Caso ‘Mila’: MIMP pide cambiar comparecencia restringida por prisión preventiva contra padrastro

Fiscalía de la Nación apeló a fallo que dejó en libertad a padrastro acusado de abuso sexual en Loreto

El caso de ‘Mila’ ha generado indignación luego de conocerse que el Poder Judicial negó el pedido de prisión preventiva contra Lucas Pezo Amaringo (41) acusado de abuso sexual, producto de ello la menor tiene 17 semanas de embarazo. A pesar de las pruebas que se han presentado ante el juzgado, la solicitud del Ministerio Público fue desestimada.

Por su parte, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables emitió un comunicado exhortando a la Corte Superior de Justicia de Loreto (CSJ) a disponer de inmediato la detención preliminar del padrastro de la menor. Esto luego que el Poder Judicial solo disponga la comparecencia restringida. Es decir, se encuentra en libertad.

Este ministerio también pidió que se aplique la Ley 30364 que permite que el Poder Judicial actúe con diligencia en casos de violencia. Sin embargo, al dejar en libertad a la pareja de la madre de la víctima no se ha “garantizado su acceso a la justicia”.

Asimismo, se conoció que la Fiscalía de la Nación apeló a la decisión del juez que se tomó en julio. Ante ello, CSJ aseguró que la audiencia será programada en los próximos días, a pesar de que pasó un mes sin ser revisado el caso.

Caso ‘Mila’: Solicitan cambiar comparecencia restringida por prisión preventiva contra padrastro acusado de abuso sexual| Canvas/MIMP

De acuerdo con la investigación de la fiscal María Luisa Vegas Pérez, la menor pasó por la prueba de cámara Gesell, donde la niña de 11 años presenta una “grave afectación” vinculado al delito de violencia sexual.

Ante el primer fallo, el acusado se encuentra en libertad sin tener razón de su paradero. Además, la defensa legal de la víctima denunció que Pezo Amaringo se encuentra amenazando a la madre de la menor.

Niegan aborto terapéutico

La madre de la menor informó que se solicitó un aborto terapéutico, pero la junta de médica rechazó la solicitud. Sin embargo, como si fuera poco, la directora de la Unidad de Protección Especial de Loreto intentó convencer a la madre a que desista de esta decisión, pese a conocer que ‘Mila’ fue víctima de acoso por su padrastro.

En un indignante audio que difundió el portal Epicentro TV, se le escucha a Lisbeth Mori a indicar que si se realiza un aborto, esto no borrará el delito. “La solución a lo que ha sucedido no es que le apliquen el aborto, tampoco. La violencia sexual que ha sufrido tu hija no se va a sanar con el aborto que le van a aplicar”, se oye.

El Colegio Médico de Perú rechazó decisión del Hospital Regional de Loreto que impidió a 'Mila' acceder al aborto terapéutico. (Minsa)

Desde el Ministerio de la Mujer se anunció que la funcionaria fue separada del cargo tras conocerse estos audios. Asimismo, se procederá a realizar la investigación respectiva.

“Se ha dispuesto el cambio de la coordinadora encargada de la Unidad de Protección Especial (UPE) Iquitos para garantizar la total transparencia en las investigaciones sobre cualquier irregularidad en su actuación profesional”, se lee.

Por su parte, la ministra Nancy Tolentino afirmó que ‘Mila’ fue trasladada a Lima para que una segunda junta médica evalúe una nueva solicitud. En tanto, la menor está bajo tutela de esta cartera y siendo atendida en el Instituto Nacional Materno Perinatal.

A través de un comunicado, la cartera ministerial señaló que se han activado los protocolos de atención con los hermanos y hermanas de ‘Mila’. A su vez, indicaron que garantizarán la salud integral de la menor. “Velaremos para que se resguarde su salud integral y se restituya sus derechos vulnerados”.

Premier Alberto Otárola se refirió al caso 'Mila' de la niña que no se le permitió abortar. TV Perú

Infobae Perú conversó con el gineco-obstetra Alfredo Celis, vicedecano del Colegio Médico de Perú (CMP), quien responsabilizó al Ministerio de Salud que el aborto terapéutico no se aplique en el país en estos casos.

“La responsabilidad inicial es del Minsa, que no ha difundido adecuadamente esta guía técnica. En segundo lugar, la responsabilidad también es de los directores de los hospitales que no hacen cumplir la norma”, declaró a este medio.