Abren nuevo proceso disciplinario contra Rafael Vela por declaraciones del caso Keiko Fujimori

Abren proceso disciplinario contra el fiscal Rafael Vela por declaraciones del caso Keiko Fujimori. Foto: Composición Infobae/Andina

La Autoridad Nacional de Control (ANC) del Ministerio Público decidió abrir un proceso disciplinario al fiscal Rafael Vela Barba por entrevistas que brindó en el 2020 por el caso de Keiko Fujimori en los medios de comunicación. En este sentido, calificaron una presunta infracción como “muy grave”.

“[...], en su actuación como fiscal superior y coordinador del Equipo Especial en Delitos de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio, por presunta comisión de la infracción disciplinaria muy grave”, se lee en el documento.

Según el oficio, se visualiza que también se le imputa por declaraciones realizadas en contra de la jueza Sonia Bienvenida Torre Muñoz en su calidad de coordinador del Equipo Especial de Lavados de Activos en un noticiero de ATV. Es así que la letrada refiere que “emitió expresiones impropias y manifestamente ofensivas”.

Ministerio Público abre proceso disciplinario contra el fiscal Rafael Vela. Foto: Fiscalía

Además, refieren que en esta entrevista habría incurrido en “presunta conducta disfuncional” luego de dar detalles sobre el caso de la excandidata presidencial, Keiko Fujimori. En ese momento, Vela indicaba que se interpondrá un recurso de casación.

Te puede interesar: Joaquín Ramírez sobre transcripción de audio de la DEA: “No existe expresión que me vincule con actos ilícitos”

“Pero de esta manera, para la señora Fujimori fue un tratamiento privilegiado, si no, no tendríamos la posibilidad de plantear una casación excepcional, porque se trata justamente de nuevas reglas, que se han creado a partir del Caso Fujimori. Entonces, para nosotros es un tratamiento, privilegiado y diferenciado, con el pedido de postergación no atendido y luego en trámite de la que simplemente se llevó el Ministerio Público”, citaron.

¿Incurrió en el reglamento?

Para el órgano, Vela incurrió en el numeral 13 del artículo 47° de la Ley de la Carrera Fiscal. Al igual que lo habría realizado con el numeral 4 del artículo 33°. Asimismo, contra otras disposiciones que estarían omitiendo algunos reglamentos.

Te puede interesar: “Los 15 millones sí existieron”, asegura excolaborador de la DEA en el caso de audios de Joaquín Ramírez y Keiko Fujimori

De esta manera, indicaron que al abrir este proceso disciplinario se busca que esclarezca las declaraciones, el cual establecerá su responsabilidad en sus palabras.

“En tal sentido, los hechos fácticos-jurídicos imputados al fiscal superior quejado Rafael Ernesto Vela Barba amerita su esclarecimiento dentro de una investigación disciplinaria, en la cual con las garantías del debido proceso se establecerá o no la responsabilidad del citado magistrado cuestionado”, se lee.

ARCHIVO - La candidata presidencial Keiko Fujimori en una conferencia de prensa en Lima, Perú, el 12 de junio de 2021. Un juez prohibió a Keiko Fujimori salir del país por tres años el miércoles 31 de mayo de 2023, mientras es investigada por presunto lavado de activos de dinero proveniente de la constructora brasileña Odebrecht. (AP Foto/Martín Mejía, Archivo)

También, se dispuso notificar al letrado para que dentro de cinco días hábiles pueda brinde sus descargos a través de un informe. En este mismo documento, tendrá que consignar su correo electrónico y dirección actual.

Finalmente, se dispone realizar las diligencias necesarias para que se llegue a conocer los hechos que se han imputado.

No es la primera investigación

Esta no es la primera vez que el coordinador del Equipo Especial de Lava Jato tiene un proceso abierto. Hace aproximadamente un mes, se inició otro, pero esa vez se involucró a su colega José Domingo Pérez Gómez, quienes brindaron entrevistas.

Te puede interesar: Rosario Sasieta se dirigió a Keiko Fujimori y su intento de ser presidenta: “hijita linda, no vas a ganar nunca”

En ese documento se indicaba que no habían solicitado el permiso para declarar por el caso Ecoteva, que involucra al expresidente Alejandro Toledo y su esposa Eliane Karp. Por ello, se dio luz verde para investigarlos por 30 días hábiles para recabar información.

En el oficio se advertía que ambos profesionales realizaron comentarios sobre el proceso que aún continúan en curso, por lo que se pedía esta investigación.

Rafael Vela y José Domingo Pérez son investigados por declarar ante la prensa. (Composición: Agencia Andina)

A su llegada a Lima de Toledo, Vela precisó que las personas que están a cargo de la investigación es José Domingo Pérez y Richard Concepción Carhuancho, pero no la fiscal de la Nación, Patricia Benavides. Esto debido a que la titular participó en las diligencias.

“[Benavides] no tenía que haber conversado [con el extraditado] porque es un trámite de recepción, pero no puedo dar testimonio de lo que se haya conversado o realizado”, señaló a Exitosa.