amigos, no hay problema”, indicó.

Doña Alejandra señaló que entiende la situación. Sin embargo, rescata que de esa relación haya quedado una bonita amistad entre ellos.

“Lo importante es que se lleven bien porque compartieron cosas muy lindas. Y bueno, que haya quedado algo lindo entre ellos. El cariño y el buen trato, pero bueno...”, dijo Meyras, recalcando el gran cariño que siente por la exintegrante de Exporto Brasil.

Madre de Facundo González confiesa que desea que su hijo se reconcilie con Paloma Fiuza. Cortesía América TV/ ig paloma Fiuza.

Paloma Fiuza contó que eso es muy cierto, pues después de haber tenido una comunicación bastante complicada con su pareja, hoy en día puede decir que tienen una gran relación de amigos.

“En una época, Facu y yo el trato era amor y odio. Hoy por hoy nos llevamos súper bien. Tenemos una buena relación y eso es lo bonito. La gente no cree, nosotros sí tenemos una buena relación, me llevo super bien con Ale”, indicó Paloma Fiuza, quien actualmente tiene una relación con Tomi Narbondo.

Facundo González descarta una relación con Rosángela Espinoza

En otro momento, la madre de Facundo González fue consultada por la amistad que tiene su hijo con la modelo Rosángela Espinoza. Alejandra Meyras señaló que le cae muy bien, pero sabe que Facundo la quiere mucho como amigo. Estas palabras fueron reforzadas por el propio integrante de ‘Esto es Guerra’.

“Ya sabe que somos amigos, Yo la amo a la Rous”, dijo el modelo argentino. “Facundo la quiere un montón. Si bien antes no eran buenos amigos, ahora tienen una bonita amistad. Ellos se quieren mucho, pero creo como amigos. Se llevan muy bien”, señaló doña Alejandra, quien resaltó que está muy orgullosa de su hijo, pues ha logrado salir adelante en un país extranjero, y el ver que mucha gente lo quiere, le hace feliz.