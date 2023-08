Ruth Luque busca que TC declare inconstitucional ley que permite a Dina Boluarte despachar a distancia

Parlamentaria busca firmas para presentar demanda de inconstitucionalidad. | Infobae Perú / Camila Calderón

“Invitamos a congresistas que se opusieron y cuestionaron constitucionalidad a que suscriban la demanda”, expresó Ruth Luque (Cambio Democrático - Juntos por el Perú), a través de Twitter. De esta manera, busca alcanzar el 25% del número legal de legisladores (33) para acudir al Tribunal Constitucional.

Ello, con el fin de que el máximo intérprete de la carta magna declare la nulidad del proyecto de ley presentado por el Ejecutivo para que la presidenta de la República, Dina Boluarte, despache de forma remota cuando esté fuera del país.

Como se recuerda, la iniciativa aprobada con 72 votos a favor, se justifica en que la mandataria no cuenta con vicepresidentes a los que dejarles el Despacho Presidencial, ya que ella era la única en la lista liderada por el vacado Pedro Castillo.

Congreso aprobó para modificar ley que permite a presidentes gobernar de manera virtual|Video: Congreso

Según lo expuesto por la parlamentaria, hasta el momento cuenta con el apoyo de siete congresistas, entre ellos Guillermo Bermejo, Roberto Sánchez, Susel Paredes, Sigrid Bazán, Nieves Limachi y Edgar Reymundo. No obstante, si todos los legisladores que votaron en contra se suman, el documento llevaría la firma de 40 parlamentarios y, de unirse los que se abstuvieron, la cifra ascendería a 46.

Sin embargo, para la izquierdista la norma vulnera el artículo 115 de la Constitución, el cual precisa que cuando el presidente de la República sale del territorio nacional, “el primer vicepresidente se encarga del despacho o, en su defecto, lo hace el segundo vicepresidente”.

Parlamentaria anunció la recolección de firmas para presentación de demanda ante el TC. | Ruth Luque

Sobre ello, el presidente del Consejo de Ministros (PCM), Alberto Otárola, argumentó que el proyecto no tiene nombre propio. “Estamos ante una ley que resuelve un problema fáctico: que nuestra Constitución no previó que no tengamos dos vicepresidentes”, expresó.

Otra de las autoridades que se mostró a favor fue el representante del Perú ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Gustavo Adrianzén. “No puedo no apoyar la propuesta que se ha lanzado desde el Ejecutivo para que la presidenta pueda despachar vía virtual. Estamos en un mundo tecnológico, un mundo en el que una señal nos uno con el Perú en este momento en vivo. La señora presidenta, desde donde esté, puede seguir dirigiendo los destinos del país”, declaró en el preestreno de Transformers.

Representante de Perú ante la OEA defiende que Dina Boluarte pueda salir del país. Canal N

Cabe mencionar que, desde la aprobación de la norma, la mandataria aún no ha salido de territorio nacional. Aunque el primer viaje autorizado por el Congreso de la República es a Estados Unidos, con el fin de recibir la presidencia del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en noviembre, este jueves 3 de agosto, el parlamento debatirá su pedido para viajar a Brasil, del 7 al 9 de agosto, a fin de que participe en la IV Reunión de Presidentes de los Estados parte en el Tratado de Cooperación Amazónica (TCA).

Boluarte fue invitada oficialmente por el mandatario Lula da Silva, el pasado 31 de marzo. En el parte recordó que nuestro país fue uno de los promotores del TCA, suscrito en 1978, con la finalidad de reafirmar su soberanía y promover el desarrollo armónico de dicha región, tanto desde el punto de vista socioeconómico como de sostenibilidad ambiental de la Amazonía.

Asimismo, que la nación es socio fundador de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA), integrada también por Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Surinam y Venezuela, para facilitar la implementación del TCA y canalizar la cooperación regional.

Solicitud remitida por el Ejecutivo al titular del parlamento, Alejandro Soto, para que se evalúe la salida de Dina Boluarte. | Poder Judicial

¿Qué pasa si el TC declara inconstitucional la norma?

Si el Tribunal Constitucional declara fundada la demanda de inconstitucionalidad, la norma es automáticamente nula. Es decir, se queda sin efecto y, en este caso, la presidenta no podría despachar desde el exterior.

Si bien el quórum necesario es de cinco de los siete miembros del TC, esta clase de decisiones deben tomarse con un mínimo de cinco votos conformes. En caso de no alcanzar dicho número, el Tribunal declarará infundada la demanda de inconstitucionalidad.