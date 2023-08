Protestas contra Dina Boluarte: Inspectoría de la PNP archivó siete casos vinculados a muertes en movilizaciones

Pachamama Radio

Las investigaciones de las muertes durante las movilizaciones sociales contra Dina Boluarte han seguido un rumbo irregular. La Policía Nacional de Perú (PNP), hasta iniciados de julio, archivó hasta cuatro procesos vinculados a las marchas contra el gobierno. Recientemente, la Inspectoría de la entidad informó que cuatro casos más que quedan en el olvido. Específicamente, en el caso de los fallecimientos ocurridos en Apurímac y Arequipa.

Las marchas contra Dina Boluarte movilizaron miles de personas a nivel nacional. La presidenta de la República se hizo cargo del despacho presidencial cuando el país aún estaba convulsionado por el autogolpe de Estado que quería dar el exjefe de Estado, Pedro Castillo. En el marco de ello, los ciudadanos salieron a protestar en contra de la crisis política y el nuevo régimen que se instalaría. Sin embargo, los enfrentamientos con las autoridades policiales y militares dejaron un saldo de 60 fallecidos.

El portal OjoPúblico reveló que, desde que se dieron las protestas sociales, la Inspectoría de la PNP ha archivado hasta siete procesos de investigación, según tres nuevas resoluciones emitidas por las oficinas de disciplina de esta área. Esta decisión se tomó pese a que una parte de la investigación ya había avanzado, pues se habían identificado a dos jefes policiales encargados de ciertas zonas durante las marchas en Apurímac y Arequipa.

Una de las investigaciones que se archivó está vinculado a la muerte de Xavier Candamo Da Silva y Denilson Huaraca Vilchez, quienes murieron luego de que les cayera un proyectil de arma de fuego. También se dejó de lado a Víctor Rojas Alarcón, Pablo Lazo Mariño y Felix Sivipaucar Jauregui, quienes resultaron heridos durante los enfrentamientos en Apurímac.

Los manifestantes antigubernamentales intentan pasar a la policía que les impide llegar al Congreso donde la presidenta peruana Dina Boluarte pronuncia su primer discurso anual, el Día de la Independencia en Lima, Perú, el viernes 28 de julio de 2023. Los manifestantes quieren que Boluarte convoque a elecciones presidenciales inmediatas y reclaman justicia para los muertos en las protestas tras la destitución de su antecesor Pedro Castillo. (Foto AP/Martín Mejía)

En el caso de Candamo, las autoridades habían confirmado que el área donde falleció estuvo a cargo del coronel PNP Américo Berlanga Valdivia, pero el proceso se omitió luego de que no se le encontrara culpable por falta de indicios o responsabilidades administrativas de corte grave o muy grave.

En lo que concierne a los heridos y el fallecimiento de Huaraca Vilchez, la Oficina de Disciplina de Abancay identificó que la Comisaría de Chalhuanca detalló que el comando del operativo estaba bajo las órdenes de general PNP Luis Flores Solís, quien tenía en su equipo al coronel PNP Porfirio Díaz Redolfo y al suboficial brigadier PNP Nobel Inca Andia. También participó el PNP Sergio Jincho Huamán.

De acuerdo al documento al que accedió OjoPúblico, la Fiscalía Penal Corporativa de Aymaraes aseguró que la Oficina de Disciplina de Abancay que la Oficina de Criminalística PNP desarrolló diligencias periciales para descartar el uso de armas, pero este dio negativo. Sin embargo, los cuadernos de armas de la Unidad de Servicios Especiales hallaron que se les entregó fusiles AKM a cinco policías. Denilson Huaraca falleció luego del impacto de un proyectil compatible con armas AKM.

La policía toma el control en el cruce de la avenidas Abancay y Nicolás de Piérola. | Twitter @drantonioquispe

La Oficina de Investigaciones de la Inspectoría General en Lima también archivó el caso de Víctor Santiesteban Yacsavilca, quien perdió la vida mientras se desarrollaban las protestas en Lima Metropolitana. En medios de comunicación se difundió un video donde el hombre no participó de los enfrentamientos, pero aún así recibió una bomba lacrimógena en el cuerpo de parte de un efectivo policial. El argumento para archivar este caso fue que no se pudo identificar al policía que le lanzó la bomba.

La oficina de la policía determinó que no fue posible identificar que los responsables de la muerte de Santiesteban sean policías. Además, de acuerdo a dicho medio, no tomaron declaraciones, no inspeccionaron el lugar ni pidieron material audiovisual para corroborar los hechos. Tampoco se pidieron los planes operativos a las unidades policiales.