Audio entre Patricia Benavides y un colaborador eficaz revela que hacía seguimiento a diligencias fiscales por medio de investigados

Un nuevo audio, que había sido inicialmente advertido por la defensa de Patricia Benavides, ha sido revelado finalmente este jueves 9 de mayo en un nuevo informe del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder. Según lo investigado por el Ministerio Público, esta nueva conversación data del pasado 2 de febrero del 2024; luego de que Benavides haya abandonado el cargo de Fiscal de la Nación; sin embargo, revela que la suspendida funcionaria aún seguiría totalmente enterada de todo lo que sucede dentro del EFICCOP y el avance de las investigaciones.

En el informe del Equipo Especial, liderado por la fiscal Marita Barreto, al que Infobae Perú tuvo acceso, se ha reportado la existencia de una conversación en la que Benavides buscaba acceder a los testimonios brindados por diferentes implicados en el caso; además de hacer un mapeo respecto a las preguntas realizadas por el EFICCOP.

En una parte de las declaraciones, Benavides Vargas incluso dio a entender que estaba al tanto de las declaraciones de todos los investigados implicados en el caso; pues también, y de acuerdo a la transcripción, conocía a cabalidad las declaraciones de su asesor de confianza, Miguel Girao Isidro, y habría conversado previamente con él respecto al sentido de sus declaraciones.

La escucha y transcripción de este archivo de audio fue recabado el pasado 28 de febrero de este año, el cual, titulado como “Nueva grabación 31.m4a” cuenta con una duración de trece minutos con ocho segundos; en el que Benavides consulta constantemente a uno de los investigados luego de haber pasado por su declaración correspondiente ante el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder.

Comunicación entre Patricia Benavides y un colaborador eficaz. Infobae Perú.

Patricia Benavides y su interés por las preguntas del EFICCOP

Dentro de la conversación, Benavides consulta insistentemente sobre las preguntas realizadas y el sentido de las respuestas de este colaborador eficaz, pero también señala, en diferentes extractos de la conversación, que había mantenido y coordinado declaraciones con otros investigados desde antes de que estos comparecieran ante el Ministerio Público.

Por ejemplo, en una de las interacciones, el colaborador informa a Benavides que le habían preguntado “si habíamos hablado (...) antes del operativo”; hecho que fue asentido por la suspendida fiscal. A lo que el informante le detalla: “Como le había dicho, dije que no”. Dando a entender que habría existido una conversación previa respecto a las respuestas.

La referencia al asesor de confianza de Patricia Benavides, Miguel Girao

Otro de los hechos en los que se da a entender la existencia de una coordinación previa hace referencia al investigado Miguel Girao. En esta parte de la conversación, el colaborador eficaz muestra su preocupación respecto a la seriedad de los hechos que le imputan a Benavides, explicándole que se encontraba “cerrado” en una versión en específico; pero que en el EFICCOP, “han sido bien insistentes”.

Otra conversación importante, una coordinación previa con Miguel Girao. Infobae Perú.

Ante ello, Benavides le reitera: “Tranquilo, porque si te pones así nervioso, eso, ósea, yo sé que es un (suspiro) no sabes todo lo que uno pasa el día a día, esos están ahí con ganas de buscar por donde fregar, no, pero no es así”.

“Sí, por por eso que están tratando de corroborar pues, están tratando, porque ya lo he di... lo he... lo han... ha declarado también, el policía también tal cual que no, tal cual que no. (...) Así que tranquilo, si tranquilo, tranquilo. Y Miguel, también es en el mismo sentido, todo de acuerdo a ley, todo de acuerdo a las cosas correctas”; se lee en la declaración de Benavides.

En el total de las conversaciones, el colaborador eficaz le informa que el EFICCOP no solo tenía un especial interés en él, sino también en los vínculos entre Luis Castillo Alva; y el ‘topo’ de la Diviac, Jorge Rodríguez Menacho.