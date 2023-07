Protestas en Lima: mujer puneña denuncia que policía insertó bomba lacrimógena en su manta

Mujer puneña denuncia ataque policial durante marcha de 29 de julio contra Dina Boluarte.

Una mujer puneña denunció que durante la marcha del sábado 29 de julio, contra Dina Boluarte, un efectivo policial la atacó. La ciudadana se encontraba en la plaza Dos de Mayo en medio de la represión policial cuando sintió gran calor en su cuerpo.

La manifestación exigía la renuncia de la presidenta, así como el cierre del Congreso y la convocatoria de una Asamblea Constituyente.

Según la denunciante, el policía insertó con su propia mano la bomba lacrimógena en la manta que llevaba atada en la espalda, lo que la asustó y la llevó a alertar lo sucedido en los medios de comunicación.

“Eso ha sido a propósito. De frente, me ha metido (una bomba lacrimógena). Eso no (lo) ha arrojado. De frente, me ha metido a la lliclla. Al cuerpo me ha metido. No me ha disparado, me ha metido (el explosivo)”, contó la señora mientras lloraba.

Ciudadanas puneñas en la Plaza 2 de Mayo. (Imagen: Alfredo Galarza)

Represión policial en manifestación de 29 de julio

La Policía Nacional del Perú (PNP) reprimió a las personas que acudieron al centro de Lima para protestar en contra de Dina Boluarte. Los enfrentamientos ocurrieron en la plaza Dos de Mayo, donde los efectivos policiales reaccionaron lanzando bombas lacrimógenas directamente al cuerpo, a pesar de que los protocolos policiales lo prohíben.

Las autoridades cerraron el acceso a la plaza San Martín desde la plaza Dos de Mayo. Los manifestantes intentaron ingresaron, a lo que los efectivos respondieron lanzando bombas lacrimógenas. Esto ocurrió mientras que en la avenida Brasil se realizaba la Gran Parada Militar.

En el lugar, se reportaron 23 heridos entre las 10:30 a.m. y la 1:50 p.m.

Seis personas quedaron heridas por bombas lacrimógenas; otros 6 por perdigones; y 9 por macanazos. A ellos se sumaron 2 policías ternas.

Policía lanza gases en la Plaza 2 de Mayo, donde ciudadanos protestan contra Dina Boluarte. (El Foco)

Según la Defensoría del Pueblo, tres personas quedaron heridas, entre ellas dos civiles y un policía, durante las protestas de este 29 de julio.

“A las 5:30 p. m. reportamos 3 personas heridas y enfrentamientos con las fuerzas del orden en plaza Dos de Mayo”, se lee en el reporte defensorial.

En esta misma fecha, algunos familiares deudos de los fallecidos durante las protestas de diciembre de 2022, y enero y febrero de 2023, se acercaron al centro evangelístico Asambleas de Dios, ubicado en Lince, para acercarse a la presidenta Dina Boluarte. Ella acudió hasta allí para participar de la Ceremonia de Acción de Gracias, que organizaron las Iglesias Cristianas Evangélicas del Perú.

Cerca del Desfile Cívico Militar, un hombre intentó romper el anillo de seguridad para ingresar al Desfile Cívico Militar con el fin de acercarse a Dina Boluarte.

Sin embargo, la Policía Nacional del Perú (PNP) lo retuvo y lo subió a un patrullero.

Protestas en 28 de julio

Mientras Dina Boluarte daba su mensaje a la Nación en el Congreso a la República, personas de distintas partes del Perú se manifestaban en su contra en el centro de Lima.

La presidenta se encontraba leyendo su discurso, de cerca de 70 páginas en el Hemiciclo, cuando cientos de ciudadanos y ciudadanas exigían su renuncia desde el cruce de las avenidas Nicolás de Piérola y Abancay.

An anti-government demonstrator takes part in a national protest to demand the resignation of Peruvian President Dina Boluarte in Lima, Peru, July 29, 2023. REUTERS/Angela Ponce

La Policía Nacional del Perú (PNP) reprimió a los protestantes en esta locación, lo que dejó seis heridos (cuatro civiles y dos efectivos policiales), según el informe que la Defensoría del Pueblo difundió cerca de las 6 de la tarde, del 28 de julio.

En ese sentido, la entidad que vela por los derechos de la ciudadanía, pidió a los efectivos policiales que no ataquen a los ciudadanos.

“(Invocamos) a hacer uso proporcional de la fuerza en situaciones estrictamente necesarias; y a manifestantes que continúan movilizándose a protestar pacíficamente sin confrontar con la policía”, publicaron.